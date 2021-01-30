الملك محمد السادس يتشبث بالشراكة مع إسبانيا

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

ومما جاء في برقية الملك: “بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالتكم، يسرني أن أتقدم إليكم بأحر تهانئي، مقرونة بمتمنياتي لكم ولكافة أفراد أسرتكم الملكية بموفور الصحة والهناء وطول العمر”.

وأضاف: “لا يفوتني كذلك أن أعرب لكم عن مدى اعتزازي بأواصر الصداقة المتينة التي تربطنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين، وبما يجمعنا من حرص مشترك ودائم على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا”.