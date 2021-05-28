المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية يودّع "الكان"
هسبورت من الدار البيضاءالجمعة 28 ماي 2021 - 21:02
أُقصي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الشاطئية من بطولة كأس أمم إفريقيا “الكان”، بعد الخسارة أمام منتخب السنغال المستضيف للبطولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة دور نصف النهائي.
ويواجه المنتخب السنغالي في مباراة النهائي نظيره الموزمبيقي، الفائز في مباراة النصف الثانية على منتخب وأوغندا.
وكان الفريق الوطني قد تجاوز مرحلة المجموعات في “الكان” بعد فوزه في مباراتين أمام المنتخبين السيشلي والمصري، مقابل خسارة واحدة أمام منتخب موزمبيق.
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