الملك محمد السادس يترحم على روح "أب الأمة"

قام الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، بزيارة ضريح محمد الخامس في العاصمة الرباط.

وترحم الملك على روح فقيد العروبة والإسلام الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك، ذكرى وفاة “أب الأمة”.