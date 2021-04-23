الملك محمد السادس يترحم على روح "أب الأمة"
هسبريس من الرباطالجمعة 23 أبريل 2021 - 18:05
قام الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، بزيارة ضريح محمد الخامس في العاصمة الرباط.
وترحم الملك على روح فقيد العروبة والإسلام الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك، ذكرى وفاة “أب الأمة”.
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رحمة الله على المرحومين الملكين محمد الخامس و الحسن التاني و جميع موتى المسلمين و اطال الله في عمر الملك محمد السادس و أدامه الصحة و العافية و اقر عينه بسمو الامير مولاي الحسن و جميع افراد العائلة و الشعب المغربي.