الملك يبارك الثقة برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى موسى فقي محمد بمناسبة إعادة انتخابه على رأس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة ومتمنياته بالنجاح التام لموسى فقي محمد في عمله، خدمة للاتحاد الإفريقي.

وقال الملك محمد السادس “الثقة التي تم تجديدها في شخصكم لهي، بالتأكيد، صدى للالتزام والتفاني الذي برهنتم عليه طوال ولايتكم الأولى”.

كما زادت البرقية: “هذه الثقة تعكس، أيضا، الاقتناع العام بأن خصالكم المهنية والشخصية هي ضمان لقيادة حكيمة ورصينة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، في الوقت الذي تشرع فيه منظمتنا في إصلاحات مؤسساتية عميقة لهيئاتها ومناهج عملها”.

وأكد الملك محمد السادس لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، الدعم التام والفعال للمملكة المغربية، والذي يمكنه مواصلة التعويل عليه خلال رئاسته وأثناء تنفيذ أولوياته.