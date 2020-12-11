الملك يعزي أسرة الغماري: إعلامي مقتدر وخلوق

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم الصحفي صلاح الدين الغماري.
وقال الملك، في هذه البرقية، “تلقينا ببالغ التأثر والأسى النبأ المفجع لوفاة فقيدكم العزيز الصحفي المرحوم صلاح الدين الغماري، أحسن الله قبوله إلى جوار ربه مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.
وأعرب العاهل المغربي، في هذه البرقية لأسرة الفقيد ولكافة أهله وذويه، وكافة أصدقاء ومحبي الفقيد، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في الرزء الفادح الذي ألم بالأسرة قضاء وقدرا، سائلا إلى الله جلا وعلا أن “يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء”
ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ نشاطركم أحزانكم برحيل إعلامي مقتدر، مشهود له بالخلق الرفيع وبالغيرة الوطنية الصادقة، فإننا ندعو العلي القدير أن يشمله بواسع رحمته ومرضاته، ويكرم مآبه، وأن يجزيه الجزاء الأوفى على ما أسداه لوطنه من جليل الأعمال وما قدم بين يدي ربه من خالص المبرات”.
المغرب فقد شخص وطني بكل ما تحمله الكلمة
الله يرحمو صحفي رائع ومقتدر وجيرانه وزملائه يشهدون له بدلك الله يرحمو وفاته كانت مفاجئة تجعل من كل واحد فينا يعيد ترتيب اورقه مع خالقه
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.
إنسان يستحق وسام اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء.
لا الاه الا الله محمد رسول الله الانسان بضعة ايام وسيأتي يوم سندهب فيه الي عالم اخر ياربي ياربي حسن الخاتمة
السلام عليكم اللهم ارحمه وتجاوز عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة ويرزق اهله الصبر والسلوان والله العظيم الا بكيت ليه وربي لي عالم بلي فالقلوب ولكن الواحد اقوي ايمانو الموت كلنا ليها فاللهم اجعل حسن اعمالنا خواتمها وتبت قلوبنا على دينك واحفظ ملكنا وبلدنا وقواتنا المسلحة بما حفظت به الذكر الحكيم وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والسلام عليكم
رحمك الله أيها الصحفي الطيب و المغربي الحر…أحببناك وعلى حوض الرسول نلقاك… اللهم اجعل دموعي رحمة لك
il a eu l amour et le respect des marocains des funérailles dignes d un grand homme d etat l amour des gens se mérite et je lance la balle aux responsables aux elus .le chemin vers le cœur des marocains est simple . RESPECT. salah edine . un nom bien mérité.
سلام اللهم ارحمه رحمة واسعة والهم دويه الصبر والسلوان هدا السيد المميز الخلوق الذي يحب مهنته ووطنه انا لله وانا اليه راجعون
الله ارحمو و أوسع عليه و يجعل مثواه الجنة يارب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون ، المرحوم كان صادقا في مخاطبة الشعب، والشعب يلمس ذلك ، خاطبنا بالدارجة ودافع على المحرومين و كان مدرسة للاميين وبيداغوجي ناجح ، غفر الله لنا وله . لقد تاثرنا وكأنه من العائلة.
انا لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه وارحم جميع اموات المسلمين . القناة الثانية خاصة هي قناة تبث السموم في المجتمع المتمثل في الأفكار الفاسدة والمفاهيم المغلوطة والمقاييس المادية ان تلك القناة المأجورة او المصنوعة تحارب قيم المجتمع وتدعوا الى قيم غريبة ودخيلة عن الأسرة المسلمة المغربية واشهد الله انني لم ارى اي برنامج من برامجها وكل الأعلام العربي مأجور وبوق مجان للحضارة العربية وعبارة عن غزو فكري وثقافي الى المجتمع الإسلامي لان ذلك الإعلام يتناقض مع الاسلام في الكليات والجزءيات ومرجعيته هو فصل الدين عن الحياة والمجتمع والدولة وهو علماني محض وكفر لان الله هو المشرع وليس البشر كيف يمكن فصل قوانين رب العالمين عن المجتمع ولهذا فان كل الأعلام العربي يتخذ من الغرب قبلته الاولى ومشبوه لقيم الغرب وحضارته
نسأل الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.
صراحة اول صحافي كيبقا فيا بزاف عندا سماع الموت ديالو كان صدمة.
ان تموت في وطنك وانت تتنقل من مصحة إلى مصحة أخرى ظلم لروح العباد هنا نستنتج ما وصل اليه المستوى الصحي في المغرب قلة الامكانيات وانعدام ضمير أطباء التخصص الله يواليه بالرحمة ويلهم امه المكلومة فيه الصبر والسلوان
انه صحافي جليل لقد أسدى الكثير لصالح الشاشة الوطنية ومتتبيعيه وحواراته التي كانت تتسم بالجدية والبراعة في طرحها على ضيوفه
ان العين تدمع والقلب يحزن على فراقك الأليم الذي كرس ورسخ اسمك ومشوارك المهني خصوصا في ظل أزمة كورونا لن ننساك يا صالح فلدات المواطنين الذين يكنون لك التقدير والاحترام حينما كنت توضح لهم كيفية الاستفادة من تعويضات موڤبد19,والتوضيحات التي كنت تقدمها المشاهدين الاعزاء مع ضيوفك الكرام ,لقد صدقت واديت مشوارك المهني لكل تفان واخلاص،رحمك الله واسكنك فسيح جناته وأن يلحقك الله بالصالحين و المؤمنين وحسن اولئك رفيقا،ان الشعب المغربي قاطبة يترحم عليك ويتحسر على فراقك.
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته كان رجلا بمعنى الكلمة في عمله وخاصة في جائحة كورونا عمل بجد واجتهاد يستحق كل التقدير والاحترام
الله يرحم صلاح الغماري ويسكنه فسيح جنانه جنازته كانت مهيبة وأتمنى أن تكون عبرة لكل مسؤول فهاد الوطن الحبيب ان يعمل من أجل الوطن ويرضي الله فيما يقوم به
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته كان رجلا بمعنى الكلمة في عمله وخاصة في جائحة كورونا عمل بجد واجتهاد يستحق كل التقدير والاحترام
الله يرحمو ويجعلو من اهل الجنة,انا لله وانا إليه راجعون.
كفاءة صحفية عالية، بمستوى ثقافي عالي و لسان فصيح، رجل وسيم و أنيق و بنبرة صوة جميلة، عندما يتحدث بالفصحى كأنه يغرد.
يؤسفني أن كفاءة صحفية مثقفة كهذه، ضيعت سنوات ثمين من العمل في قناة الصرف الصحي 2M.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبِّر أهله وأحبابه.
رحم الله رجلا فرحت بهم الدنيا حين زينها، واستقبلته الأرض بالبشرى من الرحمن، نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر
عازائنا واحد فعلا ونعم الأخلاق لقد تأثرت كثيرا من نبأ وفاته يارب ارحمه ووسع عليه
الله يرحمو ويسكنو فسيح جناتو والله كتير زعلنا عليه
رحم الله فقيدنا واسكنه فسيح جناته، الموت ات لامحالة نساءل الله حسن الخاتمة وان نلقاه ووالدينا وذوينا في الفردوس ان شاء الله، كل من عيلها فان ويبقى وجه ربنا دا الجلال ولاكرام. يارب حسن الخاتمة
Les bonnes personnes nous quittent très tôt,trop tôt même.Toutes mes pensées pour sa mère,sa famille,sa femme,son fils,ses collègues.RAHIMAHOU ALLAH.
الله يرحمو، البقاء لله! كان صحفي متميز وخلوق
ان لله وانا اليه راجعون يرحمك الله يا محبوب المغاربة والصبر والسلوان لعاءلتك . كل نفس ذائقه الموت
والله لخبر كالصاعقة…..
رحل عنا الصحفي القدير في صمت….
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناته وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون
tous les meknassis t'aimaient et aujourdhui tous les meknassis te pleuraient :bonne traversée Salah
أنا بكيت والله اللهم إرحمه واجعل مثواه الجنة وارزق ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. لله ما أعطى ولله ما اخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى وانا لله وانا اليه راجعون. نسأل الله العلي القدير أن يرحمه و يغفر له و يجعل مثواه الجنة و ان يلهم ذويه الصبر والسلوان. كان بحق صحفي واذاعي ذو مستوى رفيع. ليس من السهل على أي كان الوصول إلى هذه المرتبة في قلوب المغاربة. أخلاقه ومبادؤه و رقيه تجلى بشكل كبير في حياته وتعامله مع الناس والمهنة.
آللهم اغفر له ورحمه وا عافه وعف عنه واكرم نزله
( نهاية النشرة…………. الى……. ) رحمك الله يا صلاح الدين
ان الانسان الذي يعمل بالصدق والإخلاص في عمله لاتمحيه الذاكرة ولو غادر الى دار البقاء رحمة الله الغماري برحمته الواسعة واسكنه الفسيح جناته ورزق الله الأهل والاصدقاء الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
الجزء1كان ملك المغرب الحسن التاني يصنف من اعظم السياسيين والدبلوماسيين في العالم وتضح ان الابن محمد السادس اعظم بكتير لان هدا الشبل من داك الاسد كما درسة خطة الجدارالعازل في الصحراء المغربية لصد هجمات البوليزنجريان في الجامعات الدولية وعبقرية هندسته الان سيتم تدريس خطة محمد السادس اللدي انتزع اعتراف اقوا دولة في العالم بمغربية صحرائه بدون تنازلات بل العكس فرض شروض من اجل فتح مكتب لاسرائيل كان مفتوحا في السابق هنا يظهر للعالم قوة الديبلوماسية المغربية وسياستها المرعبة ربح قنصلية امريكية في الصحراء +استتمارات من الشركات الامريكي والاروبية بملايين الدولارات +رفع الخضر عن جميع الاسلحة الامريكية اللتي يريد شرائها متله متل اسرائيل في امتلاك الاسلحة +استتفادة المغرب من التكنولوجية الاسرائيلية في جميع الميادين +استتمار الاسرائيليين في الصحراء +زائد تنشيط السياحة المغربية بملايين السياح الاسرائيليين واليهود المغاربة +مساعدات امريكية بملايين الدولارات من العملة الصعبة لتقوية الاقتصاد المغربي وتنشيطه وما خفة سيكون اعظم هدا كله من اجل اعادة فتح مكتب كان مغلق هده هية السياسة والديبلوماسية المرعبة
رحمه الله كان بشوش وطيب القلب ويحب واطنه اللهما ارحمه برحمتك وجعله مع شهداء وصدقين