الملك يعزي عاهلة المملكة المتحدة في وفاة زوجها

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية، عاهلة المملكة المتحدة، على إثر وفاة زوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة.

ومما جاء في برقية الملك: “تلقيت ببالغ الأسى نعي زوجكن المحبوب، صاحب السمو الملكي، الأمير فيليب، دوق إدنبرة”. “فلترقد روحه في سلام”.

وأعرب ملك المغرب بهذه المناسبة المحزنة، للملكة إليزابيث الثانية ولكافة أفراد الأسرة الملكية الجليلة والشعب البريطاني، باسمه الخاص، عن تعازي جلالته وعميق تعاطفه، وكذا عن تعازي الشعب المغربي.

كما بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الأمير تشارلز، أمير ويلز، وذلك على إثر وفاة والده الأمير فيليب.

وقال الملك في برقيته: “تلقيت بأسى عميق نبأ وفاة والدكم المحبوب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة”، معربا للأمير تشارلز ولكافة الأسرة الملكية، عن تعازيه الصادقة وعميق تعاطفه.

وأضاف الملك محمد السادس: “فلترقد روح صاحب السمو الملكي الأمير فيليب في سلام”.