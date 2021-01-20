الملك يستقبل بفاس وزير خارجية دولة الإمارات

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي نقل إلى الملك رسالة من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتم خلال الاستقبال، بحث تطور الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

وحضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي، مستشار العاهل المغربي فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وعن الجانب الإماراتي مدير مكتب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، محمد محمود آل خاجة.