الملك يستقبل بفاس وزير خارجية دولة الإمارات

الملك يستقبل بفاس وزير خارجية دولة الإمارات
صورة: و.م.ع
الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:20

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي نقل إلى الملك رسالة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتم خلال الاستقبال، بحث تطور الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

وحضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي، مستشار العاهل المغربي فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وعن الجانب الإماراتي مدير مكتب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، محمد محمود آل خاجة.

القصر الملكي بفاس صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ولي عهد أبوظبي

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‫تعليقات الزوار

3
  • احمد
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:33

    حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله

    8
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  • الفاسي
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:42

    عاش الملك . . . . . . . . . . .

    9
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  • البغدادي
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:44

    نتمنى أن تكون هده الزيارة تحمل في طياتها أخبارا سارة عن الموقف الأمريكي الجديد وتنفيذ برنامج اقتصادي من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة التي نكن لها كل تقدير واحترام ونشكرها على موقفها النبيل مع المغرب ووحدة أراضيه والمتل يقول : ( رب أخ لم تلده امك …)

    8
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