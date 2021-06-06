الملك محمد السادس يشيد بالعلاقات مع السويد

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك كارل كوستاف السادس عشر عاهل مملكة السويد، والملكة سيلفيا، بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.
ومما جاء في البرقية الملكية: “يطيب لي، بمناسبة العيد الوطني لمملكة السويد، أن أبعث لجلالتكم بأخلص التهاني وأصدق المتمنيات، لكم بموفور الصحة والهناء، وللشعب السويدي بموصول التقدم والرخاء”.
وأضاف الملك محمد السادس: “أعرب لكم عن تقديري لما يربط أسرتينا من أواصر الصداقة المتينة، وكذا عن ارتياحي لما يجمع بلدينا من علاقات قائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل، والتي نحرص على تعزيزها في مختلف المجالات”.
اختراق ديبلوماسي للسياسة الخارجية تحت ااسياة الحكيمة للملك محمد السادس نصره الله.
ها المعقول
الانفتاح على السويد والدنمارك وكندا وسويسرا وإنجلترا ووووو هو المعقول
لبناء الشراكة يجب التأكيد والتركيز على دول منفتحة مسالمة قوية اقتصاديا واجتماعياً وغير استعمارية
يا رب تحفظ لنا ملكنا الحبيب و تحفظ جميع المغاربة كما حفظ القرآن الكريم
بسم الله الرحمان الرحيم العلاقات الثنائية والطبية بين المملكة المغربية العلوية الشريفة و مملكة السويد عريقة جدآ بفضل مغرب قوي في مجالتو الحيوية والاستراتيجية من بنية تحتية وإقتصاد قوي لي دشنها الملك المواطن محمد السادس حفظه الله هادي 20 سنة ! واليوم غادي يدشن مرحلة جديدة ! مرحلة بناء المواطن الصالح والمجتمع المتحضر، والرفاه والعيش الكريم لجميع ابنائه الصالحين وليس الطالحين !! وبذالك صوف تصبح المملكة رقم واحد في إفريقيا ومن الدول الرائدة على هدا الكوكب قريباً.. بعون الله و بوفاء رجال ونساء المغرب واصدقائه الأحرار
حفظ الله جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
المجاملات بين روؤساء الدول في المناسبات شيء طبيعي كما يقول المثل المغربي ” العداوة ثابتة واصواب واجب” ولكن في يخص قضية أقاليمنا الجنوبية فكثير من الأحزاب في السويد تميل إلى الطرح الانفصالي المتمثل في البوليساريو وقد قامت المدعوة أمينتو حيضر بزيارة إلى السويد قبل تفشي فيروس كرونا ، فحذاري من موقف السويد .
أدام الله في عمر حبيبنا الملك ونجاه الله من كل سوء ومكروه، وحفظ الله بلادنا المغرب من كيد الكائدين.
اللهم احفظ ملكنا وارعه. اللهم يسر له أمور الخير كلها وابعد عنه كل سوء وارزقه كل خير. آمين.
لماذا لا تتعلم الملكية المغربية من الملكية بالسويد وتقطع نهائيا مع منظومة العبودية والاستبداد والفساد ومختلف أشكال الريع وعدم المساوات؟ الفرق كبير جدا بين ملك الفقراء وملك الاغنياء والديمقرتطية وحقوق الإنسان والرخاء والعلم والبحث العلمي والتقدم والازدهار. المواطن السويدي حر طليق ذو كرامة وأما المواطن المغربي رعية وعبد وقن منعدم الكرامة.
السويد و الدانمارك و ما جاورهم دول تتعاطف مع البوليبال
لن ننسى بأن هاته الدول بالذات هي من بدأت بالتطاول على سيدنا محمد الرسول الاعظم صلوات ربي وسلامه عليه
ندعوا جلالة الملك نصره الله أن يتعلم من ملك السويد شيئا من الحضارة والكرامة الإنسانية ونتمنى تحريم العبودية في المغرب
إذن لماذا لا تعفي السويد المغاربة من الفيزا ؟
حنا الحمد لله عندنا علاقات زوينة مع العالم كامل و لكن العالم كامل فارض علينا التأشيرة
فقط لإعطاء فكرة للمشاهدين الكرام:
ميزانية الدفاع: المغرب 6 مليار دولار، السويد 7 مليار دولار، و إسبانيا 13 مليار دولار.
ناتج محلي إجمالي: المغرب 110 مليار، السويد 536 مليار دولار، و إسبانيا 1314 مليار دولار.
ومع ذلك لا بد من الحذر من هذا البلد ، لأن الأسرة الملكية ليست هي من تدبر شؤون البلاد ،فالأسر الملكية تربطهم علاقات جيدة فيما بينها أ،إلا أن تسيير شؤون البلاد يكون من قبل الحكومات ، وغالبا المشاكل تأتي من هذه الحكومات كما يقع حاليا مع إسبانيا ونفس الشيء كاد أن يقع من قبل مع السويد
آه لو كنا جيران للسويد بدل هؤلاء الكبرانات فرانسا همهم التفرقة بين الشعوب و الحقد و الكراهية لجيرانهم..تبا لكم من مارقين تكذبون على شعوبكم و تسرقون ثرواتهم و تكدسونها في البنوك الاروبية..