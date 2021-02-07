المناعة الجماعية ضد كورونا .. خبير يحدد 15 ماي موعد أمان لكل المغاربة‬

مطامح بلوغ مناعة جماعية بالمغرب مازالت مستمرة بعد انطلاق عملية التلقيح، فأمام استحالة وقف تفشي فيروس كورونا بواسطة الحجر الصحي ومختلف التدابير المصاحبة للمعيش اليومي للمواطن، انتقلت الأهداف نحو حسم الصدام بواسطة التلقيح.
وأمام حديث وزير الصحة خالد آيت الطالب عن قضاء المغاربة لشهر رمضان (بداية أبريل) في ظروف صحية ملائمة تخلو من الفيروس، ينتظر مغاربة كثر تحقق هذه التصريحات، وإمكانية تلقيح العدد المطلوب في ظرف جد قياسي.
ولم يتبق أمام العالم سوى خوض تجربة المناعة الجماعية لصد تمدد الفيروس وطفراته المختلفة يوميا في كافة ربوع المعمور، وهو ما يحاول المغرب بدوره النجاح فيه، بعد سنة كاملة من مواجهة الفيروس بمختلف الوسائل.
ومن المرتقب أن تلقح وزارة الصحة 33 مليون نسمة، بعد اقتناء 66 مليون جرعة، وهو معدل يكفي لتحقيق المناعة الجماعية، وفق تصريحات الخبراء؛ لكن سؤال الوقت اللازم يبقى تحديا حقيقيا أمام السلطات الصحية في البلاد.
مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أورد أن المناعة الجماعية ستكتسب في حالة نجاح الخطة الوطنية للتلقيح، محددا يوم 15 ماي المقبل لإتمامها، وذلك بعد نهاية عملية التلقيح يوم 15 أبريل.
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المناعة ترتبط كذلك بتلقيح 70 في المائة من المغاربة، أي ما يفوق 24 مليون فرد، وحينها سيتوقف الفيروس عن الانتشار، شريطة عدم دخوله مجددا عبر الحدود من خارج أرض الوطن.
وحسب البروفيسور المغربي فالأمر ممكن ومتاح، لكن يجب أن تتحرك الخطة كما ينبغي، ويلقح الناس في أقرب الآجال، مؤكدا في السياق نفسه على أهمية التدابير الاحترازية وضرورة التمسك بالتعقيم والكمامة والتباعد بين الأفراد.
وأكمل الناجي، بخصوص الوضعية الوبائية: “المؤشرات الحالية جيدة، هناك تراجع في عدد الإصابات ومعدل الإماتة، كما أن عملية التلقيح انطلقت.. كلها نقاط إيجابية”، مؤكدا أهمية التلقيح ومساعدته في الخروج من الأزمة.
رغم ذلك يجب تفادي عطلة عيد الأضحى حتى لا يتكرر سيناريو الوباء
حبتوها مع عيد ميلادي قد قد، مزيانة للكوكاب
السلام عليكم.هههه أصبح خبراؤون يعلمون حتى علم الغيب اللذي ينفرد به الله وحده وعلموا أن 15 ماي سننتهي من كابوس الفيروس وتعود الحياة إلى طبيعتها.اذا كان منصف السلاوي نفسه أكبر عالم في أمريكا اللذي درس علم الفيروسات قال أن شهر يناير سيختفي فيه فيروس كورونا تماما وسيعود الناس إلى حياتهم الطبيعية ولم تتحقق تنبؤاته فهل ستتحقق تنبؤات خبير صغير في المغرب مقارنة مع منصف السلاوي.لماذا البعض يصر إقحلم نفسه في أشياء غيبية من اختصاص الله وهم يعلمون جيدا أن الله يقول كن فيكون بمعنى إن كان الله ن أراد الله أن يخفي هذا الفيروس فسوف يفعل وإن لم يرد فسيتركه يستمر إلى حين يريد إيقافه بنفسه.لا ننكر دور العلماء الكبار في هزم العديد من الأمراض المستعصية ولكن دور الله ومساعدته لهم أكبر منهم بكثير ولله لما اختفى أي مرض أو أي وباء
الى قريتي الموضوع للتحت من هذا غادي يبان انه كاين شي مشكل فهاد اللقاح ديال استرازينيكا
حتى منين بان هاد الفيروس بقاو يقولو 15 فالشهر ولا 20 ويمشي. ودبا قرب العام ومزالين متقاتلين معاه، هاد الخبير مفخباروش بلي كاينة واحد النسبة من المغاربة لي مازال ممتيقينش بلي هاد الفيروس كاين، وكاينين هادوك لي ماباغيينش اللقاح، شعب المرقة عمرو يترقى “لا أعمم”.
العلم لله ، ياما قالوا لنا خبراء يدعون العلم اكثر منك كمنظمة الصحة العالمية فاصبحت. وعودهم وتوقعاتهم هباء منثوا
مع كورونا لا مجال للتوقعات أو الإحصائيات . حيث لم يسبق لأي دراسة عبر العالم أن لامست نتائجها الواقع خلال فترة كورونا
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المناعة ترتبط كذلك بتلقيح 70 في المائة من المغاربة، أي ما يفوق 24 مليون فرد، وحينها سيتوقف الفيروس عن الانتشار، شريطة عدم دخوله مجددا عبر الحدود من خارج أرض الوطن. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
العملية بطيئة جدا..مثلا الوالدة ديالي عمرها كثر من 75سنة مزال متحددش موعد التلقيح ديالها …مكضنش بأنه هاد التاريخ تاع 15ماي منطقي على العموم كنتمنى تسرع عملية التلقيح
و لكن السؤال المطروح اليوم هل سيحصل المغرب على 66 مليون جرعة في الوقت المحدد في ضل تهافت جميع الدول على اللقاح
هذا يعني أننا سنمضي رمضان الكريم تحت الحجر. اللهم زد و بارك
al 3ilmou 3inda lah soubhanou
je suis désolé mes sœurs et me mes frères marocains
je me suis exprimé en français
mais je suis marocain comme vous
rabi ychafi jami3333
amine
في أسبوع لقحو 500الف يعني في شهر 2 مليون الناس إذن في 3أشهر 6مليون الناس ههههههه كاليك المناعة الجماعية
كثرو الخبراء يا لطيف و الذين لا يفقهون شيئا مع الاسف فامور غامضة !! الناس فالغرب و تالفة مع لقاحاتها المتطورة فما بالك بمصدر الفيروس و اللقاح: الصين لي جايبين للشعب المغربي..مع العلم ان الدول التي تحترم مواطنيها لم تجرؤ على جلب لقاح غامض كهدا !؛
لتحقيق المناعة الجماعية يجب ان يلقح بالمغرب 30 مليون شخص المشكل يكمن في الحصول على اللقاح حتى أوروبا التي أدت الثمن لم تحصل على طلبياتها المغرب ان حصل على مليون جرعة أسبوعيا لتلقيح 30 مليون شخص يتطلب 15 شهرا فلن نكتسب المناعة الجماعية لا في رمضان ولا في ماي بل في السنة المقبلة
“مؤكدا في السياق نفسه على أهمية التدابير الاحترازية وضرورة التمسك بالتعقيم والكمامة والتباعد بين الأفراد.”
يعني بالدارجة، درنا اللقاح او لا. بلغنا المناعة الجماعية او لا… سيستمر الاغلاق، وحظر التجوال، وقطع الارزاق، والتنقل باذن المقدم والباشا، واغلاق الحمام، والشواطى والمنتزهات، وقمع العباد… اذن عن اي خطة تتكلمون؟ اكيد انها خطة اخرى لاتعني المواطن، ولا تأهب بمتطلباته ومعاناته. بالله عليكم عن اي خطة تتحدثون… الى الله نشكوا هذا الغثاء والظلم والحكرة.
ان شاء الله ولكن يجب الالتزام بالضوابط المعمول بها كاحترام مسافة التباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات وغسل اليدين وعدم التكدس في الحافلات و الأسواق وسيارات الأجرة، حتى أن شاء الله تعم المناعة الجماعية الجميع ونخرج من هادا الوباء
اللقاح هو الحل لتجنب حجر صحي اخر, وهناك افراد من عائلتي يفوق عمرهم 70 سنة قاموا بتلقي اللقاح والحمد لله الى الان لم تحدث اي اعراض جانبية خطيرة.
لا أظن مع هذه الوتيرة الضعيفة التلقيح 50000 في اليوم لن نصل الى المناعة الجماعية
يا خويا يوجد الكثير من الاوبئ وليس الا كورونا يوجد وباء البطالة وباء الحقرة وباء المخدرات يجب على هذا الخبير يحدد لنا العديد من المواعيد مع كل واحد لفاحه وصافي