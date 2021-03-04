المملكة الأردنية الهاشمية تدشن مقر القنصلية العامة في الصحراء المغربية

افتتح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، مقر القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العيون بالصحراء المغربية.
وكان الملك محمد السادس تلقى، شهر نونبر الماضي، اتصالا هاتفيا من الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين الذي أبلغه برغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون، بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وذلك في إطار الدعم العربي والإفريقي والدولي للسيادة على الصحراء المغربية.
وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها بمدينة العيون المغربية 11 قنصلية منذ دجنبر 2019، فيما شهدت مدينة الداخلة افتتاح 8 قنصليات، وينتظر افتتاح قنصلية واشنطن بشكل رسمي ليصل مجموع التمثيليات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية إلى 20 قنصلية.
وعلى إثر “أحداث الكركارات” في نونبر 2020، أشاد الملك عبد الله الثاني بقرارات الملك محمد السادس لإعادة تأمين انسياب الحركة المدنية والتجارية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية. كما هنأ العاهل الأردني المملكة على نجاح عملية إعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع من المملكة المغربية إلى الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان سابق، وقوفها الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها، وتأييدها للخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن بالكركرات.
التعاون المغربي الأردني
تجمع المملكتين المغربية والأردنية علاقات استراتيجية متعددة الجوانب تشمل إقامة مشاريع في مجالات محددة، كالطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة وإدارة الموارد المائية، تنفيذا لما ورد في البيان المشترك الصادر عقب زيارة العمل والصداقة التي قام بها العاهل الأردني إلى المغرب، يومي 27 و28 مارس 2019.
ويشمل التعاون الثنائي بين البلدين العديد من الميادين، أبرزها الفلاحة والأوقاف الشؤون الإسلامية والإدارة الترابية والشؤون البرلمانية والتكوين المهني والتعليم العالي، مع زيارات متبادلة لمسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.
وتبلغ حصة المقاعد البيداغوجية المتبادلة سنويا بين المغرب والأردن 60، منها 15 بمنحة، وتشمل التخصصات الطبية والعلمية والتقنية والقانونية والأدبية واللغات. كما يبلغ عدد الطلبة الأردنيين خريجي المؤسسات المغربية 224 طالباً.
ورغم دعم المملكتين بعضهما في القضايا السياسية والدبلوماسية، فإن حجم المبادلات التجارية يبقى دون المستوى الذي يطمح إليه البلدان، رغم توفر أرضية قانونية تغطي كافة الجوانب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي برسم سنة 2017 ما مجموعه 796.111.050 درهم، وارتفع الرقم خلال شهور سنة 2019 ليصل إلى 830.072.422 درهم في المجموع.
ويتوفر البلدان على إطار قانوني يغطي مختلف الجوانب المرتبطة بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، من خلال اتفاق ثنائي للتبادل الحر واتفاقية أكادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.
وتعزز هذا الإطار القانوني بين البلدين بالتوقيع على مذكرتي تفاهم في مجال التنسيق والتشاور السياسي وفي مجال التكوين الدبلوماسي، بمناسبة زيارة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى الأردن يوم 20 يوليوز 2019.
المملكة الاردنية الهاشمية من أهم الدول العربية المساندة لوحدتنا الترابية. نتمنى كل الخير للشعب الأردني الشقيق و لعاهل الاردن الملك عبد الله.
مرحبا بدولة الاردن المناصرة للحق وعاش الملكين محمد السادس وملك الاردن الشقيقة
الاردن بلد شقيق…أدعوا المغاربة لزيارته..البتراء ووادي رم اماكن غاية فالجمال..
في انتظار الجمهورية التبونية الديمقراطية .والعجوزة المركلية الغربية
اللهم انصر هاته الأمة . عاشت المملكة المغربية من طنجة لكويرة . الله اكبر
عقبال الكويت و السعودية.
أظن ان الكل ينتظر التأكيد من قرار بايدن. فداك الوقت غادي نلقاو الزحام على فتح القنصليات من جميع أنحاء القارات
نحن مقص واعداء الوحدة الترابية شريط …سوف نقطع اوصال كل من يعتدي على ارضنا وعرضنا…عاش المغرب حرا ابيا موحدا متفردا ومتعددا..
في أنتظار الجزائر ههههه تفتح قنصلية في الصحراء المغربية
أولاد الاصول في وقت الشدائد يكونون سندا ودعما… مرحبا بابناء عمومتنا
الدور على الجزائر قبل مايبقى لها مكان
المملكة الأردنية الهاشمية كانت دائما ذلك النصير للقضية الوطنية .شكرا لكم وشكرا لجلالة الملك عبد الله نصره الله
هادو هما الرجال ديال بصح ليس كألمانيا فرنسا اسبانيا يتاجرون في وحدتنا الترابية
هذه الأخبار ستعيد تبون الى “الكوما”.. قضية الصحراء ستجعل المغاربة يعرفون الصديق من العدو .. والمترددون وأصحاب أسطوانة الأمم المتحدة والاستفتاء هم في خانة الأعداء
النصر و التمكين بإدن الله، اللهم أعنا و حرر عقول شعوبنا و زدنا نصرا و قوة و تمكينا و ازدهارا حتى لا نكون عرضة لأطماع الأعداء و حتى نكون بلدا يضرب به المثل الأعلى في النمو و التقدم.
انصح اخوتنا المغاربة أن يطلبوا العلم من المهد الى اللحد فكلنا أكرمنا الله بعقول وجب علينا سوى ترويضها، الحل بين أيدينا.
اللهم أعنا و يسر لنا امورنا في ما يرضيك
مجرد تساؤل
هل لدي الإمارات أو الأردن جالية في الصحراء الغربية تستوجب فتح قنصليات ؟؟؟
طبعا لا، لكن هذه الهرولة نحوى فتح قنصليات هي مكملة لهرولة نحوى التطبيع الغرض من وراء ذلك هو تشكيل حلف مساند لاحتلال فلسطين والصحراء الغربية ضد القانون والشرعية الدولية.
سيأتي يوما طل هذه الدول أغلاق هذه القنصليات الإفتراضية والتي لا يوجد فيها إلا الحارس، وقد بدأ العقد ينفرط بغلق قنصليتا بورندي وزمبيا.
صدق من قال: الطيور على أشكالها تقع.
تحية خاصة من المملكة المغربية إلى شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية على العلاقات المتميزة والممتازة مند عهود ::::شكرا للعاهل الأردني على هده الالتفاتتة الدبلوماسية القوية.
شكرا للمملكة الاردنية الهاشمية على دعمها المتواصل لشقيقتها المملكة المغربية العظمى من جهة اخرى .لا زلت اتذكر ان وفدا من النشامى شارك في المسيرة الخضراء المظفرة. فمواقف المملكة الهاشمية ليست بغريبة….فمنذ عهد الملك حسين بن طلال تغمده الله بواسع رحمته.وهذا البلد الشقيق في توافق تام مع المغرب في كل القضايا …..اذن الف شكر للمملكة الاردنية الهاشمية.وعاش الملك عبدالله الثاني.وعاش الملك محمد السادس.وعاشت المملكتان الشريفتان.والمجد والخلود لجيش العزة المغربي حامي الديار وصمام الامان وقاهر الاعداء في كل الازمنة.والصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها.اما اعداء وحدتنا الترابية. ففي مزبلة التاريخ….
برد على قلبك ومن قال لك بروندي وزمبيا اغلقوا اذهب وتحقق قبل ان تتكلم خلاصة القول المغرب في صحرائه الى ان يرث الله الارض ومن عليها
موتوا بغيضكم يا اعداء المملكة المغربية الشريفة .
La jordanie est un grand pays frère du Maroc j’espère que les autres pays du Golf suivront
تحية اخوية صادقة لبلد النشامى
بلد العروبة و الاشراف و العز و الشهامة.
دائما و ابدا الأردن في الموعد لا يخلف وعده.
المغرب و الأردن أخوين شقيقين لا يفترقان شعبا و قيادة.
وفق الله ملكينا الشريفين لما فيه عزة الإسلام و الأمة العربية.
عاشت أوطاننا موحدة قوية متازرة و شتت الله شمل كل متربص ساع للفرقة و التفرقة و الانفصال و خيب سعيه.
Ses consulats de Taiwan ils ‘ont même pas un habitant dans cet territoire occupé et pour les africains c’ est pour argent pour emirat et Jordanie c’est le maroc à demander pour les usa c’est clair un Twitter et la normalisation avec les juifs pour ce territoire appartient aux sahraouis
مملكة الاردن لها تاريخ وقيم ولهذا لها علاقة جيدة مع المغرب أما دول العسكر الهمجي فله علاقة مع المرتزقة والشيوعية وكوبا وغيرها من الدول التي لا تاريخ لها
أرد على المسمى صحراوي،كل مرة تضحكني بتسؤلاتك ، وكذالك ينطبق عليك المثل الكلاب تنبح والقافلة تمر ولكي اصحح لك اعرف انا اعرف انك في مخيمات تندوف لم ترى مدينة او قرية منذ زمن،ليس الصحراء الغربية ولكن الصحراء المغربية،االحمدلله الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه حتى يرث الله الارض ومن عليها بالرغم من نباح الكلاب،وكذلك نحن مع الفلسطينيين وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس،اما عندما تتكلم عن ما يسمى الشعب الصحراوي الذي لا يتعدى عدة آلاف وهم مجموعات من سراق الطرق وارهابيين اللذي صنعهم جنرلات الجزائر ،لا تتكلم فيما لا يعنيك ممكن تصنع دولة ذاخل الجزائر اما في تندوف والتي كانت اراضي مغربية او في وهران او الجزائر العاصمة ولكن لازم تأخذ الاذن من تبون (اسف على اسمه ) وكذلك عسكر الجزائر
ألا تخجل من نفسك و أنت تسمي نفسك صحراوي… الصحراوي صاحب نخوة و عز ولا يخاف الجوع أو يمد اليد… لن تتذوقو حوت الأطلسي فالجيش سد… ولن تسكنو الكركارات فهناك قصف و رعد… اذهب لتبون فوالله لن تأخد إلا صفعة على الخد… وانتبه إن الوطن لا زال فاتحا ذراعيه حتى للخونة و لن يطول العد !!!
الى الصحراوي رقم 15
لو كان هنا قانون و الشرعية الدولية لحررت فلسطين و التيبت و الكشمير مند زمان. هي في الأوراق فقط. كما انتضرت هده البلدان مند سنين مثلك فانتضر انت كدالك 45 سنة اخرى و مرحبا بكل من يساندنا في قضيتنا الوطنية. و لا مكان للخونة مثلك.
ليس من الضروري تواجد جالية البلد الذي يفتح قنصلية. وإنما هو تأكيد لحق المغرب الذي تكالبت عليه قوى الشر من أجل اقتطاع جزء من ترابه. ولولا عدوانية جار السوء وتآمره مع قوى الشر الإمبريالي لما استصغرتنا واحتقرتنا الدول التي تقدم لها جارة السوء الرشاوى والاتاوات والمكرمات من مال الشعب الجزائري.
احب الاردن وشعبه هو شعب راق ومثقل بالاضافة الى انهم يبادلوننا نفس الود
إلى صحراوي شرقي أو غربي أو الله أعلم 15**: فعلا أن الطيور على اشكالها تقع وكذلك جمهورية الجنرالات مع الموزمبيق وفنزويلا وبلد الإنحلال والآفات والموبقات بجنوب افريقيا…
لا احد يستطيع ان يهزم المغرب مهما كانت قوته .عاش الملك تحيا دولة المغرب العظيمه تسقط الخرائر…
هؤلاء هم الرجال و نعم الرجال، الذين لا يخافون إلا من الله، و هم فعلا نعم الإخوة شعب أصيل و ملك شهم و رزين، اللهم بارك لنا و لاشقاءنا في المملكة الأردنية، واحفضنا من شر الأعداء الدين لا يراعون حسن الجوار و لا يجيدون إلا الحقد و الحسد.
ومن منع قطر من فتح قنصلية عامة لها في الصحراء المغربية كسائر اخوتها
وهي الدولة التي وقف معها المغرب العظيم في أحلك أيامها مساندا لها
وما منع قناة الجزيرة أن ترسم خطة المغرب كاملة
ستقولون أنها قناة دولية …وهل هي لها علاقة مع الأمم المتحدة أنها فقط قناة لاغير
طيب
ما قناة سكاي نيوز عربية و قناة العربية قنوات دولية وكذلك تتحدثا عن مغربية الصحراء مع رسم خريطه كاملة غير منقوسة