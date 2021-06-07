المنتخب المغربي يتصدر بطولة إفريقيا للتايكواندو

المنتخب المغربي يتصدر بطولة إفريقيا للتايكواندو
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 7 يونيو 2021 - 11:12

أنهى المنتخب المغربي للتايكواندو اليوم الثاني والأخير من منافسات بطولة إفريقيا للتايكواندو بإحرازه، أمس الأحد بدكار، خمس ميداليات جديدة ضمنها ذهبيتان، لينهي مشاركته في هذه البطولة القارية برصيد 13 ميدالية و789 نقطة، ويحتل بذلك المركز الأول في الترتيب العام.

وفاز بالمعدن النفيس مريم خولال التي انتصرت في نهاية فئة أقل من 62 كلغ على الإيفوارية ناناه كومبا، وحمزة هاشم الذي تفوق على المصري عمر سراكي في فئة أقل من 54 كلغ.

وأضاف لاعبو التايكواندو المغاربة، الذين بصموا على مشاركة متميزة في هذه البطولة القارية، إلى رصيدهم من الميداليات واحدة فضية عن طريق سكينة صهيب في فئة أقل من 46 كلغ، واثنتين برونزيتين فاز بهما على التوالي، عبد الباسط وصفي (أقل من 63 كلغ ) وسفيان العسبي (أقل من 87 كلغ).

وبحصده لـ13 ميدالية ضمنها 3 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات و789 نقطة، تمكن المغرب من احتلال المركز الأول في الترتيب العام في ختام اليوم الأخير من منافسات بطولة إفريقيا للتايكواندو متبوعا بمصر ثم كوت ديفوار.

ولدى الإناث احتلت المملكة أيضا المركز الأول، بميداليتين ذهبيتين و3 فضيات وبرونزية واحدة؛ فيما أنهى المنتخب المغربي في فئة الذكور مشاركته في البطولة في المركز الثالث، بميدالية ذهبية واحدة و3 فضيات و3 برونزيات.

وعرفت هذه التظاهرة القارية، التي أقيمت في المركب الرياضي “دكار أرينا ” بديامنيادو (30 كيلومترا من العاصمة دكار)، مشاركة أزيد من 500 لاعب من ثلاثين بلدا.

ومثل المغرب في هذه المنافسات القارية منتخب ضم 16 لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات (من أقل من 49 كلغ إلى أزيد من 73 كلغ لدى الإناث، ومن أقل من 54 كلغ إلى أزيد من 87 كلغ لدى الذكور).

أبطال المغرب أسود الأطلس المنتخب المغربي للتايكواندو بطولة إفريقيا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • عمربر
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 11:37

    الف مبروك لفريقنا المغربي. وتحية لهم.
    وشكرا لكل من يلعب بروح وطنية لرفع العلم في المحافل الدولية.

    45
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • yahya
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:11

    تبارك الله عليكم هزيتو ضرابو
    خصكم استقبال خاص وجوائز قيمة

    28
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الفرحة
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:19

    هنيئا لكم ولنا كوطن حبيب وللاسف كنسمعو تشجيعات هائلة فمجال كرة القدم وبحال هذ المنتخبات مسكوت عنها حتى كتفوز عاد كنقراو عليها ولو اهتمو الطفولة الشبابية لاصبحنا متقدمين ولكن للاسف

    21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالرزاق
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 13:09

    لقب قاري آخر ينضاف للألقاب القارية السابقة، هنيئا للمنتخب المغربي للتكواندو الذي عودنا دائما على التألق.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي العالم
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 13:35

    برافو ،والف مبروك لفريقنا.هكدا نبغيو نسمعو ديما بولاد بلادي.
    رافعين لينا الراس والراية المغربية للاءعلى.وشكرا.وبراك الله فيكم.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
برنامج الأحرار بطنجة
الأحد 6 يونيو 2021 - 23:03 108

برنامج الأحرار بطنجة

صوت وصورة
أخنوش والكذب على المغاربة
الأحد 6 يونيو 2021 - 16:59 163

أخنوش والكذب على المغاربة

صوت وصورة
عشق الكرة الحديدية
الأحد 6 يونيو 2021 - 12:23

عشق الكرة الحديدية

صوت وصورة
هاجر عدنان: الفن والزواج
الأحد 6 يونيو 2021 - 10:51 10

هاجر عدنان: الفن والزواج

صوت وصورة
الرباح .. السياسة والاسترزاق
الأحد 6 يونيو 2021 - 00:22 51

الرباح .. السياسة والاسترزاق

صوت وصورة
البيغ وأمينوكس في أجواء حزن
السبت 5 يونيو 2021 - 18:06 23

البيغ وأمينوكس في أجواء حزن