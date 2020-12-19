المملكة السعودية تعيد إطلاق جائزة الأبحاث الرياضية

أعلنت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، ممثلة بمعهد إعداد القادة، أنها أعادت إطلاق جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية.

وأوضحت معطيات توصلت بها هسبريس أن جائزة الأمير فيصل بن فهد للأبحاث الرياضية هي برنامج منح بحثية لتمويل مشاريع الأبحاث الرياضية العالمية ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية، وتهدف إلى دعم الأبحاث التي تعتمد على النهج العلمي اللغوي السليم.

وأضاف المصدر ذاته أن الجائزة تهدف أيضا إلى دعم الأبحاث التي تجيب عن الأسئلة البحثية الأكثر تساؤلا، وتلقي الضوء على الفرص الملحة في المجال الرياضي ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

وتسعى الجائزة إلى “تقديم الدعم المالي للعمل الأكاديمي الذي يطور المعارف الرياضية الأساسية الجديدة، أو الذي يبني فرضياته على المعرفة المتاحة، والتي قد يكون لها تأثير دائم على الفكر الرياضي”.

وتقدم الجائزة منحا بحثية قيمتها من 80 ألف دولار أمريكي إلى 120 ألف دولار أمريكي لتمويل كل مشروع بحثي، ويصل مجموع منح الجائزة إلى مليون دولار أمريكي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن معهد إعداد القادة هو الجهة المشرفة على الجائزة؛ وهو منظومة تعليمية تعمل تحت وزارة الرياضة، وتهدف إلى تجسير المعرفة الرياضية وإثرائها من خلال الأبحاث والابتكار والتعليم، والجائزة إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن “رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.

يشار إلى أن اللجنة العلمية المستقلة، التي أنشأتها الجامعة العالمية للعلوم الرياضية والتكنولوجيا AISTS في العاصمة الأولمبية لوزان سويسرا، تحدد الحاصلين على المنح البحثية.