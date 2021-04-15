المغرب يؤثث قائمة الدول الأجنبية الأكثر استثمارا في الأسواق الفرنسية

كشفت حصيلة الاستثمارات الدولية المباشرة في فرنسا لسنة 2020 عن ارتفاع الاستثمارات المغربية في هذا البلد الأوروبي.
واستعرضت سيسيل همبرت بوفييه، المسؤولة عن قسم الاقتصاد الإقليمي بالسفارة الفرنسية في المغرب إلى جانب ستيفان لوكوك، مدير شبكة “بزنس فرانس” في منطقة إفريقيا، في ندوة صحافية اليوم بالرباط، حصيلة الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الفرنسية.
وحسب المعطيات الصادرة عن السفارة الفرنسية بالرباط، فإن فرنسا هي الدولة الأوروبية الرائدة في استضافة استثمارات من القارة الإفريقية، وجاءت ثلاث دول إفريقية ضمن قائمة 25 بلدا الأكثر استثمارا في فرنسا خلال 2020.
وحلت تونس في المرتبة الأولى والـ20 عالميا في قائمة المستثمرين الأجانب في فرنسا بـ8 مشاريع وخلق 194 وظيفة، ثم المغرب ثانيا والـ22 عالميا بستة مشاريع وتوفير 40 فرصة عمل في فرنسا، وجاءت الكوت ديفوار في المرتبة الثالثة والـ25 عالميا بأربعة مشاريع وتوفير 86 فرصة عمل.
وأوضح المسؤولان الفرنسيان أن الاقتصاد الفرنسي استطاع، رغم تداعيات أزمة “كورونا” خلال سنة 2020، أن يجذب 1215 قرارا استثماريا جديدا؛ وهو ما مكن من خلق 34567 وظيفة، مما يمثل انخفاضا بنسبة 17 في المائة في عدد المشاريع الاستثمارية مقارنة بعام 2019 من حيث عدد الوظائف.
وقالت سيسيل همبرت بوفييه، المسؤولة عن قسم الاقتصاد الإقليمي بالسفارة الفرنسية في المغرب، إن هذه الحصيلة تظهر صمود الاقتصاد الفرنسي في مواجهة الأزمة الوبائية العالمية، مشيرة إلى أنه رغم تداعيات الجائحة نجحت فرنسا في الحفاظ على ثقة المستثمرين الدوليين.
وأضافت المسؤولة ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن الاستثمارات المغربية في فرنسا شهدت أيضا دينامية وحيوية مهمة، إذ تضاعفت منذ سنة 2015 لتصل إلى ما بين 6 أو 8 مشاريع في السنة؛ وهو ما يسهم في خلق فرص شغل في فرنسا.
بدوره، أكد ستيفان لوكوك، مدير نشاط “إنفست بزنس فرانس” في منطقة إفريقيا، وهي مؤسسة فرنسية تساعد الشركات والمقاولات الأجنبية على الاستقرار في فرنسا، أنه منذ فتح فرع للمؤسسة في الدار البيضاء في شتنبر 2018 تضاعفت الاستثمارات الإفريقية في فرنسا.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى تضاعف الاستثمارات الأجنبية الإفريقية في فرنسا، ابتداء من 2018؛ وذلك ما بين 18 إلى 20 مشروعا في السنة.
واعتبر مدير “بيزنس فرانس” في المنطقة أن حصيلة 2020 هي “متواضعة؛ لكنها تبقى معقولة، بالنظر إلى تداعيات الأزمة الوبائية العالمية”.
ودعا المسؤول الفرنسي المقاولات المغربية، سواء الصغرى أو المتوسطة أو المجموعات الكبرى، إلى الاستثمار في فرنسا، مشيدا بالفرص التي يتيحها تنوع الاقتصاد المغربي خصوصا في قطاع الخدمات ومراكز النداء والتكنولوجيات الجديدة.
وشدد ستيفان لوكوك أن فرنسا تفتح ذراعيها للمستثمرين الشباب من أصحاب الأفكار المبتكرة، الراغبين في إنشاء مقاولات صاعدة وناشئة (ستارتاب)، حيث جرى خلال الندوة الصحافية تقديم تجربة شركة مغربية ناشئة حققت نجاحا في فرنسا.
شحال مصوابين هاد الفرنسيين،بفضل المغرب 40 واحد خدمو في فرنسا ،شركات رونو وبوجو الفرنسية حالو معامل يخدمو الألاف في المغرب ،العثماني قال:المغرب احسن من فرنسا
نريد الاستثمار في فرنسا لكن فرنسا هي نفسها اليوم داخل الاتحاد الاوربي اذ كيف التوفيق هنا بين الاتحاد الاوربي و فرنسا…الامور غير واضحة…فاذا كانت فرنسا باهضة في تكلفة العمل و الضرائب فكيف الاستثمار في هذه الحالة مثلا؟ اليس من الافضل الاستثمار في بلد اوربي رخيص التكلفة ؟ و هناك تصاعد العنصرية بفرنسا مما يجعل المستثمر يتقزز و يتجنب البلد او يفكر مليا رغم كون البلد يحكمه القانون…فرنسا ليس لا انجلترا و لا كندا و لا امريكا و لا استراليا حيث تعطى للمستثمر الحرية و يتلقى التشجيع من البداية…
وماحظنا نحن كمواطنين في هذه الاستثمارات. بالطبع لاشيء فالثروة لكم ولنا نحن الضرائب والغلاء والاقتطاعات…
دين الخزينة في2020 قدر ب70%من ال ب.إ.ب،أوالناتج الداخلي الخام.يتوقع أن يصل ل75%في2021!القاعدة الماستخيشتية تقول بصفارة الإنذار الحمراء عند عتبة 60%.الديون الخارجية تجاوزت106مليار دولار مقابل ناتج داخلي مقدر بما يزيد أويقل قليلا عن120مليار دولار!ديون مصر هي125مليار دولار مقابل ناتج داخلي مقدر ب332مليار دولار!اقتصادنا هو 1/3اقتصاد مصر و1/14اقتصاد إسبانيا!تناسبيا،المغرب أكثر مديونية من مصر بشكل مهول!نسبة الديون من اقتصاد مصر هو1/3تقريبا؛المغرب يقترب من نسبة100%! الديون الخارجية ستتجاوز نسبة الناتج الداخلي عما قريب!نقترب من عتبة الاقتصاد والإنتاج السلبيين المفلسين السالبين لكل فرصة تقدم و رخاء اقتصادي!نسبة تحت خط الفقر أكثر من15%،البطالة قد تقترب من20%،الصادرات لا تتجاوز28مليار دولار!السؤال إلى أين تذهب الديون الهائلة؟لماذا الاستدانة عوض الترشيد ومحاربة الفساد؟هل هناك من أثر تنموي للديون؟من يستفيد من الديون؟العامل الاقتصادي حاسم في اندلاع الثورات!الوضعية الاقتصادية،القنبلة الاجتماعية والكساد السياسي في حالة تضامن وانسجام لإنتاج الحالة الثورية!كل عواملها وشروطها أصبحت حاضرة،ناضجة,مجتمعة!
التكيف هو الانسجام،التوافق والملاءمة. التكيف هو إذن تغير من أجل الاندماج في المحيط؛ والبحر والمستنقع!كورونا حامل لبذور ليس فقط أزمة صحية،نفسية واجتماعية؛ بل أيضا حامل لعواصف سياسية شديدة الاهتزاز و الارتجاج؛ حامل لكساد اقتصادي يلوح في الأفق!نعيش فقط بداياته و إرهاصاتة!الكساد الحفيد يستعد ليصل الحاضر بالماضي!الكساد الكوفيدي الحفيد سيحتفل بمؤية جده الكساد الاقتصادي العظيم:من 1929 إلى 2029!التكيف الاقتصادي هو إذن التحضير الأزماتي الشامل لهذا الحدث التاريخي و الحتفاء الاحتفالي للحفيد بالجد!نحن استبقنا الحفيد في التحضير للحدث العظيم المخلد للكساد العظيم!كل شيئ عظيم و معظم!بقا فينا غي لعظم!لا بد من العظمة والتعظم!قانون الكيف والحشيش هو تكيفنا و تهييئنا!أتهيأ للكساد بالكيف!الاحتفال في 2029سيكون بالتبويقة و لَبْرِيمْ!ليبريم ستكون عبارة عن رزم الحشيش المضغوطة المعتلة في لوس كتاموس و المتوأمة مع لوس ألاموس و بوغوتا في كولومبيا!التوأمة مع سانتا في و إسقاط التأشيرة مع روني هيغيتا وكارلوس فالديراما!ضربة الكيف الكتامية لضربة العقرب الهيغيتية!
الكساد الحفيد يستعد ليصل الحاضر بالماضي!الكساد الكوفيدي الحفيد سيحتفل بمؤية جده الكساد الاقتصادي العظيم:من 1929 إلى 2029!التكيف الاقتصادي هو إذن التحضير الأزماتي الشامل لهذا الحدث التاريخي و الحتفاء الاحتفالي للحفيد بالجد!نحن استبقنا الحفيد في التحضير للحدث العظيم المخلد للكساد العظيم!كل شيئ عظيم و معظم!بقا فينا غي لعظم!لا بد من العظمة والتعظم!قانون الكيف والحشيش هو تكيفنا و تهييئنا!أتهيأ للكساد بالكيف!الاحتفال في 2029سيكون بالتبويقة و لَبْرِيمْ!ليبريم ستكون عبارة عن رزم الحشيش المضغوطة المعتلة في لوس كتاموس و المتوأمة مع لوس ألاموس و بوغوتا في كولومبيا!التوأمة مع سانتا في و إسقاط التأشيرة مع روني هيغيتا وكارلوس فالديراما!ضربة الكيف الكتامية لضربة العقرب الهيغيتية! الضربة النووية اللاموسية، من لوس ألاموس، للضربة الح ـــ شيشية الكتامية!التكيف الاقتصادي هو اعتماد عملة بِيتْحْشِيوِينْ الجديدة؛ هو استبدال و تعويض سبائك الذهب في البنك المركزي برزائم ، عفوا رزم، الحشيش و سطور الكوكايين الديبلوماسي القنصلي مع كولومبيا! متى ستفتتح دولتا هيغيتيا وفالدراميا قنصلياتها في كتامة؟
اليابان دولة فقيرة وهشة طبيعيا؛لكنها معجزة سياسيا,اقتصاديا.مساحتها377ألف كلم2!ناتجها الداخلي4872مليار دولار!نظامها السياسي امبراطوري دستوري!المعنى الإتيمولوجي لكلمة أُمْبِيرْ هو القبضة أو أُمْبْرِيزْ!مع ذلك الامبراطور في اليابان لا يضع يده ويحكم قبضته على السياسة،الدين،المجتمع،البر،البحر,الجو،الاقتصاد وكل شيئ!يحتفظ بوضعه الرمزي ويترك شؤون الدولة التشريعية،التنفيذية،القضائية والعسكرية الفعلية والجارية للحكومة المنتخبة!نزع عنه القداسة بسبب الشعور بالمسؤولية التاريخية والرمزية عن الهزيمة في الحرب العالمية الثانية وبسبب المسؤولية الأخلاقية عن الفضاعات الاستعمارية!الامبراطور في يحكم قبضته على الروبوتير كي لا تطير كرامة اليابان في زمن الدينصورات العولمية؛نحن ندخل في كروشها طوعيا القرشية حاملين لواء البندير!اليابان بلد الشمس المشرقة!هناك يبدأ وينتهي المَشْرق!حنا غي كنتسناو الشمس تغرب!داكشي علاش السياسة عندنا تبدأ وتنتهي ف لقصاير بتقصير كلي تجاه الشعب،الاقتصاد،المجتمع,القضايا المصيرية!حنى جينا في المغرب، يعني حيث تغرب الشمس و لا تعاود الشروق مع خفافيش السياسة فقط!أما الشعب فشمسه دائما مشرقة!
!الامبراطور في اليابان يحكم قبضته على الروبوتير كي لا تطير كرامة اليابان في زمن الدينصورات العولمية؛نحن ندخل طوعيا في كروشها القرشية حاملين لواء البندير!اليابان بلد الشمس المشرقة!هناك يبدأ وينتهي المَشْرق!حنا غي كنتسناو الشمس تغرب!داكشي علاش السياسة عندنا تبدأ وتنتهي ف لقصاير بتقصير كلي تجاه الشعب،الاقتصاد،المجتمع والقضايا المصيرية!حنى جينا في المغرب، يعني حيث تغرب الشمس و لا تعاود الشروق مع خفافيش السياسة فقط!أما الشعب فشمسه دائما مشرقة حتى مع الظلم، الميزيرية، الحكرة والتهميش!شمس الشعب والمغرب لا تغرب!شمس الغربان هي اللي غربات أ طفات!لهم شمسهم المنطفئة و لنا شمسنا الساطعة!شمسنا هو شعبنا بالبندير الذي يصدح بالكرامة،السيادة، الحرية،الاستقلال الوطني و ليس بالبندير الذي يضج بالعبودية،الذل، الإهانة، التبعية والتطبيع التضبيعي!
وأين فنادق جنيرالات الذل والعار الجزائريين. قليلون هم من يعرفون أن أموال بيع ثروات الشعب الجزائري يتم تبييضها في فرنسا على شكل استثمارات في فنادق غير مصنفة وبنسيونات تدر الملايين على جنرالات الشؤم وكل هذا بمباركة ماما فرنسا.
رمضان كريم وكل عام وانتم في ألف خير ..
الاستثمارات في فرنسا، إفريقيا، أمريكا و الصين، هل هي عمومية أم تابعة للقطاع الخاص و الهولدينات العائلية؟في كلتا الحالتين أليس الأجدر الاستثمار في الداخل لخفض نسب البطالة،للتخفيف من نسب الاحتقان، لخلق ثروات جديدة و لزيادة منسوب و صبيب ثقة الرأسمال في بلده وشعبه!الرأسمال المستثمر في الخارج، أليس رأسمالا خائنا مع خيانة الرأسمال النائم الخامل المخمور المخمور في أبناك الداخل؟ ترامب يعتبره أو كان يعتبره حليفا تطبيعيا مثاليا! قام بنهج سياسة و تبني مقاربة أجبرت وتجبر المستثمرين على إعادة توطين الاستثمارات والوظائف في أمريكا تحت طائلة التضريب المرتفع والطائل!أليس جديرا بالاقتداء به؟ واش ترامب زوين غي ف الاعتراف الحبري،الكاميراتي والخرائطي التوقيعي والتهكمي مقابل تطبيع تقرير المصير؟في40سنة لم نصل لنصف اقتصاد إسبانيا في1986!كيف يمكن التوفيق بين السعي والحاجة لجلب للاستثمارات الخارجية والجنوح لتصدير وتسليت الاستثمارات إلى الخارج مع ديون خارجية تزيد عن 106مليار دولار بنسبة 75% من قيمة ال ب.إ.ب أو الناتج الداخلي؟
تخيل هذا الخبر يكون بدل المغرب الجزائر ، كيف سيخرج علينا المعلقين المغاربة و يقولون الجزائر ولاية فرنسية ، لكن مع كل خبر يتضح لنا اننا نحن من اصبحنا دوار تابع لفرنسا
مؤخرا وبالتأكيد، كل الأخبار القادمة من فرنسا لا تبعث لدي أي شعور بالحرارة أو البرودة. بل أجد هذا البلد ميئوس من مودته وصداقته إلا اقتصاديا وبلغة المصالح. إسرائيل ولحد الساعة، أقرب إلينا مودة وصداقة و اقتصادا.