الملك يعزي رئيس مصر في حادث "قطار سوهاج"

الملك يعزي رئيس مصر في حادث "قطار سوهاج"
صورة: أرشيف
السبت 27 مارس 2021 - 20:05

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك إثر حادث اصطدام قطارين بمحافظة سوهاج مخلفا العديد من الضحايا.

ومما جاء في برقية الملك: “فقد تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ الحادث المفجع لاصطدام قطارين بمحافظة سوهاج، مخلفا العديد من الضحايا”.

وأعرب الملك محمد السادس، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس المصري، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب المصري الشقيق، عن “أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمه وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

الملك محمد السادس برقية تعزية حادث سوهاج عبد الفتاح السيسي

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‫تعليقات الزوار

2
  • بارك
    السبت 27 مارس 2021 - 20:24

    بسم الله الرحمان الرحيم تعازينا الحارة إلى الشعب المصري العظيم و إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاحداث التي أصابت مصر أم الدنيا هذه الأيام تغمدهم الله برحمته واسكنهم فسيح جناته و يلهم الشعب المصري و عائلتهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى و لله ما أخذ،
    شكرا صاحب الجلالة على تعزيتكم لشعب المصري

    10
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  • محمد الوطن
    السبت 27 مارس 2021 - 20:59

    لن نجد حرجا ابدا ونحن نحذو حذو ملكناالهمام لتقديم التعازي للشعب المصري الشقيق الذي لانتمنى الاأن نراه سالما مزدهرا متقدما .

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