الملك يعزي أسرة الصحافي الراحل الداه الأغضف‎

الملك يعزي أسرة الصحافي الراحل الداه الأغضف‎
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 7 ماي 2021 - 21:11

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الصحفي الراحل الداه محمد الأغضف.

ومما جاء في برقية الملك: “علمنا ببالغ التأثر بنبأ وفاة الصحفي المقتدر، المرحوم الداه محمد الأغضف، أحسن الله قبوله إلى جواره مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.

وأضافت البرقية الملكية: “أعرب لكم ولكافة أهلكم وذويكم، ومن خلالكم لأسرته الإعلامية الوطنية، ولسائر أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في هذا المصاب الأليم الذي ألم بكم قضاء وقدرا، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل المبرور من دماثة الخلق، ومن التزام وإخلاص في عمله، سواء كصحفي أو كمدير مسؤول بقناة العيون الجهوية، حيث أبان، رحمه الله، عن كفاءة ومهنية إعلامية عالية متشبعة بروح وطنية صادقة وغيرة شديدة على ثوابت الأمة ومقدساتها”.

وختم الملك البرقية بالدعاء، في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل، “بأن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يسبغ على فقيدكم العزيز شآبيب رحمته وعفوه، ويوفيه أحسن الجزاء عما أسداه من جليل الخدمات لوطنه وعلى ما قدم بين يدي ربه من صالح الأعمال”.

الأسرة الإعلامية الداه محمد الأغضف الملك محمد السادس برقية تعزية

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‫تعليقات الزوار

3
  • وحدوي حتى النخاع
    الجمعة 7 ماي 2021 - 21:29

    فقدت عصابة البوليساريو المدعوا الداه وفقدت المملكة المغربية السيد الداه… نفس الاسم ونفس الانتماء الصحراوي غير انه شتان بين الرجلين فالاول ناضل باسم دولة الفتنة والتقسيم في العالم العربي المسلم والثاني ناضل من اجل الوحدة المغربية والعربية… الاول حمل سلاح العدر في وجه اشقائه وكون جيلا عقيدته الكراهية والثاني حمل قلم السلم والسلام وكون جيلا عقيدته الاخوة و السلام… هما الان بين يدي من قبض روحيهما ولكل منهما كتاب لقراءته امام انظار عدالة السماء… فهل يتعض الانفصاليون من هذه المقارنة؟ …. وهل يعي هؤلاء ان الارض لله وان الوطن يتسع للجميع؟ … تحياتي.

    7
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  • عبيد ع. الرحيم
    الجمعة 7 ماي 2021 - 21:44

    الالتفاتة المولوية السامية تشريف لأهل الفقيد وللأسرة الإعلانية بالعيون خصوصا .
    تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

    0
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  • Amaghrabi
    الجمعة 7 ماي 2021 - 21:47

    انا لله وانا اليه راجعون.اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله واجعل قبره روضا من رياض الجنة .اللهم لا تفتنا بعده واغفر لنا وله.

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