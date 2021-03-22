الملك محمد السادس يعين مسؤولين في مناصب عليا بمؤسسات كبرى

أفاد بلاغ من الديوان الملكي أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، استقبل بالقصر الملكي بفاس السيد محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واستقبل العاهل المغربي، وفق ذات البلاغ، السيد الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.
واستقبل الملك محمد السادس السيدة زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وبهذه المناسبة، زود الملك الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وأورد بلاغ للديوان الملكي أن الملك استقبل أيضا السيد أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة.
ويأتي هذا التعيين بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي للملك في 23 و 28 يوليوز 2020.
وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.
وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة، أمر الملك بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها.
“وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها” يورد بلاغ الديوان الملكي.
المصدر أورد أيضا أن الملك استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالقصر الملكي بفاس، وعين الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية.
ويتعلق الأمر بكل من السيد أحمد غزالي، والسيد محمد أمين بنعبد الله، اللذين تفضل الملك بإعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس، والسادة محمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم كأعضاء جدد بهذا المجلس.
وحضر هذا الاستقبال محمد عبد النباوي، رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
الله يخلي لينا ملكنا الحبيب وابعد عنا الحاقدين و الحاسدين .
اللهم انصر ملكنا العظيم المجاهد الشريف وانصر هاد البلد العزيز الغالي علينا من الأعداء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم آمين يارب العالمين
أتمنى كما يتمنى جل المغاربة أن يتم اختيار الوزراء بصفة تينوكراطية من طرف الملك و اللي ما اخدمش مزيان يبدله في الساعة و الحين و يحدف علنا وزراء الأحزاب و يحدف البرلمان بمجلسيه لأن البلاد جربتهم منذ الإستقلال و ما شفنا منهم والو غير المصالح الشخصية و الإستغناء على ظهر الأمة. وفق الله ملكنا لما فيه خير للبلاد و العباد
السيدة زينب العدوي.. السيدة المناسبة في المكان المناسب. حان وقت تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
نطلب من ملكنا العزيز ان يعطي اوامره العليا بأن يكون هناك محاسبة المتورطين في نهب الاموال الذين تذكراسماؤهم في تقارير مجلس الحسابات عوض تركهم بدون محاسبة… فلا قيمة للمجلس اذا لم يحاسبوا.
هنيئا للثقة المولوية السامية في السيدة زينب العدوي, امرأة بألف رجل وتستحق كل الإشادة والتنويه. نسأل الله لها كامل التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة لما فيه خدمة صالح الوطن والمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.
السيدة زينب العدوي مثال للمرأة الرائعة النزيهة وهي مناسبة تماما لمنصب له إرتباط بأرزاق المغاربة ، في زمان كثر فيه المسؤولين اللصوص المفتقدين لذرة من الكرامة والشفافية والشرف
زينب العدوي تعيين في محله سيدة مجتهدة وتعمل بجد وانا متيقن أن المخلوضين والسارقين وما اكثرهم منجعجين من هدا التعيين وفقها الله في هده المهمة التي ليس بالسهلة
نحن مع ملكنا في كل ما يتعلق بمصلحة هذا البلد ، والله بعد علينا كل شر و كل بأس.
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
نتمنى ان يضع جلالة الملك حفظه الله ونصره حدا للفساد ونهب المال العام والتسيب عبر مؤسسات دستورية قوية و نزيهة للرقابة والحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة على ارض الواقع و ليس حبرا على ورق
لقد أثلج صدورنا خبر تعيين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الأستاذة الفاضلة القديرة النزيهة زينب العدوي رئيسا أول للمجلس الاعلى للحسابات .
ولا يسعنا ، بهذا التشريف المولوي، إلا أن نتقدم للأستاذة الكريمة باخلص التهاني والتبريكات ومتمنياتنا لها بالتوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.
وكموظف تشرفت بالعمل إلى جانب هذه السيدة الفاضلة أجزم أن هذا التعيين يعتبر قيمة مضافة بكل المقاييس بالنسبة لهذه المؤسسة الدستورية لما راكمته هذه الشخصية من تجارب وخبرة عالية داخل هذا المجلس وعلى مستوى أجهزة حكومية أخرى.
مرة أخرى أقول هنيئا لموظفي وقضاة المجلس الاعلى والمجالس الجهوية للحسابات بهذا التعيين وبهذه التكريم والتشريف.
أبقى الله السدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس أيده الله ونصره ذخرا وملاذا للمغرب والمغاربة وسدد خطاه وحقق مسعاه ويسر الله له البطانة الصالحة لتعينه على الخير والفلاح للبلاد والعباد الللهم آميييين يارب العالمييييين
ملك شاب برؤية تاقبة دات بعد للنظر وحكمة ستفيد قطاع القضاء والمتقاضين
حفظ الله ملك بلادنا
نتمنى من الحكومة التصدي لفوضى المتقاعسين المتعاقدين في اقرب وقت . ابناء الشعب المغربي من التلاميذ اصبحوا رهائن لرؤوس الفتنة اللعدليين والنهجيين، حذار ممن يريدون فرض شروطهم التعجيزية بقوة الشارع .في الوقت الذي يتربص بنا المتربصون جار السوء يريد الانتهازيون المتقاعسون استغلال انشغال المسؤولين ونشر الفوضى.
نقول لهم ولغيرهم اللهم من أراد ببلادنا شرا فاجعل كيده في نحره.
بارك الله في ملكنا وتاج رؤوسنا . حبذا لو ارتحنا من جحافل البرلمانيين والمستشارين الذين يأكلون الأخضر واليابس يستنزفون ميزانية الدولة ودافعي الضرائب وليس لهم دور سوى الظهور بتواجد قوم تشريعي . في حين مضراتهم تفوق بكثير نفعهم … شخصيا أعتبرهم ضريبة بدون قيمة مضافة…