الملك يثمن التعاون المغربي السنغالي المتميز

الملك يثمن التعاون المغربي السنغالي المتميز
صورة: أرشيف
الأحد 4 أبريل 2021 - 12:13

وجه الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها، معربا عن تهانيه الحارة، مشفوعة بمتمنياته الصادقة للرئيس بموفور الصحة والعافية والهناء.

وتوجه الملك بأطيب المتمنيات بـ”مزيد التقدم والازدهار للشعب السنغالي، الذي تربطه بالشعب المغربي أواصر أخوة عريقة ومتميزة”.

وأضاف محمد السادس في البرقية: “وهي مناسبة كذلك لأعرب لكم عن ارتياحي للدينامية المتجددة التي تطبع التعاون المتميز القائم بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، مجددا لفخامتكم حرصي الراسخ على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز شراكتنا الإستراتيجية، والمساهمة في بناء إفريقيا موحدة ومتضامنة تنعم بالرخاء والازدهار”.

استقلال السينغال الملك محمد السادس برقية تهنئة ماكي سال

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