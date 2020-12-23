الملك يعزي أمير الكويت في وفاة ناصر الصباح

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على إثر وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الملك، في هذه البرقية، “علمت ببالغ التأثر والأسى، نعي المشمول بعفو الله، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، أحسن الله قبوله إلى جواره”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الأميرية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا المصاب الجلل الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلا الله تعالى أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد المبرور بواسع المغفرة والرضوان، ويسكنه فسيح الجنان.

كما تضرع الملك للعلي القدير أن يحفظ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من كل مكروه، ويرزقه موفور الصحة والعافية.