الملك يأمل تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس

الملك يأمل تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس
صورة: أرشيف
السبت 20 مارس 2021 - 13:13

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لعيد استقلالها.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، لقيس سعيد، باسمه شخصيا وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للشعب التونسي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ورخاء في ظل الأمن والطمأنينة والاستقرار.

ومما جاء في برقية الملك: “وإنها لمناسبة سانحة، أستحضر فيها بكل اعتزاز، ما يجمع بلدينا من روابط تاريخية وعلاقات متميزة أساسها التعاون المثمر والتضامن الموصول، مؤكدا لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي نطمح إليه، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.

استقلال الشعب التونسي الملك محمد السادس قيس سعيد

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