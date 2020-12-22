الملك يرأس إعلانا مشتركا بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة

صدر بلاغ من الديوان الملكي هذا نصه:
“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يومه الثلاثاء 22 دجنبر 2020، بالقصر الملكي بالرباط، وفدا يضم:
– السيد جاريد كوشنر، المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛
– والسيد مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل.
– والسيد أفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية؛
وخلال هذا الاستقبال، جدد جلالة الملك، نصره الله، الإعراب عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه جلالته في 10 دجنبر 2020 مع فخامة السيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشكل المرسوم الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء، إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.
وتهم هذه التدابير الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.
كما هنأ جلالة الملك، نصره الله، السيد كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في ماي 2018، والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأكد جلالة الملك، نصره الله، في معرض حديثه إلى السيد مئير، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل.
وكان هذا الاستقبال الملكي مناسبة لتـأكيد العزم على التطبيق الكامل لكافة القرارات والتدابير التي أعلن عنها خلال الاتصال الهاتفي ليوم 10 دجنبر بين جلالة الملك والرئيس دونالد ترامب.
وفي الأخير، جدد جلالة الملك، نصره الله، موقف المملكة المغربية الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان؛ وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية؛ وكذا التزام جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة.
وفي ختام هذا الاستقبال تم التوقيع، أمام جلالة الملك، على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذي وقعه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والسيد جاريد كوشنر والسيد مئير بن شبات.
حضر هذا الاستقبال السادة آدام سيث بويلر، الرئيس المدير العام لشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وفؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.
السيد العثماني دخل التاريخ من بابه الواسع.. وبن شبات يقول عن ملف الصحراء ان بلده مع الحكم الذاتي ولم يقل انتهى الملف والصحراء مغربية…
هنيئا لنا بإستئناف العلاقة بين المغرب و إسرائيل برعاية USA يوم تاريخي ولا عزاء للحاقدين والمنافقين. انتظر بفارغ الصبر بداية الرحلات الجوية الى تل ابيب و ايلات…. KIRYAT MALAKHI
العثماني وقع هههههه يالاه هضر دابا
مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار عاشت المملكة المغربية الشريفة من طنجة حتى الكويرة الويل لمن سولت له نفسه أن يمس حدودنا فهي نهايته شعارنا الله الوطن الملك
من خلال طابلة ديال العشاء، كايبان بأن المغرب ماعاجبو حال، ماكاين لا محمر لا مجمر
خطوة مهمة أقدم عليها النظام السياسي المغربي، الذي تعامل بواقعية مع الأحداث الأخيرة، وكإشارة فٱستئناف العلاقات السياسية و الإقتصادية مع اسرائيل لا يضر القضية الفلسطينية في شئ، لأن كل دولة تبحث عن مصالحها الجيوستراتيجية، كما أن الحسن الثاني عندما اعتلى منصب رئاسة لجنة القدس فقد كانت العلاقات المغربية الاسرائيلية قائمة آنذاك ولم تتوقف في العلن إلا مع الانتفاضة، دون أن يعني هذا أنها توقفت بشكل فعلي لأنها استمرت في الخفاء.
الملك محمد السادس أبان عن حنكة سياسية جد عالية بالتطبيع مع إسرائيل دون المساس بالقضية الفلسطينة و دفع سيد العالم بإقرار مغربية الصحراء، ربما سيكون للمغرب دور فعال في إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.
اليوم بإمكان مليون مواطن مغربي من أصول يهودية زيارة بلدهم المغرب وقت ما شاؤون ،،
المغاربة اليوم يعرفون جيدا من هو عدوهم الحقيقي،،
تحيى الصداقة المغربية الاسرائيلية ،،
Je suis très content pour ce meeting.
Je souhaite bonne continuation .
Bienvenus aux juifs d’origine marocain et plus particulièrement les juifs natifs de la ville de BOUJAAD.
La décision prise par le royaume marocain est très sage et vive notre roi et le Sahara est marocain jusqu’à l’infini.
Cordialement.
يوم تاريخي
هنيئا للمغرب على علاقاته مع امريكا. إسرائيل،
المغرب سيستفيد سياسيا وعلميا وتكنلوجيا وعسكريا بتعاونه مع إسرائيل.
انتهت الايديولوجيات الفارغة والتي لم تحرر فلسطين ولم تضمن الوحدة الترابية. لا نقلت علما وتكنلوجيا، بل فقط دمرت العقول واستفاد منها الاسلاميون وبعض اليسار لجمع الاتباع
العز والنصر لملكنا الهمام . اطال وبارك الله في عمر جلالته. عاشت الصداقة بين المغرب واالولايات المتحدة وإسرائيل. مرحبا باخواننا اليهود في بلدهم الثاني. عاش المغرب. عاش الشعب المغربي
مابقيناش كنقولو دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف !
حجج المعارضين للتطبيع مع إسرائيل ضعيفة وثقتهم بالملك في هذا الموضوع محل شك، شعارهم عارض تعرف. نتمنى من إسرائيل أن تساعدنا على كبح جماح جنون عسكر المرادية وأن تيسر لإخواننا اليهود المغاربة مساعدتنا في مشاريعنا التنموية.
اللهم بارك وزكي الخطوات والمبادارات الملكية ويسر له في كل ما اتخده من قررات وكن له معينا وناصرا وقه شر الحاسدين وزكي عمره
لماذا منعت الصحافة من تصوير هذا اللقاء
هذه الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ستؤدي أن شاء الله ألى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ذات سيادة كاملة وسوف تنهي أن شاء الله رهانات المنافقين الذين يتاجرون بمعاناة الشعب الفلسطيني العظيم .
الخزي والعار …… والذل والانكسار للاعدالة ولا تنمية ….
لا أهلا ولا سهلا بمن يقتل إخواننا. ويسلب مقدساتنا. لا أهلا و لا سهلا بالصهاينة في أرض المغرب المسلمة. و لا للتطبيع و الذل والعار. حفظ الله المغاربة الاحرار الرافضين للاستعمار و الذل و الهوان.عاش المغرب حرا مسلما مدافعا عن أرض الإسلام.
الى رقم 5 الصورة قديمة تعود الى شهر رمضان عندما حضر كوستر الى المغرب و الطاولة رمضانية بامتياز الحريرة و البيض و الشباكية
نعم للتطبيع مع إسرائيل بالطريقة المغربية لجمع الشمل بين الجاليات المغربية و فتح آفاق التعاون خدمة للسلم و مصالح الشعوب بما فيهم حق فلسطين في إقامة دولتهم بجانب دولة إسرائيل لا فرق بين عربي و عجمي إلا بالتقوى
جلالة الملك شخصية دكية و المغرب دولة خاترة كما نقول بالدارجة تجنب بدكاء الوقوع في خطء الاماراتيين حين التوقيع على التطبيع في البيت الابيض و الصورة التي ضهر بها الوفدان الاماراتي و البحريني. المغرب يتحكم في سرعة العملية و يمشي بنمطه
المغرب سيقتل حكام الجراءر واحداً واحداً بالقصة. صراخنا لم يعد عجزة الكراهية مسايرة إيقاع محمد السادس الدبلوماسي.
قرارات جلالة الملك داءما حكيمة و نوعية وتداعياتها ناجعة ، و في هاته الحالة اليوم بين استقباله للوفد ينم عن نظرة ثاقبة نحو المستقبل و يجعل الأعداء قبل الأصدقاء يحترمون و يقدرونه، فاللهم ارزقه الصحة والعافية و طول العمر، واحفظ ولي عهده المولى الحسن، الصحراء في مغربها ابى من ابى و كره من كره عاش الملك و حفظ الله بلدنا من شر الأعداء امين
عانينا كشعب وملوك بداية الحسن التاني رحمه الله في سبيل وحدتنا الترابية و هو ملكنا نصره الله يقترب من النصر على أعداء وحدتنا الترابية فليحفض الله الملك واللأمير
نحن جنود مجندون خلف ملكنا الحبيب ولنا كامل الثقة في قراراته وحكمته
والان جاء دور افتتاح القنصلية الأمريكية بالداخلة وتشجيع الدول الصديقة لامريكا واسرائيل لفتح قنصلياتها بالصحراء وينتهي المسلسل الجزائري ورضيعتها البولساريو
المغرب باع القدس بثمن بخس، والبلداء ينتظرون الخير من الصهاينة، والمستقبل سيريهم ماذا سيجنون من ورائهم سوى الخزي والعار في الدنيا قبل الآخرة
السياسية كروية الشكل والعلوم صنعت من رأسي مخا كروي الشكل والرأس اللي ما يدور كدية كما يقول المثل ،
لكل زمان سياسته وهيكلته المغرب المغرب ما خفي من سياسته أعظم.
nous avons de la chance pour inviter les Israéliens a nous rejoindre pour accomplir nos services surtout dans l’artisanat
انتظر بفارغ الصبر فتح الملاحة الجوية بين المغرب واسرائيل حتى أغادر المغرب ان شاء الله
Bon travail de la part de SM le Roi. Israël USA Maroc est un trio dissuasif pour calmer les ardeurs des généraux algériens. C’est en outre une opportunité pour le Maroc d’aller de l’avant dans le développement du pays. Et surtout mettre le dossier de notre Sahara sur la bonne voie d’un heureux épilogue après un demi siècle de lutte avec l’épineux voisinage de l’est. Je termine par un adage qui dit : ” parfois les plus éloignés sont les plus proches”.
كل هذاالخنوع من أجل حبة رمل لا تسمن ولا تغني من جوع ، حتى بصيص الأمل لفتح الحدود مع الجزائر والإتحاد المغرب العربي قد إنتهى إلى الأبد .
الحمد لله ولا غالب الا الله المرجو من جميع المغاربة ان يكون في خدمة بلادهم ليزدهر المغرب وان يتركو القيل والقال والكلام عن الاحزاب هدا مزيان هدا خايب كلهم خابية واحدة اما جمعيات لا تسول فمنهم من يتلفى اموال من الدولة وكدلك من خارج الدولة المرجو اسقاك الجمعيات التي ليس لها اي عمل له فاءدة على المواطن اما شىء احزاب هي الاخرى خاصها تترك اسمها على الصعيد الوطني
وفقكم الله لما فيه الخير ومرحبا بأمريكا وإسرائيل في بلادهم الثانية إنه ليوم عظيم وتاريخي.
لو تمتع حكام العرب بشيء من الحكمة منذ بداية النزاع الفلسطيني الاسرائلي لما ضاعت اكثر من نصف ارض فلسطين َوغيرها لكن الصراع الفارغ ورفع الشعارات الجوفاء هو السبب اكثر من ستين ونحن نقوم بالمظاهرات والمزايدات والدعاءعلى اليهود ولم نجني سوى الاخفاق تلو الاخفاق. وها نحن لازلنا نرى من يحلم بزالة دولة اسرائيل وهي تتمدد لان المدافون غير واقعيين تماما.
Merci sa majeste
Vive le Maroc
Vive le Sahara Marocain
Vive les relations avec Israel
Bienvenu nos frere Israeliens a leurs pays le Maroc
الشعب المغربي وراء قائده المفدى، بروحه وعقله وقلبه، يبارك خطواته التي تسعى إلى خير المغرب والمغاربة والأشقاء.
عاش الملك، وحفظه الله وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة.
الله الوطن الملك.
يوم تاريخي والمستقبل للمغرب والمغاربة حافل بالازدهار والرفاهية ام بالنسبة للبوليساريو وصنيعتها الجارة الشرقية فاحلامهم تبخرت.
بسم الله الرحمان الرحيم بمناسبة تطبيع علاقاتنا مع دولة اسراءيل لان هناك ما لا يقل عن مليون ونصف مغربي يعيشون في اسراءيل ومخلصون لوطنهم للمملكة المغربية العلوية الشريفة ولملكهم ايده الله و نصره ، خطوة في الاتجاه الصحيح لان ذلك يصب في مصلحة وطننا وصحراءنا ؛ ولا يهمنا شيء اكثر من صحراءنا ، وفتح قنصلية امريكية و الدول العظمى في الداخلة مكسب عظيم نباركه جميعا وهذه هي رصاصة الرحمة على إخواننا المغرر بهم من طرف جنرالات المرادية، ونقول لهم إن الوطن غفور رحيم
حفظ الله جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية
الف مرحبا بالعلاقات الاخوية مع دولة اسرائيل الشقيقة وامريكا الصديقة ولا عزاء للحاقدين ودباب جارة السوء ضربة موجعة لاحلام بوصبع ازرق للصيد والسباحة في المحيط الاطلسي لي بقاو فيه الفلسطينين يعاشرهم يوم واحد ليعرف مدى الحقد اللدي يكنونه لاخوانهم المغاربة الشعوب المتحضرة تتقدم الى الامام وتنسى خلافات الماضي وبعض الشعوب مازالت تعيش حقبة كاسترو والقدافي وتشي غيفارا بينما المانيا وفرنسا وانكلترة دفنيت دكريات الحروب الى الابد وكرسو جهدهم للبناء اقول لشعب بونيف الا كان عندكم النيف هاجمو المغرب بقاو تنبحو كالكلاب الضالة وهنيئا لكم ببوتفليقة النسخة الثانية واتمنى من اعماق قلبي ان يحكمكم فخامة الرئيس طبون المبجل لخمس عهدات ويحقق لكم احلامكم في غزو الفضاء واقامة جمهورية صندلستان الدموقراطية الشعبية على ارض الصحراء الغربية في كوكب زحل
{فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ}
يوم أسود ووصمة عار على جبين المطبعين. خطوة غير محسوبة العواقب. إعتراف بمغربية الصحراء من طرف رئيس منتهية ولايته مقابل التطبيع مع دولة الإحتلال الصهيوني قتلة الأطفال، منتهكي حقوق وحرية الشعب الفلسطيني المسلم. خطوة للأمام تبدو للمطبعين بينما هي في الحقيقة خطوات كثيرة للخلف مع كيان غاصب محتل لا عهد له ولا اتفاق مقدس معه كما علمنا تاريخ التطبيع معه.
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا عزاء للمطبعين من الذباب الإلكتروني الذي يهاجم كل من يخالف الرأي بنقده البناء حبا للوطن والملك وتراب هذا الوطن الحر العزيز
المهم ..رئس الوفد الإسرائلي اصله مغربي..وغالبية الجالية اليهودية المغربية تعيش في اسراءيل وامريكا ..مرحبابجاليتنا اليهودية في وطنهم الأم ..وقضية القدس ..تبقى عربية وأرض اسلامية…وتهم امة الأسلام كلها وليس المغرب فقط ..والعلاقات الدبلوماسية بين الدولة ودول اخرى تقوم على مصالح متبادلة ومصلحة المغرب اعلى من كل شيء…
كمغربي اثمن التطبيع المغربي الاسرائيلي.واثمن كذلك الاتفاقيات الموقعة اليوم بين البلدين الصديقين.اما المتأسلمون السلبيون.فأقول لهم خسئتم اخرجوا من جلباب الدين الذي تختبرون من وراءه.اليوم انتهت تفاهاتكم وخزعبلاتكم.العلاقات المغربية الاسرائيلية حقيقة احببتم او كرهتم يا تجار الدين.اذن تحيا العلاقات المغربية الاسرائيلية واليحيا الامن والسلام بين الدول.واليسقط التعصب والتطرف.نحن في زمن المصالح بين الدول ان لم تتحالف مع الاسود اكلتك الضباع.هنيئا للمغرب باستقطاب صديق جديد قوي بدمقراطيته وعبقريته …ولا عزاء لتجار الدين دعاة الحقد والكراهية…يا ايها الناس انا جعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا..صدق الله العظيم..
السمع والطاعة يا صاحبة الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .الله الوطن الملك
هذا الإتفاق التاريخي بين الدول الثلاث هو ثمرة من ثمار الخير للجميع و للمنطقة و للعالم بفضل بعد نظر و حكمة جلالة الملك حفظه الله لمد جسور التعاون و السلام و الرخاء بين الأمم
أنا لطالما انتقدت حزب العدالة و التنمية انتقادا لاذعا و بكافة الأشكال و الوسائل لكن اليوم أحيي السد العثماني على وطنيته ، احترامي و تقديري لك يا سيدي على وضعك وطنك كأولوية كبرى في كفة ترجح بها كفة كل الأيدلوجيات أو القناعات الأخرى، المغرب كوطن لكل المغاربة بدون استتناء ، و أحيي اليهود المغاربة على وطنيتهم الصادقة و النابعة من القلب ، نعم للتعاون نعم للسلام الحقيقي البعيد عن الشعارات و الاسترزاق ،
من لايحترم رغبة الشعب لايحق ان يكون وصيا عليه.واي قرار لايلزمنا في شيء بل يلزم صاحبه..عاشت فلسطين حرة بدون العملاء والاسترزاقيين. لاداعي للانتخابات لان الحكومة مجرد ديكور والاحزاب مجرد دكاكين سياسية.
تحركات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أكثر نضجا وأكثر وطنية من باقي المسؤولين المغاربة الذين لاتهمهم سوى مصالحهم.
عاشت المملكة المغربية العظيمة الله الوطن الملك
حقيقة تاريخية وتوافق تاريخي وتماشيا مع خطوات ملكنا الهمام محمد السادس لتحقيق سلم اجتماعي ودولي للعيش الكريم لكل الشعوب.هنيئا للشعب الاسرائيلي وللشعب المغربي.دعما للسلام.ملكنا محمد السادس الله احفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
مصلحة المغرب مع امريكا واسرائيل وعجبا لبعض الدول العربية التي تعترف باسرائيل اما سرا او علانية و تنتقدنا عدوانا .
حسبنا الله ونعم الوكيل. العين تدمع، إخواننا في فلسطين يقتلون ويسجنون، وانتم تقولون دولة إسرائيل. عجيب أمركم ! عجيب أمر من وافق على هذا التطبيع. عجيب أمر من نطق بكلمة دولة اسرائيل. عجيب أمر من وقع بيده على هذا التطبيع. رأيت في وجوهكم الذل. صبر جميل، النصر قريب.
شكرا لكل من ساهم في خلق حقبة جديدة من السلام والازدهار والأمل لمنطقتنا وشعوبنا ومستقبلنا.
سنبقى دوما مع ألولايات المتحدة الأمريكية ومع أصدقاءنا الذين وقفوا مع المغرب وقت الشدة.
هذه العلاقات ستكون في صالح حل القضية الفلسطينية و إقامة دولة فلسطين… ثم إن الفلسطينيين يعترفون بإسرائيل و الرئيس الفلسطيني صرح مؤخرا عن قرب استئناف العلاقات مع إسرائيل، كما حضر مؤخرا الرئيس عباس لمراسيم جنازة شيمون بيريز….
فرحانين مع ريوسكم. راه ماشي انتوما الاولين. راه اسبقوكم الاماراتيين و السودانيين و البحرينيين و مزال جايين بلدان أخرى باش توصل اسرائيل لهدفها السامي. راه ماشي انتصار للمغرب. راه امريكا لي حققت داكشي لي بغات حيث تتسمع من اليهود لي تيحكمو العالم. عيش تشوف. شعوب ضعيفة جدا. عادي تجهل عقيدتها و متكون عندها مبادئ. مبروك ليكم الصفقة. انا مغربية و لا تمثلونني.
ملك عظيم وذكي يكرس حياته وصحته في خدمة وطنه وجلب الخير لشعبه
محاط بالنور الإلهي والعناية الربانية التي تحفظ هذا البلد من قوى المكر والشر والظلام
هو النبراس الذي نوره يخيف خفافيش الظلام والرجعية والكراهية العمياء
والذرع الذي يكسر عنق كل مشرئب لإعلاء سلطان الجهل والشر
نور الله ينير دربه، وحمايته تعالى تحيطه من كل جانب
قوله تعالى : وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ
mille bienvenue aux israéliens et américains nous sommes fières de ces relations et vive le roi et le peuple marocain.
إلى عبد اللطيف المغربي تعليق 44 يبدو أنك من المتصهينين المثيرين للشفقة بينما كل من يقول هو مسلم ويدافع عن قضية فلسطين والمسلمين أجمعين فهو من المتأسلمين السلبيين. أنتم خنجر غادر في الظهر أخطر من أعداء الخارج أنفسهم. هنيئا للصهاينة المجرمين بك وبأمثالك
الصبي الصهيوني كوشنر يتحكم في عبيد وحمير أمريــكا ولم يتجرأ على أحد الخونة الوقوف في وجهه.
مع الأسف أن الرئيس ترامب خسر الإنتخابات ولم ينتخب للمرة الثانية.
أول رئيس أمريكي كشف الحقيقة على عملاء أمريـكا في عالم البعران وأنهم سوى حفنة من اللصوص والخونة والعبيد لا يملكون شيئ بيدهم,وأن السيد المـاسون والصهيونية العالمية هي التي تتحكم في العبيد والخونة والعملاء.