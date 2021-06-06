الملك محمد السادس يشيد بالعلاقات مع السويد

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك كارل كوستاف السادس عشر عاهل مملكة السويد، والملكة سيلفيا، بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

ومما جاء في البرقية الملكية: “يطيب لي، بمناسبة العيد الوطني لمملكة السويد، أن أبعث لجلالتكم بأخلص التهاني وأصدق المتمنيات، لكم بموفور الصحة والهناء، وللشعب السويدي بموصول التقدم والرخاء”.

وأضاف الملك محمد السادس: “أعرب لكم عن تقديري لما يربط أسرتينا من أواصر الصداقة المتينة، وكذا عن ارتياحي لما يجمع بلدينا من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل، والتي نحرص على تعزيزها في مختلف المجالات”.