المنتخب المغربي للشبان يتعادل مع نظيره الغاني في كأس إفريقيا للأمم

اكتفى المنتخب الوطني المغربي للشباب بنتيجة التعادل مع نظيره الغاني دون أهداف في ثاني مباريات كأس إفريقيا، التي جمعته، مساء اليوم الجمعة، بملعب مدينة نواديبو الموريتانية.

وحاول المنتخب المغربي الوصول إلى معترك المنتخب الغاني منذ الدقائق الأولى للمواجهة، إذ حملت الدقيقة 14 أبرز فرصة سانحة للتهديف عن طريق اللاعب الساهل، الذي كان قريبا من هز شباك الخصم بعد جملة تكتيكية وهجمة منظمة من رفاقه.

ورد المنتخب الغاني على تهديد المنتخب المغربي بكرات ثابتة، إذ في حدود الدقيقة 26 تصدى الحارس بلعروش لكرة قوية شكلت خطورة على مرماه، فيما لم يحسن أبناء المدرب زكرياء عبوب التعامل بشكل جيد مع كرات هجومية كانت سانحة للتهديف.

ومع بداية الشوط الثاني واصلت العناصر الوطنية البحث عن إحراز الهدف، غير أن المنتخب الغاني كاد يباغتها في أكثر من كرة، خصوصا عبر التسديد، وكانت أبرزها تسديدة قوية من المدافع أبي كوايي في حدود الدقيقة 68.

وتراجع مردود لاعبي المنتخب المغربي خلال الربع ساعة الأخير من المواجهة، كما تراجعت مناوراتهم الهجومية، ولم يتمكنوا من تحقيق المراد، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وأضاف منتخبا المغرب وغانا نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ 4 نقاط من فوز وتعادل، ليتأجل بذلك حسم التأهل إلى المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسيواجه المنتخب المغربي، الذي يشارك في هذه الكأس بعد غياب دام لمدة 15 سنة، يوم الإثنين المقبل، نظيره التنزاني برسم الجولة الثالثة.