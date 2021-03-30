الملك يعزي أمير الكويت في وفاة شقيقته‎

قدم الملك محمد السادس، في برقية، تعازيه إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك على إثر وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

وجاء في برقية الملك محمد السادس: “فقد تلقيت بتأثر كبير نعي المشمولة بعفو الله ورضاه، شقيقتكم المرحومة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح”.

وأعرب الملك بهذه المناسبة المحزنة لأمير الكويت، ومن خلاله إلى كافة أفراد الأسرة الأميرية، بـ”أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلا العلي القدير أن يمطر على الفقيدة المبرورة شآبيب رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يعوضكم عن رحيلها جميل الصبر وحسن العزاء”.