الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكونغولي

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الكونغولي
صورة: أرشيف
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:58

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى دنيس ساسو نغيسو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الكونغو.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهنئته ومتمنياته لرئيس الكونغو بكامل النجاح في ولايته الجديدة.

ومما جاء في التهنئة: “إن إعادة انتخابكم تعد بمثابة تكريم لخصالكم الإنسانية الرفيعة ولتجربتكم الغنية. كما تعكس انخراط الشعب الكونغولي الشقيق في الجهود التي تبذلونها لقيادة بلدكم على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وبعد أن أشاد الملك بجودة علاقات التعاون التي تجمع البلدين، أكد حرصه على مواصلة العمل المشترك مع رئيس الكونغو من أجل تعميق هذه العلاقات وفتح آفاق جديدة أمامها لما فيه خير الشعبين، وبما يخدم وحدة ورخاء القارة الإفريقية.

الكونغو المغرب الملك محمد السادس دنيس ساسو نغيسو

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