الملك يواسي رئيس غينيا الاستوائية بشأن انفجارات

الملك يواسي رئيس غينيا الاستوائية بشأن انفجارات
صورة: و.م.ع
الأربعاء 10 مارس 2021 - 21:20

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس غينيا الاستوائية، تيودور أوبيانغ نكيما مباسوغو، على إثر الانفجارات العرضية التي هزت معسكرا للجيش في باتا، وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وقال الملك، في هذه البرقية، إنه تلقى ببالغ التأثر والأسى نبأ هذه المأساة التي نجمت عن سلسلة انفجارات عرضية بمعسكر للجيش في باتا، والتي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى، وتسببت في أضرار مادية جسيمة.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك عن أحر التعازي لرئيس غينيا الاستوائية، وأصدق مشاعر المواساة لأسر الضحايا.

الانفجارات العرضية تعزية ومواساة جلالة الملك رئيس غينيا الاستوائية

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