الملك محمد السادس يهنئ صلوحي برئاسة تانزانيا

الملك محمد السادس يهنئ صلوحي برئاسة تانزانيا
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
السبت 20 مارس 2021 - 19:38

هنأ الملك محمد السادس سامية حسن صلوحي على إثر تنصيبها رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة، خلفا للرئيس جون ماغافولي الذي توفي يوم الأربعاء المنصرم عن عمر ناهز 61 سنة.

وقال الملك في رسالة التهنئة: “على إثر تنصيبكن رئيسة لجمهورية تنزانيا المتحدة، يطيب لي أن أبعث لكن بتهانئي، مقرونة بمتمنياتي الصادقة لكن بكامل التوفيق في مهامكن السامية في قيادة الشعب التنزاني الشقيق نحو ما يصبو إليه من تقدم وازدهار”.

كما أعرب الملك محمد السادس عن حرصه على العمل سويا مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة من أجل السير قدما في تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية تنزانيا المتحدة، “لما فيه مصلحة شعبينا وخير قارتنا الإفريقية”.

وقد أدت سامية حسن صلوحي، يوم أمس الجمعة، اليمين الدستورية لتكون أول رئيسة لتنزانيا في تاريخ هذه البلاد الإفريقية، وتم ذلك في مقر مجلس الدولة بالعاصمة دار السلام.

الملك محمد السادس جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن صلوحي

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‫تعليقات الزوار

2
  • sami
    السبت 20 مارس 2021 - 19:46

    حفيدة “عبيد” العمانيين الذين احتلوا زنجبار وباعوا سكانها في اسواق النخاسة…

    0
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  • عادل
    السبت 20 مارس 2021 - 19:52

    عندما انهزم المنتخب المغربي أمام المنتخب التنزاني في تنزانيا خرج الزعيم عادل الإمام بمقولته الخالدة : طنزوا علينا فتنزانيا.

    0
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