الملك محمد السادس يجدد التضامن مع اليمنيين

الملك محمد السادس يجدد التضامن مع اليمنيين
صورة: و.م.ع
السبت 22 ماي 2021 - 14:15

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية اليمنية، عبد ربه منصور هادي، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس عبد ربه منصور هادي، وأصدق المتمنيات للشعب اليمني بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ورخاء في ظل الوحدة والأمن والاستقرار.

ومما جاء في هذه البرقية: “أغتنم هذه المناسبة لأجدد تضامن المملكة المغربية مع بلدكم الشقيق في سعيه لضمان أمنه واستقراره، وصون وحدته الترابية، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا الشقيقين”.

الدبلوماسية الملكية الملك محمد السادس عبد ربه منصور هادي وحدة اليمن

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‫تعليقات الزوار

4
  • احمد
    السبت 22 ماي 2021 - 14:19

    حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله

    3
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  • الشريف
    السبت 22 ماي 2021 - 14:27

    نحن نتضامن مع الأمة العربية والإسلامية في اي محنة تمر بها ماديا ومعنويا وعسكريا وعندما ياتي دورهم للتضامن معنا لا نسمع لهم صوتا .اسبانيا تستقوي علينا بالاتحاد الأوروبي ونحن وحيدين في مواجهتها صامدين مرابطين على ثغور الأمة رغم كيد الكائدين من ذوي القربى .لكن باذن الله وبرجالات هذا البلد المخلصين وعلى رأسهم صاحب الجلالته نصره الله و أيده سننتصر على الأعداء وسيغلب الجمع ويولون الذبر.

    4
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  • شهاب النيزكي
    السبت 22 ماي 2021 - 14:34

    هل هناك من يتضامن مع الشعب المغريي حيث يرمي الشباب أنفسهم في البحر حتى أصبحنا أضحوكة للأعداء.

    0
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  • مغربي
    السبت 22 ماي 2021 - 14:43

    لمن يطبل لفلسطين فاليمن و مخيمات سوريا و الإيغور أحق بتلك المعاونات التي تم إرسالها لفلسطين، كان الله في عونهم

    1
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