وفاة الممثل المصري عادل هاشم عن 82 عاما‎

وفاة الممثل المصري عادل هاشم عن 82 عاما‎
صورة: أرشيف
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 22:30

نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الثلاثاء، الممثل عادل هاشم، الذي أسلم الروح لبارئها مساء الإثنين، عن عمر 82 عاماً.

وقد ووري جثمان الراحل الثرى زوال اليوم، بعد صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة، وذلك بحضور عائلة الراحل وبعض الفنانين المقربين.

الراحل ممثل ومخرج قدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وكذلك المسرحية، حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية، وتولى عدة مناصب في هيئه المسرح.

وحصل الفقيد على بكالوريوس معهد الخدمة الاجتماعية، ثم حصل على الدكتوراه، وأخرج العديد من المسرحيات، وفي التلفزيون شارك في مسلسلات منها نسر الشرق، ورأفت الهجان، وسكة الهلالي، وبوابة الحلواني، والقضاء في الإسلام، وغيرها.

وفي السينما، شارك عادل هاشم في أفلام “رجل لهذا الزمان”، و”هدى ومعالي الوزير”، و”131 أشغال”، و”عفريت النهار”، و”بلية ودماغه العالية” و”حرب أطاليا”.

السيدة نفيسة ممثل مصري نقابة المهن التمثيلية وفاة عادل هاشم

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‫تعليقات الزوار

1
  • متقاعد
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 23:16

    اللهم ارحم الفقيد برحمتك الواسعة. والهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون!!!

    17
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