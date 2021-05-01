الملك محمد السادس يعزي العاهل الأردني

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسيـن، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، إثر وفاة عمه الأمير محمد بن طلال.

ومما جاء في البرقية: “تلقيت ببالغ التأثر والأسى نعي المشمول بعفو الله ورحمته عمكم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الذي لبى داعي ربه في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، ومن خلاله إلى سائر أفراد أسرته الملكية الكريمة وإلى الشعب الأردني الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، وجميل الصبر وحسن العزاء.

وأضاف الملك محمد السادس: “إذ أشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، أدعو العلي القدير أن يجزي فقيدكم العزيز خير الجزاء وأوفاه على ما أسداه لوطنه من جليل الأعمال، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده الموعودين بالجنة والرضوان”.