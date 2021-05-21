منتخب المغرب يهزم نظيره الإماراتي داخل القاعة

منتخب المغرب يهزم نظيره الإماراتي داخل القاعة
صورة: هسبريس
الجمعة 21 ماي 2021 - 17:51

تغلب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة، بعد زوال الجمعة، بخماسية لواحد على حساب نظيره منتخب الإمارات، في مباراة الجولة الأولى عن المجموعة الثانية من منافسات البطولة العربية التي تحتضنها مصر.

ونجح أبناء المدرب هشام الدكيك في بسط سيطرتهم على مجريات اللعب والتحكم في نسق وإيقاع المباراة، الشيء الذي مكنهم من حسم أولى مباريات البطولة بخماسية لواحد.

المنتخب المغربي كرة القدم داخل القاعة منافسات البطولة العربية منتخب الإمارات

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