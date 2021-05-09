الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر المباركة

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، يومه الأحد 26 رمضان 1442 هـ، الموافق 09 ماي 2021، بإحياء ليلة القدر المباركة.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه بهذه المناسبة الدينية الكريمة، أدى الملك محمد السادس صلاة العشاء والتراويح، وقام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بختم صحيح البخاري بين يدي مولانا أمير المؤمنين.
وقد حرص الملك، على أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار احترام التدابير الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها بلادنا، لمواجهة جائحة فيروس “كوفيد – 19”.
ليلة القدر _مباركة_للجميع
بارك الله لكم في هذه الليلة العظيمة و تقبل فيها أعمالنا…
اللهم اجعلها ليلة مباركة بكل خير و فتح و عفو و عتق و رحمة علينا و على المسلمين أجمعين…
ليت الملك بمناسبة هذه الليلة سمح للمغاربة باحياء ليلة القدر في المساجد فلعل الكثير منا قد لا يدركه قادم رمضان..
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بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى من الله تعالى في هذه الليلة المباركة أن ينعم عليكم بالصحة والعافية وطول العمر ياصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظكم الله و رعاكم و سدد خطاكم، لأن ما تقومون به جلالتكم وما تقدمون لصالحنا و لصالح هذا الوطن الغالي يجعلنا شاكرين لكم، سائلين الله أن يقر عين جلالتكم بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن و بصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، و أن يشد أزركم بشقيقكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وان يحفظ سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بما حفظ به الذكر الحكيم. انه سميع مجيب و بالاجابة جدير.
اودي ماكين اجواء رمضان ومعرفتش كيفاش هدي ليلة القدر وماغنعرفوش حتى كيفاش غيدوز العيد ولا كلشي مسوس مشات الايام الحلوة
وماادراكم انها ليلة القدر؟؟ ام تعلمون الغيب؟
من قال إنها ليلة القدر. قل إنما علمها عند ربي
حفظكم الله يا مولاي بما حفظت به الذكر الحكيم اللهم انصره بما نصرت به الرسل اللهم احفظه بعينك التي ﻻتنام