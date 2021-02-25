الملك محمد السادس يدعم العلاقات مع الكويت

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك لأمير الكويت في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للشعب الكويتي بموصول التقدم والازدهار .

ومما جاء في هذه البرقية: “إنها لمناسبة سانحة لأسجل مجددا ارتياحي الكبير للعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بلدينا، مؤكدا لسموكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيزها وتطويرها، لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين”.