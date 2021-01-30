الملك محمد السادس يتشبث بالشراكة مع إسبانيا

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.
ومما جاء في برقية الملك: “بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالتكم، يسرني أن أتقدم إليكم بأحر تهانئي، مقرونة بمتمنياتي لكم ولكافة أفراد أسرتكم الملكية بموفور الصحة والهناء وطول العمر”.
وأضاف: “لا يفوتني كذلك أن أعرب لكم عن مدى اعتزازي بأواصر الصداقة المتينة التي تربطنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين، وبما يجمعنا من حرص مشترك ودائم على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا”.
هل العاهل اباسباني هو الدي يحكم.
راه رئيس الوزراء. اسبانيا هولندا مملكة متخدة نورويج بلجيكا..
الشعب هو الدي يحكم..
الله ينصر سيدي. عاش الملك وعاش الشعب المغربي الاصيل.رسالتي الى الاخوة الاشقاء الجزائريين لماذا تنتضرون المغرب في قراراته حتى تتخدون قراراتكم أليس هناك رجل حكيم عندكم يتخد القرارات بدون التجسس على المملكة المغربية او التدخل في شؤونها الداخلية أو الخارجية
زوييين زاز لوز
إيوا و سبتة و مليلية متشبتين بها ؟
عندما يتعلق الامر بو حدتنا التراببة، خاصة مع الجارة الإسبانية
الاستعمارية، فلا مجال للمجاملات السياسية المعروفة. الشعار الاصح و الاوضح هو : العداوة ثابتة والصواب يكون.