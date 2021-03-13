الملك يتمنى تعزيز العلاقات مع "حاضرة الفاتيكان"

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.

وعبر الملك، في هذه البرقية، عن أطيب تهانيه وأصدق متمنياته للبابا فرانسيس بموفور الصحة والعافية، وبموصول التوفيق “في مساعيكم السامية، لإشاعة القيم الإنسانية النبيلة”.

وأكد العاهل المغربي حرصه القوي على مواصلة العمل سويا، مع البابا فرانسيس، من أجل تعزيز العلاقات العريقة التي تربط المملكة المغربية بحاضرة الفاتيكان، والإسهام معا في خدمة السلم والسلام عبر العالم، وترسيخ سبل الحوار والتعايش والتفاهم بين الشعوب.