الملك محمد السادس يدعم العلاقات مع الكويت

الملك محمد السادس يدعم العلاقات مع الكويت
صورة: أرشيف
الخميس 25 فبراير 2021 - 12:19

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك لأمير الكويت في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للشعب الكويتي بموصول التقدم والازدهار .

ومما جاء في هذه البرقية: “إنها لمناسبة سانحة لأسجل مجددا ارتياحي الكبير للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بلدينا، مؤكدا لسموكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيزها وتطويرها، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين”.

الكويت برقية تهنئة محمد السادس نواف الأحمد الجابر الصباح

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • dima maghrib
    الخميس 25 فبراير 2021 - 12:26

    عاش الملك. حفض الله لنا ملكنا ومغربنا من كل سوء.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • إسلام
    الخميس 25 فبراير 2021 - 12:34

    والله العضيم بدون نفاق لولا الملك محمد السادس لأكلنا ضبع كما في الجزائر البترول ولغاز وشارع واحد زوين والو الله يصبر خوتي دزايريين

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
المغاربة وتقنين زرع الكيف
الخميس 25 فبراير 2021 - 11:30

المغاربة وتقنين زرع الكيف

صوت وصورة
احتجاج شغيلة الصحة بوجدة
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 23:52 4

احتجاج شغيلة الصحة بوجدة

صوت وصورة
أشغال كورنيش المحمدية
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 21:40 7

أشغال كورنيش المحمدية

صوت وصورة
ليل عروس الشمال
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 20:44 4

ليل عروس الشمال

صوت وصورة
استهلاك المغاربة خلال الجائحة
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 18:42 2

استهلاك المغاربة خلال الجائحة

صوت وصورة
حماية الأطفال من التسول
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 14:30 17

حماية الأطفال من التسول