الملك محمد السادس يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

الملك محمد السادس يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا
صورة: و.م.ع
الخميس 28 يناير 2021 - 17:43

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

وبهذه المناسبة، تلقى الملك محمد السادس الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19.

وطبقا للتعليمات الملكية السامية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (على أن يتم تقليح حوالي 80 في المائة من السكان)، تقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وعلى أشطر، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

الحملة الوطنية للتلقيح كوفيد 19‬ محمد السادس

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‫تعليقات الزوار

18
  • إلياس بن مراد
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:48

    الله ينصر سيدنا الله يبارك فعمر سيدي

    211
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  • سمية وزرال
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:49

    حفض الله رب البلاد بما حفض به الدكر العضيم.

    95
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  • Hamid le Marocain
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:49

    Bonjour, Quoi de plus noble que de montrer l’exemple. Hamdou Allah Dieu-Patrie-Roi

    92
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  • متضرر من الجائحة
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:51

    نتمنى من الله العلي القدير أن تكون هذه البداية لنهاية هذا الوباء
    شكرا جلالة الملك

    166
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  • محمد أمين
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:51

    عاش الملك و نصره الله علا اعداءه و علا أعداء وحدتنا الترابية و أطال الله في عمره نعم المثال الحي للسياسي و الإنسان الذي يبدأ من نفسه ☝️☝️☝️

    121
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  • متتبع
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:51

    ملي جلب ملك البلاد محمد السادس ، فلا داعي للتردد، فاللقاح آمن 100%

    105
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  • mohamedcasa
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:52

    اللهم اشفيه واشفينا واعفيه وعافينا

    110
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  • مروان
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:52

    الله ينصرو وينجيه من كل مكروه
    هكذا يكون القائد الهمام يعطي المثال بنفسه دائما ويفعل ما يقول

    102
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  • لحنين احمد
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:53

    سلام أدام الله على مولانا الصحة والعافية وأطال الله في عمره وحفظه الله تعالى في صحته وعاش الملك

    76
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  • مواطنة صالحة
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:53

    حفظ الله مولانا الإمام؛ انطلاقة مباركة بإذن الله
    أسأل الله أن يرفع عن بلدنا الحبيب و عن اﻷمة اﻹسلامية و اﻹنسانية جمعاء هذا الوباء.

    75
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  • elmaddahfatima
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:53

    حفظك الله ملكنا بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاك ذخرا وملاذا لهذه الأمة.والله نحبك في الله.

    76
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  • سلاوي
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:54

    حفظ الله مولانا المنصور بالله و جعله ذخرا لهذه الامة . و اللهم ارفع عنا الوباء

    65
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  • marocchino
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:55

    #كلنا ملزمون بالتلقيح للقضاء على الوباء

    56
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  • مواطن
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:57

    اللهم شافه شفاء لا يغادر سقما و جميع ابناء هذا الوطن الجريح

    59
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  • زكرياء
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:58

    حفظ الله جلالة الملك.. كنت أتوقع هذه الخطوة السامية.. اللهم أبعد عنا الداء و البلاء.. اللهم احفظ ملك المغرب و شعب المغرب الأحرار.. و احفظ اللهم بلدنا الحبيب و كامل بلاد المسلمين..

    56
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  • العالمية
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:58

    كن عارف بالي الملك غادي يكون اول من يتلقى الجرعة الأولى لتشجيع المواطنين على اللقاح

    54
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  • محمد المغربي
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:59

    اللقاح الصيني ولا البريطاني؟؟؟!!!

    -92
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  • azemmouuuuuur
    الخميس 28 يناير 2021 - 17:59

    عااااااااااااش سيدنا ياربي تخليه تخليه ياربي ياربي

    62
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