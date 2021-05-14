الملك يأمر بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى فلسطينيي الضفة وغزة

الملك يأمر بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى فلسطينيي الضفة وغزة
صورة: أرشيف
الجمعة 14 ماي 2021 - 21:30

أعطى الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، بأن هذه المساعدات الإنسانية تتكون من 40 طنا من المواد الغذائية الأساسية، وأدوية للحالات الطارئة والأغطية.

البلاغ أشار إلى أنه “سيتم تسليم المساعدات الإنسانية بواسطة طائرات القوات المسلحة الملكية”.

ويأتي قرار الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يكمل المصدر، كجزء من دعم المملكة المستمر للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنها المستمر مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

ولفت بلاغ الوزارة المعنية إلى أن “المملكة المغربية سبق أن أدانت، بأشد العبارات، العنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

واسترسل البلاغ بأن هذا العنف “لا يؤدي استمراره إلا إلى توسيع الفجوة وتعزيز الحقد والتشويش على فرص السلام في المنطقة”.

وذهب المصدر إلى أن “المملكة المغربية، التي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، لا تزال مخلصة لالتزامها بتحقيق الحل القائم على الدولتين، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، من خلال إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

القدس الملك محمد السادس غزة مساعدات إنسانية

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