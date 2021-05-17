الملك يستحضر الخصال الإنسانية للراحل عمور

الملك يستحضر الخصال الإنسانية للراحل عمور
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 17 ماي 2021 - 18:05

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان حمادي عمور.

ومما جاء في برقية الملك: “فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله ومغفرته، الفنان القدير المرحوم حمادي عمور، تغمده الله بواسع رحمته.”

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب الملك لأفراد أسرة عمور “ولكافة أهلكم وذويكم، ومن خلالكم لأسرته الفنية الوطنية الكبيرة، ولجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في رحيل رائد من رواد التمثيل المسرحي والتلفزيوني والسينمائي بالمغرب، مخلفا رصيدا زاخرا من الأعمال الفنية المتميزة التي أكسبته تقدير وإعجاب جمهور عريض من عشاق أدائه الراقي.”

وتابع بالقول: “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، مقدرين ما كان يتحلى به، الفقيد المبرور، من خصال إنسانية رفيعة، وغيرة وطنية صادقة ، وتعلق متين بالعرش العلوي المجيد، لنضرع إليه سبحانه وتعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بجنة الرضوان.”

الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة حمادي عمور رواد التمثيل المسرحي

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‫تعليقات الزوار

6
  • البوهالي
    الإثنين 17 ماي 2021 - 18:12

    ولماذا لم يستحضر الخصال الحميدة للعلامة التطواني بوخبزة لما مات ولم تتحدث عن وفاته أي قناة رسمية مغربية ؟

    20
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  • بارك
    الإثنين 17 ماي 2021 - 18:18

    بسم الله الرحمان الرحيم رحم الله الفنان الكبير سي حمادي عمور تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة و الصغيرة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى و لله ما أخذ

    20
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  • فقيد إبنته
    الإثنين 17 ماي 2021 - 18:19

    ياربي إيرحمو. ويرحم جميع امواتنا يارب الجنة بإدن الله

    19
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  • jaja
    الإثنين 17 ماي 2021 - 18:28

    المرحوم عمور الله ارحمو و نزل عليه الرحمة.

    1
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  • عبد الصمد
    الإثنين 17 ماي 2021 - 19:04

    اللهم ارحم جميع اموات المسلمين

    1
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  • مغربي
    الإثنين 17 ماي 2021 - 19:16

    اللهم دم الصحة و السلامة و العز و النصر و التمكين و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بجميع المقاييس في خدمة المغاربة المغرب الاحرار بالسراء و الضراء دون ملل أو كلل و نكران ذات.

    0
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