الملك يتصل بعموتة هاتفيا ويهنئ اللاعبين المحليين على التتويج الإفريقي

هنأ الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي، مدرب المنتخب الوطني واللاعبين المحليين إثر ظفر المغرب ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2021.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، كلف الملك المدرب الحسين عموتة بإبلاغ تهانئه لكافة اللاعبين، ولأعضاء الطاقم التقني والإداري للفريق الوطني، معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الرائع للرياضة المغربية.

وفي السياق ذاته بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لأعضاء المنتخـب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم.

ومما جاء في البرقية الملكية “فبمناسبة فوزكم بلقب كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم (الشان2021)، التي احتضنتها الكاميرون الشقيقة، يسرنا أن نتوجه إليكم بأحر التهاني بهذا التتويج القاري المستحق”.

وأشاد الملك “بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الإفريقي الثاني من نوعه على التوالي، من لاعبين ومدربين وأطر طبية وتقنية وإدارية، وكذا المسيرين والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مقدرين ما أبنتم عنه من إرادة قوية مطبوعة بروح رياضية عالية، وأداء تقني رفيع طيلة أطوار هذه البطولة التي برهنتم خلالها، بحق، على ذلكم الحضور القاري القوي لكرة القدم الوطنية”.

وأضافت البرقية الملكية ” إذ نجدد لكم اعتزازنا بهذا الإنجاز الرياضي المشرف لكرة القدم المغربية، لنرجو لكم كامل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الألقاب في مختلف الملتقيات الجهوية والقارية والدولية”.

وتوج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، عن جدارة واستحقاق، بلقب النسخة السادسة من بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين “الكاميرون 2021″، عقب تفوقه البين بثنائية نظيفة على نظيره المالي في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، بملعب “أحمدو أحيجو”، برسم نهائي هذه المنافسة.

ويعد هذا اللقب الثاني على التوالي الذي يحرزه المنتخب الوطني المغربي في هذه المسابقة القارية بعد النسخة التي توج بها سنة 2018 بالدار البيضاء.

وسجل ثنائية الفريق الوطني كل من المدافع سفيان البوفتيتي في الدقيقة 69، وعميد الفريق المهاجم الأوسط أيوب الكعبي في الدقيقة 80.