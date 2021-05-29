منتخب المغرب للشبان يعرف خصوم كأس العرب

منتخب المغرب للشبان يعرف خصوم كأس العرب
صورة: الجامعة الملكية لكرة القدم
السبت 29 ماي 2021 - 20:06

أوقعت قرعة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عاما، التي جرت اليوم السبت بالقاهرة، المنتخب المغربي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات طاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

وضمت المجموعة الأولى للبطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستضيفها مصر ما بين 20 يونيو و 6 يوليوز القادمين، منتخبات مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.

أما المجموعة الثالثة فقد شملت منتخبات السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر، بينما تتكون المجموعة الرابعة من منتخبات تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع سيحدد لاحقا.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب النسخة الماضية؛ التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخبا.

المنتخب الوطني المغربي كأس العرب تحت 20 عاما كرة القدم مصر

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‫تعليقات الزوار

2
  • الكيزي محمد
    السبت 29 ماي 2021 - 20:39

    مجموعة المغرب سهلة نسبيا ولكن يجب الحذر فكل المنتخبات أصبحت تعرف تطورا كرويا. نتمنى المنتخب المغربي اللبان حظا موفقا

    1
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  • ملاحظ عابر سبيل
    السبت 29 ماي 2021 - 20:40

    كأس العرب أو كأس المسلمين؟
    طاجكستان، النيجر، جزر القمر و السنغال ليست دولا عربية.
    الظاهر أن المنظمين ضموا هذه الدول للبطولة لزيادة اعداد المنتخبات المشاركة.
    عندما يقول السنغاليون: لقد حصلنا على كأس العرب، كأنما انتزعوها من العرب و هم ليسوا منهم.

    2
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