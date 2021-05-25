الملك محمد السادس يثمن العلاقات مع الأردن

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملكة رانيا العبد الله بمناسبة عيد استقلال بلادهما.
ومما جاء في برقية الملك: “في غمرة احتفاء المملكة الأردنية الهاشمية بعيد استقلالها، يسرني أن أتقدم إليكم، باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الأردني الشقيق بتحقيق ما ينشده من مزيد التقدم والازدهار، في ظل قيادته الرشيدة”.
وأضاف الملك محمد السادس: “إنها لمناسبة متجددة للتأكيد على مدى اعتزازي بمتانة أواصر الأخوة والمودة التي تجمع أسرتينا الملكيتين، وبما يربط بلدينا من علاقات متميزة ونموذجية للتعاون الثنائي البناء والتضامن الفاعل بين شعبينا الشقيقين”.
شكرا للأردن على تدخلها في وقف إطلاق النار في غزة. تحية للنشامى.
اللهم دم الصحة و السلامة و العز و النصر و التمكين و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الأحرار باستمرار.
بسم الله الرحمان الرحيم حفظ الله الملكين الشريفين الاخوين من كل مكروه وحفظ الله الشعب الاردني والمغربي الحبيبين من كل ما يؤدى البلدين … ملك الاردن حليف واخ عزيز وحليف المغرب يجب مازرته كما يؤازرنا في صحراءنا وفي المحافل الدولية!!!! اللهم احفظ بلدينا الشقيقين من كل مكروه في ظل عاهلين شقيقين بما حفظ به الذكر الحكيم يارب!!