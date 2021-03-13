الملك يتمنى تعزيز العلاقات مع "حاضرة الفاتيكان"

الملك يتمنى تعزيز العلاقات مع "حاضرة الفاتيكان"
صورة: و.م.ع
السبت 13 مارس 2021 - 13:07

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.

وعبر الملك، في هذه البرقية، عن أطيب تهانيه وأصدق متمنياته للبابا فرانسيس بموفور الصحة والعافية، وبموصول التوفيق “في مساعيكم السامية، لإشاعة القيم الإنسانية النبيلة”.

وأكد العاهل المغربي حرصه القوي على مواصلة العمل سويا، مع البابا فرانسيس، من أجل تعزيز العلاقات العريقة التي تربط المملكة المغربية بحاضرة الفاتيكان، والإسهام معا في خدمة السلم والسلام عبر العالم، وترسيخ سبل الحوار والتعايش والتفاهم بين الشعوب.

البابا فرانسيس الفاتيكان الملك محمد السادس برقية تهنئة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
قنطرة تاريخية نواحي أبي الجعد
السبت 13 مارس 2021 - 12:34

قنطرة تاريخية نواحي أبي الجعد

صوت وصورة
الاستعمالات الطبية للقنب الهندي
السبت 13 مارس 2021 - 11:32 8

الاستعمالات الطبية للقنب الهندي

صوت وصورة
"كوسومار" تفتتح مركزا للتعلم
الجمعة 12 مارس 2021 - 12:11 1

"كوسومار" تفتتح مركزا للتعلم

صوت وصورة
فرحة ختان تنتهي بمأساة
الخميس 11 مارس 2021 - 13:04 24

فرحة ختان تنتهي بمأساة

صوت وصورة
نصائح لحفظ صحة الكلي
الخميس 11 مارس 2021 - 11:59 11

نصائح لحفظ صحة الكلي

صوت وصورة
كفاح ماما مليكة
الخميس 11 مارس 2021 - 01:06 5

كفاح ماما مليكة