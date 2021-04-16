الملك يرسل هبة شخصية إلى الشعب اللبناني

أعطى الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، موافقته السامية على تقديم هبة ملكية شخصية عبارة عن مساعدات غذائية أساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق.

وأفاد بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه سيتم تأمين إيصال هذه المساعدات إلى لبنان عبر طائرات عسكرية مغربية.

ويوضح البلاغ أن “هذا القرار الملكي يأتي استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19”.