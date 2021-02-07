الملك يتصل بعموتة هاتفيا ويهنئ اللاعبين المحليين على التتويج الإفريقي

هنأ الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي، مدرب المنتخب الوطني واللاعبين المحليين إثر ظفر المغرب ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2021.
وفي هذا الاتصال الهاتفي، كلف الملك المدرب الحسين عموتة بإبلاغ تهانئه لكافة اللاعبين، ولأعضاء الطاقم التقني والإداري للفريق الوطني، معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الرائع للرياضة المغربية.
وفي السياق ذاته بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لأعضاء المنتخـب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم.
ومما جاء في البرقية الملكية “فبمناسبة فوزكم بلقب كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم (الشان2021)، التي احتضنتها الكاميرون الشقيقة، يسرنا أن نتوجه إليكم بأحر التهاني بهذا التتويج القاري المستحق”.
وأشاد الملك “بكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الإفريقي الثاني من نوعه على التوالي، من لاعبين ومدربين وأطر طبية وتقنية وإدارية، وكذا المسيرين والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مقدرين ما أبنتم عنه من إرادة قوية مطبوعة بروح رياضية عالية، وأداء تقني رفيع طيلة أطوار هذه البطولة التي برهنتم خلالها، بحق، على ذلكم الحضور القاري القوي لكرة القدم الوطنية”.
وأضافت البرقية الملكية ” إذ نجدد لكم اعتزازنا بهذا الإنجاز الرياضي المشرف لكرة القدم المغربية، لنرجو لكم كامل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الألقاب في مختلف الملتقيات الجهوية والقارية والدولية”.
وتوج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، عن جدارة واستحقاق، بلقب النسخة السادسة من بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين “الكاميرون 2021″، عقب تفوقه البين بثنائية نظيفة على نظيره المالي في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، بملعب “أحمدو أحيجو”، برسم نهائي هذه المنافسة.
ويعد هذا اللقب الثاني على التوالي الذي يحرزه المنتخب الوطني المغربي في هذه المسابقة القارية بعد النسخة التي توج بها سنة 2018 بالدار البيضاء.
وسجل ثنائية الفريق الوطني كل من المدافع سفيان البوفتيتي في الدقيقة 69، وعميد الفريق المهاجم الأوسط أيوب الكعبي في الدقيقة 80.
تحية للملك محمد السادس الرياضي الأول ببلدنا وهنيأ للمنتخب الوطني المحلي
مبروك علينا. ديما مغاربة. عاش جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كالعادة نجد صاحب الجلالة جنبا الى جنب مع شعبه.الله ينصر سيدنا و عاش الملك و العز للمغاربة
سنة 2021 ستكون سنة الإنتصارات إن شاء الله رياضيا واقتصاديا وسياسيا هنيئا لنا جميعا بهذه الكأس الغالية
هنيئا لنا جميعا بي هاذا الفوز لقد غمرتنا فرحة بعد يأس الذي لحقنا من منتخب أول وليشاهد جميع بي أن هناك طاقات ومواهب في بطولة وطنية تحية وتقدير لكل مكونات منتخب محلي علي روح عالية بهذه مكالمة من صاحب جلالة نصره الله الذي ستضيف للطاقم الوطني تحفيز ومثابرة إنشاء الله بي قادم أيام
هاته هي التهنئة من ملك دكي ومحنك حفظه الله……
ويبقى محمد السادس نصره الله رغم كيد الكائدين قائد هذا الوطن لكل خير…
هنيءا لاسود الاطلس والمغاربة بهذا اللقب وعاشت المملكة المغربية مرفوعة الراس ….فرحونا هاد الاسود …تحية للمدرب واللاعبين والطاقم المغربي باللقب …اتمنى لهم عودة بالسلامة الى ذوييهم والى الشعب المغربي
بالتوفيق ان شاء الله المنتخب الوطني دائما متألقين
الأسود اسود وكفانا الله شر الحسود…. إنجازات دبلوماسية و اقتصادية وانسانية و كروية في بيتنا الافريقي… نحن نجني حصاد قلوبنا الصافية وحقوقنا المشروعة وجارتنا الشرقية تجني حصاد قلبها الأسود
آلف مبروك لأسود الأطلس . والمزيد من التألق إن شاء الله.!!!
بعض يقول البطولة ضعيفة التقليل من الانجاز التاريخي المنتخب المحلي فاز بطولتين مرتين جاء اللقب من الكاميرون الادغال افريقيا عجبني الفوز والسيطرة المغرب ما يزيد الاعجابي بهذا المنتخب هو يفوز بيها انشاء الله مرة الثالتة في الجزاءر تنظم البطولة بغينا نجيبوها من الجزاءر كما اقصى المغرب الجزاءر في الاقصاءيات فاز بي 3 0 المنتخب ياتي كاس من الجزاءر طبون يسلمنا البطولة طبون طاره فريخ بالفوز الجزاءر على مباراة كرة اليد بالفارق الهدف ماذا سوف يحصل له لو فاز المغرب كاس في الجزاءر المنتخب تونس شارك في البطولة فاز بيها سنة 2011 اقصى المغرب في الاقصاءيات نجيريا اقصت المغرب عندما كان يدربه بنعبيشة ليبيا فازت غانا توجت اللقب المنتخب المصري فاز كؤوس افريقيا المحللين فوز المغرب كاس افريقيا يعيد اعتبار البطولة الوطنية لاعبي البطولة ومدربين المغاربة المنتخب لو شارك في الكان زيدوا عليه حكيمي بونوا سايس زياش النصيري اضمن لكم الفوز بي كان السنة قادمة تخيلوا سفيان رحيمي يلعب مع الناصيري هناك كثير من لاعبين المحللين يستحقون مكانة المنتخب اولى بوفتيني بنعمر جبران النحم رحيمي
تحية طيبة من مدينة فاس إلى جميع المغاربة داخل و خارج التراب الوطني و هنيئا لنا بهذا الفوز و الله يبارك في عمر ملكنا الحبيب محمد السادس و العائلة الملكية و الشعب المغربي❤❤
ان شاء الله تكون بداية الفرحة وانفراج الغمة .فال حسن مع بداية السنة.
شكرا جلالة الملك لأنك إنسان عطوف و تقدر مجهودات المغاربة في جميع المجالات … أطال الله في عمرك سيدي و حفظك بما حفظ الذكر الحكيم .
عاش الملك.نحن معك شعب واحد يد في يد نحو تحقيق الانتصارات و الرقي والازدهار في ظل قيادتكم الميمونة والحكيمة.
لك الصحة والعافية وطولة العمر يا ملكنا الهمام.
الـــــــــــــــف مـــــــبـــــروك للمنتخب الوطني، ولكل محب هذه الرياضة!
هنيئآ للمنتخب المغربي ولجميع المغاربة بهذا اللقب الإفريقي المميز ومزيدآ من الإنتصارات
بحول الله مع قوته .
هنيئا لنا بهذا الإنجاز. نتمنى أن يكون هذا الفوز فال خير على المنتخب الأول في البطولة القادمة.
ألف مبروك للاطار المغربي عموتة الخلوق وللاعبين وللمغاربة الانضباط والاجتهاد يعطي ثماره ولو بعد حين . كلنا مغاربة فلنتق في إمكانيتنا ونعمل بجد وديما مغرب
الف مبروك للمنتخب الوطني لكرة القدم ::::ومبروك للرياضي الاول جلالة الملك نصره الله.
مبروك علينا. ديما مغاربة. عاش جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
و تبقى الأسود أسود.تتويج يعيدال
أمور لنصابها للثعالب الجبناء.نحن نجر وراءنا قرونا من المجد و البطولات لمن يظن أن الأسود ترضخ .أعيدوا قراءة التاريخ.اسألوا عنا العثمانيين و البرتغاليين و الإسبان و الفرنسيين.
Félicitation à tous nos chères frères maraucains de Tanger a Lagouiraaa vive notre roi Med 6
هنيءا للمنتخب المغربي . ودقة في رؤوس متتبعي الشان الرياضي في دزاير .
نريد عموتة مدربا للمنتخب الأول.
هنيئا لفريقنا الوطني ومدربه الخلوق الحسين عموتة….عاش ملكنا المحبوب
المطر، و الكأس و اللقاح و الصحراء المغربية. يا سلام 2021 سنة الافراح و المسرات لكل المغاربة و لا عزاء للحاقدين.