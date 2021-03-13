الملك محمد السادس يعزي رئيس الكوت ديفوار

الملك محمد السادس يعزي رئيس الكوت ديفوار
صورة: أرشيف
السبت 13 مارس 2021 - 16:09

بعث الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن درامان واتارا، على إثر وفاة الوزير الأول، رئيس الحكومة ووزير الدفاع،حامد باكايوكو، جراء معاناته من السرطان.

وقال الملك في هذه البرقية: “لقد علمت ببالغ التأثر نبأ وفاة السيد حامد باكايوكو”، وأعرب بهذه المناسبة الأليمة لواتارا، ومن خلاله لأفراد أسرة الفقيد وللشعب الإيفواري، عن أصدق التعازي وأعمق مشاعر التعاطف والمواساة، مشيدا بخصال الفقيد “الذي عمل على الدوام على خدمة المصالح العليا لبلاده، وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

الملك محمد السادس برقية تعزية جمهورية كوت ديفوار حامد باكايوكو

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‫تعليقات الزوار

1
  • احمد
    السبت 13 مارس 2021 - 16:29

    حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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