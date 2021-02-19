المنتخب المغربي للشبان يتعادل مع نظيره الغاني في كأس إفريقيا للأمم

اكتفى المنتخب الوطني المغربي للشباب بنتيجة التعادل مع نظيره الغاني دون أهداف في ثاني مباريات كأس إفريقيا، التي جمعته، مساء اليوم الجمعة، بملعب مدينة نواديبو الموريتانية.
وحاول المنتخب المغربي الوصول إلى معترك المنتخب الغاني منذ الدقائق الأولى للمواجهة، إذ حملت الدقيقة 14 أبرز فرصة سانحة للتهديف عن طريق اللاعب الساهل، الذي كان قريبا من هز شباك الخصم بعد جملة تكتيكية وهجمة منظمة من رفاقه.
ورد المنتخب الغاني على تهديد المنتخب المغربي بكرات ثابتة، إذ في حدود الدقيقة 26 تصدى الحارس بلعروش لكرة قوية شكلت خطورة على مرماه، فيما لم يحسن أبناء المدرب زكرياء عبوب التعامل بشكل جيد مع كرات هجومية كانت سانحة للتهديف.
ومع بداية الشوط الثاني واصلت العناصر الوطنية البحث عن إحراز الهدف، غير أن المنتخب الغاني كاد يباغتها في أكثر من كرة، خصوصا عبر التسديد، وكانت أبرزها تسديدة قوية من المدافع أبي كوايي في حدود الدقيقة 68.
وتراجع مردود لاعبي المنتخب المغربي خلال الربع ساعة الأخير من المواجهة، كما تراجعت مناوراتهم الهجومية، ولم يتمكنوا من تحقيق المراد، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.
وأضاف منتخبا المغرب وغانا نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ 4 نقاط من فوز وتعادل، ليتأجل بذلك حسم التأهل إلى المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
وسيواجه المنتخب المغربي، الذي يشارك في هذه الكأس بعد غياب دام لمدة 15 سنة، يوم الإثنين المقبل، نظيره التنزاني برسم الجولة الثالثة.
يكفيه التعادل لتاهيله……وان انتصر افضل
ما اثار غضبي هذه مباراة هو معلق مباراة جواد بادة منذ بداية مباراة هو يضعف العزيمة لاعبي المنتخب المغربي يستخف بيهم وبي مدرب الشاب زكريا عبوب يقول المنتخب غانا هو افظل مرشح كان المغرب منتخب ضعيف او عادي كانه يلعب مع البرازيل والارجنتين مجريات مباراة اظهرت تفوق كبير المنتخب المغربي كان قريب من الفوز لولا سوء الحظ حواد بادة يجب اولا يحترم المنتخب بلده او يعرف تاريخه في هذه البطولة لا يعرف ان المغرب فاز بالكاس سنة 97 وصل نصف النهاءي 2005 بل حقق المركز الرابع في كاس العالم الشباب وصل نصف النهاءي يعني المغرب ليس المنتخب يشارك اول مرة هو لا يقل التاريخ والقوة على غانا لماذا مذيعين المغاربة مرضى العقدة الاجنبي يقللون شان منتخبات بلدهم عكس مذيعين التونسيين والجزاءريين والمصريين في نفس قناة يرفعون من الشان متخباتهم نرى متلا عصام الشوالي يعرف التاريخ كرة المغربية يفتخر بيها اكثر من جواد بادة الذي لا يعرف انتقاد متل محللين المقاهي
واش المدرب تركهم يلعب على خاطرهم مشحال فيه ديال صداع نتمنى يساد فمو ماتش مقبل
عبوب عمرو درب حتا في قسم 5 وعاطينو منتخب ،فاقد الشيء لايعطيه،كالعادة لقجع يبذر ضرائبنا