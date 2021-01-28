الملك محمد السادس يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.
وبهذه المناسبة، تلقى الملك محمد السادس الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19.
وطبقا للتعليمات الملكية السامية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (على أن يتم تقليح حوالي 80 في المائة من السكان)، تقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.
وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وعلى أشطر، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.
الله ينصر سيدنا الله يبارك فعمر سيدي
حفض الله رب البلاد بما حفض به الدكر العضيم.
Bonjour, Quoi de plus noble que de montrer l’exemple. Hamdou Allah Dieu-Patrie-Roi
نتمنى من الله العلي القدير أن تكون هذه البداية لنهاية هذا الوباء
شكرا جلالة الملك
عاش الملك و نصره الله علا اعداءه و علا أعداء وحدتنا الترابية و أطال الله في عمره نعم المثال الحي للسياسي و الإنسان الذي يبدأ من نفسه ☝️☝️☝️
ملي جلب ملك البلاد محمد السادس ، فلا داعي للتردد، فاللقاح آمن 100%
اللهم اشفيه واشفينا واعفيه وعافينا
الله ينصرو وينجيه من كل مكروه
هكذا يكون القائد الهمام يعطي المثال بنفسه دائما ويفعل ما يقول
سلام أدام الله على مولانا الصحة والعافية وأطال الله في عمره وحفظه الله تعالى في صحته وعاش الملك
حفظ الله مولانا الإمام؛ انطلاقة مباركة بإذن الله
أسأل الله أن يرفع عن بلدنا الحبيب و عن اﻷمة اﻹسلامية و اﻹنسانية جمعاء هذا الوباء.
حفظك الله ملكنا بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاك ذخرا وملاذا لهذه الأمة.والله نحبك في الله.
حفظ الله مولانا المنصور بالله و جعله ذخرا لهذه الامة . و اللهم ارفع عنا الوباء
#كلنا ملزمون بالتلقيح للقضاء على الوباء
اللهم شافه شفاء لا يغادر سقما و جميع ابناء هذا الوطن الجريح
حفظ الله جلالة الملك.. كنت أتوقع هذه الخطوة السامية.. اللهم أبعد عنا الداء و البلاء.. اللهم احفظ ملك المغرب و شعب المغرب الأحرار.. و احفظ اللهم بلدنا الحبيب و كامل بلاد المسلمين..
كن عارف بالي الملك غادي يكون اول من يتلقى الجرعة الأولى لتشجيع المواطنين على اللقاح
اللقاح الصيني ولا البريطاني؟؟؟!!!
عااااااااااااش سيدنا ياربي تخليه تخليه ياربي ياربي