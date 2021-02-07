المنتخب المغربي يحرز بطولة إفريقيا للاعبين المحليين للمرة الثانية على التوالي

المنتخب المغربي يحرز بطولة إفريقيا للاعبين المحليين للمرة الثانية على التوالي
صورة: أ.ف.ب
الأحد 7 فبراير 2021 - 21:56

أحرز المنتخب الوطني المغربي، مساء اليوم، لقب بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين المقامة بالكاميرون، بعد فوزه على المنتخب المالي بهدفين لصفر.

التفاصيل بعد قليل

أيوب الكعبي التتويج الثاني المنتخب المغربي بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين حسين عموتة سفيان بوفتيني

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‫تعليقات الزوار

87
  • سكفاندري
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:58

    نريد الكان و ليس الشان. الشان بطولة ضعيفة تجمع لاعبين محليين هواة يمارسون في بطولات هاوية و ضعيفة في القارة الأفريقية. حتى الفيفا لا تعترف بهاته الشان. نريد كأس الكان اللقب القاري الحقيقي. ذر الرماد في العيون.

    -1
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  • رجاوي في الغربة
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:58

    هنيئا للمنتخب المغربي وبرافو للاعبين عن قتاليتهم وشجاعتهم مبروك للمنتخب الوطني للمحليين

    0
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  • حسني
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:59

    ألف مبروك للمنتخب الوطني المحلي و تحية تقدير للإطار الحسين عموتة. نتمنى أن نراه مدربا للمنتخب الوطني للكبار مستقبلا.

    0
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  • هنيئا لاسود
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:59

    مستوى المبارة مقارنة مع المبارات الماضية الذي لعب المنتخب الوطني كان شئ ما ليس في المستوى ،والفريق المالي استعمل الخشونة للضغط على منتخبنا. الحارس الزيتي كان في مستوى عال اليوم لولا تركيزه لكانت المبارة بنتيجة مختلفة. الحكم الكيني كان لا بأس في إدارة مقابلة كانت صعبة جدا. هنيئا لأسود الاطلس في غزو أفريقيا مرة أخرى.

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  • جمال.ع
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:59

    مبروك على اسودنا بكاس افريقيا للمرة التانية على التوالي ومنتخبنا الوطني بدوره يرد على الحملة المسعورة لاعداء الوحدة الترابية

    0
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  • العنكبوت
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:59

    هنيئا لنا بهذا التتويج و كل عام وانتم بخير

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  • حنظلة
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:59

    مبروك عقبال المنتخب ديال المخترفين

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  • جفال الفلاح
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:59

    مبروك لمنتخبنا المغربي الكأس الافريقية

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  • Mohamed fr
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:59

    مبروك للمنتخب الوطني المغربي بهدا الإنجاز الكبير، شكرا للاعبين والمدرب عموتة ومبروك للمغاربة جميعا،

    0
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  • Ben Chahid
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:59

    الف الف مبروووك للأسود شكراً لكم جميعاً

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  • محمد
    الأحد 7 فبراير 2021 - 21:59

    اول حدت مفرح في المغرب سنة 2021

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  • مراكشي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:00

    مبروك للمغاربة قاطبة ……..مبروك……المرجو منكم أن تدعوا لوالدي الحسين بن محمد بالخير الكثير ……..أحبكم في الله

    0
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  • بلبال محمد
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:00

    مبروك للمنتخب المغربي على هذا اللقب 2 على التوالي

    0
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  • أستاذة وطنية
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:00

    مبروووك عليهم يستاهلو الفوز الله يوفقهم لما فيه خير

    0
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  • عادل بوموجة
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:00

    مبروك وألف مبروك علينا، ولا عزاء للحاقدين عبيد الجينيرالات

    0
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  • الصياد
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:00

    مبروووووووك .. عقبال القادم من المقابلات ان شاء الله

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  • adil
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:00

    هنيئا للمنتخب الوطني لاعبين المحليين بهذا التتويج المستحق الإطار الوطني عموتة يستحق أن يدرب المنتخب الوطني الأول هنيئا للجميع

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  • فاسي مغترب
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:00

    وأول مرة كيربحها شي منتخب فتاريخ هاد البطولة، مبروك علينا، الحمد لله

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  • خالد F
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:00

    ألف مبروك لأسود الأطلس،ومبروك للبطولة الوطنية وللأطر المغربية، نستحق هذه الفرحة. الحمد لله

    0
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  • سمية من فاس
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:00

    هنيءا للشغب المغربي و هنيءا للكرة المغربية و ان شاء الله يتواصل النصر

    0
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  • عادل مشرع بلقصيري
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:00

    ألف مبرووووك لمنتخبنا الوطني وتحية خاصة للمدرب الخلوق حسين عموتة

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  • MORRIS
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:00

    tbarkelah alihom bravo bravo , les locaux sont tjs mieux des gamins qui évoluent en Europe

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  • حالم بالوحدة
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:01

    عودة المغرب للريادة القارية على الطريق الصحيح لا زال الطريق في البداية لكن لو تواصل العمل
    سنعود مبروك للمحليين اللقب ولكل المغاربة

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  • محمد الزموري
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:01

    مبروك علينا تحية وتقدير للقتالية والصمود لأسود الأطلس نشكركم وديما مغرب

    0
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  • werdmo
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:01

    هنيئا المغاربة من طنجة إلى الكويرة
    و تحية لاسود الأطلس الاشاوس

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  • rachid
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:01

    ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي والله فرحتونا بزاف

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  • Hassan
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:01

    المغرب إستغل غياب المنتخبات الكبيرة كمصر وتونس وأحرز اللقب ليعوض إخفاقات المنتخب الأول المطالب بإحراز لقب إفريقي جديد

    0
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  • Ndia
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:01

    الف مليون مبروك للرجال ، يستاهلو الفوز ، عموته حقق المطلوب

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  • وجدي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:01

    كما أسلفت فهذه الكأس لا يعتد بها ولا تعكس مستوى كرة القدم بالبلد حتى ولو فزنا بها كل سنة.فقط تضييع المال العام على لخوى الخاوي.المنتخبات القوية تفوز بكأس الأمم الإفريقية الحقيقية ويتركون لنا هذه شفقة.تخيلوا معي لو شارك المنتخب المخلي المخلي بأرمادته من الأهلي و الزمالك. أكيد كانوا سيسحقونا سحقا.نريد الفوز بنفس الكأس التي فاز بها رفقاء محرز وبن ناصر.

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  • arifi Abdo
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:01

    ألف مبروك اللاعبين حمرو الوجه لبلدهم المغرب ومثلوه أحسن تمثيل الله يعزهم وتحية للمدرب عموتة

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  • أسد اطلس
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:01

    شكرا جزيلا لكم شرفتو جميع المغاربة مبروك و كنتم تستحقون و بامتياز

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  • مغربي من المهجر
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:01

    الف الف الف مبروك والله الل رفعتو الراية مرة اخرى تبارك الله عليكم .

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  • Hassan
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:01

    هنيئا لاسود الاطلس بهدا الانتصار. ديما الانتصارات.

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  • Azhar
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:01

    الف مبروك للمغاربة عامة و ل جلالة الملك الرياضي الاول على هذا الفوز الكبير للمغاربة و لا عزاء للحاقذين

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  • Lef9ih
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:02

    الدق تم الدق تم هنيىءا للمغرب ولا عزاء للحساد

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  • MAM
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:02

    هنيئا للمنتخب المغربي بهدا التتويج المستحق

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  • سليم
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:02

    مبروك للمنتخب الوطني المحلي العقبة للمنتخب الوطني للكبار شرفوا المغرب الله يرضي عليكم

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  • antar4311
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:02

    السلام عليكم؛ والف مبروك للمنتخب المغربي المحلي الذي إبان على علو كعبه مع الإطار المتميز عموتة مزيدا من التألق ومزيدا من الاهتمام بالخاطر المغربية؛ الإشارة واضحة ومن أراد التقطها فالف مرحبا والخطاب موجه للجامعة المغربية.. ل تهميش باطر المغربية… برافو لجميع

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  • Fayer
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:02

    مبروك،مسار جيد رغم اني كنت احبد استدعاء لاعبين أصغر سنا.ومهما تكون النتيجة لا تهم،المهم الاحتكاك أكثر مع الكرة الأفريقية. أما الفوز بفريق يفوق أكثرية لاعبيه 30 سنة فليس له طعم حسب رئيس الشخصي.

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  • Adam. Valencia
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:02

    1000 1000مبروك. كنتم في الموعد احترامي إلى كل اللاعبين و احترامي إلى المدرب الخلوق عموت

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  • زهير
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:02

    صراحة ناخدو اللقب خير من الخروج بدون لقب
    لكن تتويج نادي مغربي بلقب ابطال افريقيا او الجيش الملكي بلقب البطولة افضل من هذا “الانجاز”
    ليكن في علمكم ان اغلب المغاربة لا يعلمون ان اليوم نهائي
    وشكرا

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  • -MAX-RIKO
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:02

    مبروك لينا و الحمد لله على الفوز

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  • Fixible
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:02

    لا تخبروا تبون ……………………………………. الريزو طار لسويسرا بعد المانيا و فرنسا

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  • الكرة في ملعب؛؛؛؛؛؛
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:03

    برافو المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين ببطولة أفريقيا؛ ؛؛؛؛الان الكرة في ملعب خليلودزيتش للاختيار بعض اللاعبين المحليين للمنتخب رقم 1 ::::

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  • عبدالرحيم
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:03

    مبروك اللقب اللقب الثاني على التوالي لمنتخب المغربي الصرف
    استحقتم الأبطال هنيئا لكم
    منتخب مغربي 100/100 للتعبئه وطاقمه

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  • Azizo
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:03

    ديما حمراء وسطها نجمة خضراء في ضد الاعداء. مبروك موفق يا بلدي في جميع الميادين.

    0
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  • مغربي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:03

    الف مبروك للمنتخب المحلي، هنيئا ولا عزاء للحاقدين
    ديما مغرب

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  • ماطر
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:03

    مبروك المنتخب الوطني رغم أن المقابلة كانت ضعيفة من الناحية الفنية بإستثناء الهذفين مزيد من الاجتهاد من الأندية الوطنية

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  • مغترب
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:03

    ألف مبروك لمنتخبنا المغربي القوي.

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  • mohamed
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:03

    mabrooook maroc viva maroc 2021

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  • خالد ولد الزاوية
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:04

    الف مبروووك.

    شكر لكل شخص سواء من بعيد اومن قريب اللذي ساهم في هذا الانجاز الرياضي التاريخي
    BRAVO les lions de L’ATLAS

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  • Samira
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:04

    ألف مبروك هنيئا للمنتخب المغربي

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  • سمية فرغولي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:04

    مبروك للشعب المفربي قاطبة…عاش الشعب…

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  • طارق المغربي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:04

    كم أنت كبير يا مغرب…مبروك للمغرب و للمغاربة وعشت يا مغرب الصمود شامخا رغم كيد الكائدين….

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  • hasan
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:04

    مبروك لاسود الاطلس الكاس الثانية

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  • Adil
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:04

    مبرووووووووووووووك
    انتظروا رسالة من مجلس الشعب الجزائري إلى بايدن يطالبونه بتجريد منتخبنا من لقبه المستحق
    هه هه هه هه

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  • مغربي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:04

    مبرووووك الف مبروووووك للمنتخب لكل المغاربة. .

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  • Mourita
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:04

    هههههه قولوا العام الزين المغرب اجمل بلد في العالم احسن من امريكا و جميع الدول الاوربيه. صافي دابا كلشي زين ، هادي هي اقوال العياشه.

    0
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  • ملاحظ
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:05

    ألف ألف مبروك هنيئا يا أبطال كنتم فعلا أسود إفتسرتم النسور.

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  • IBN JAZAYER
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:05

    أكيد حلاوة هذه الكاءس ليست كحلاوة كاءس الامم الافريقية والله تشعر وكائن فريقك يحارب كجيش
    الوطني الشعبي الذيي يدمر في اعدائه وتسمع الزغاريد والفرحة عارمة في قارة الجزائر

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  • fathi Rt
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:05

    اسود الاطلس ابطال افريقيا.للمرة التانية …سجل يا تاريخ

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  • foufoud
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:05

    هنيئا هنيئا هنيئا لاسود الأطلس الحقيقيين ، المغاربة الأحرار. عسى أن يأخذوا العبرة منهم ، مغاربة الهامش الآخرين.

    0
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  • برلين
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:05

    مبروك للاسود، تتويج مستحق، ودائما الى الامام

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  • Karim
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:05

    حققت مصر 3 ألقاب متتالية في ال (CAN (2006, 2008, 2010 و بعدها وقعت ثورة 25 يناير 2011 !!!

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  • سعيد العروي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:05

    فوز مستحق رغم قوة الخصم هنيئا للشباب …نتمنى نفس الامر بالنسبة للكبار مساقبلا

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  • touil Omar
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:05

    تتويج مستحق لمنتخب محلي انسانا إخفاقات المنتخب الأول . نتمنى أخد هاته العبرة وتفادي منتخب مغربي مكون كله من لاعبين محترفين لم ولن أعتقد أنهم سيحققون التتويج ولو لمرة واحدة

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  • مصعب الكازاوي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:05

    هنيئا للمنتخب المغربي العربي. اما الامازيخي لا يستطيع العيش الا في إطار العروبة والاسلام

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  • مغربي من الريف
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:06

    مبروك الكأس لفريقنا الوطني للمحليين. لعبوا بعد المبارتين الاوليتين المتواضعتين بقوة واسترجع قوته كبطل ودك جميع الفرق الكاميرون ومالي.هذا ما كنا نتمناه فرحتمونا يا ابطال.
    هنينا لعموتة رغم انتقادنا الأول في البداية أنه مدرب كبير يستحق كل الخير.شكرا لعموتة والطاقم والفريق الوطني بهذا الفوز

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  • كيلو كفتة ونص شحمة
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:06

    مقابلة صعبة ولكن المنتخب حقق الأهم و فاز .مبروك والقادم أفضل انشاء الله. نشكر اللاعبين على مجهودهم داخل الملعب.

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  • سعيدة
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:06

    مبروك منتخبنا
    مزيدا من التقدم والنجاح والتألق

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  • النسر الملكي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:06

    مبروك لمنتخبنا المحلي لعز جابوها برافو عليهم

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  • مبروك للمنتخب الوطني...جابوها الرجال
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:07

    Congratulations.

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  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:07

    أجمل التهاني والتبريكات للمنتخب الوطني المغربي المحليين على الفوز المتمييز على نظيره المالي في نهائي كأس إفريقيا للمحليين وهذه الكأس جاءت في الوقت المناسب لتؤكد للعالم أن المغرب يسير بخطأ تابتة وفي جميع الميادين مرت أخرى هنيئا للمنتخب الوطني والاطار الوطني المكافح .والمناضل .والمنتخب بأقل تكلفة أحرز البطولة .عكس المنتخب الآخر الدي يستنزف الأموال الطائلة بدون فائدة تذكر. احتراماتي للجميع الآراء

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  • موغرابي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:07

    الحسين عموتة مدرب البطولات ماشي غير جي و ربح بطولة من قاع الكامرون و ماشي غير جي و ربح بطولة إفريقيا للأندية البطلة من بعد 25 سنة مع الوداد و رغم ذلك تيحاربوه علاش؟؟؟؟لحقاش معقول و يحب الإنضباط برافو للجميع جامعة مدرب أطر تقنية و بطبيعة الحال لاعبين و شكرا لكل محب للمعقول و الخدمة فالتيران

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  • حسن محمود
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:07

    الف مبروك للاشقاء المغاربه من اخوتكم فى مصر. لقب عن جداره واستحقاق تام للامام دائما.

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  • محمد من غرنسا
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:08

    70 الف مبروك لمنتخبنا الغالي
    تحية كبيرة للاطار الوطني ومساعديه

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  • محمد
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:08

    مبروك للمنتخب المغربي والجمهور المغربي هذا الفوز التاريخي وهذا اللقب القاري نتمنى لمنتخبنا الاول اوفر الحظوظ في منافساته المستقبلية ولكل الفرق الوطنية مزيدا من التألق والألقاب.

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  • عبده
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:08

    مبروك لأشبال عموتة، فوز مستحق ضد خصم عنيد وقوي دفاعيا كبل الثلاثي الحفيظي ورحيمي والكعبي مع خشونة متعمدة والعقبى للمنتخب الوطني.

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  • Abdelhak
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:08

    أتمنى أن يفوز المنتخب المغربي الأول ولو مرة واحدة في حياتنا بكأس إفريقيا للأمم. هرمنا من أجل هذه اللحظة

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  • مسمرير تنغير
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:08

    شكرا ومبروك للمنتخب المغربي والمغاربة انتصار مستحق والف مبروك وعاش الشعب المغربي وتحية اجلال لامير البلاد محمد السادس نصره الله وشوف غيبقى الحال فلحكومة الجزايرية

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  • عبدو٦٧
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:08

    مبروك الفوز بالشان، ولكن الشعب يريد اساسا الفوز على الفقر والتهميش والحكرة والاستعباد والبطالة ونهب خيرات البلاد ويريد تفعيل المحاسبة في حق مسؤولين احتموا بالقانون والسلطة، هذا بعض من المباريات الفاصلة التي نريد ان يحالفنا الفوز فيها، اما كرة القدم فهي لقاح قديم لصرف اهتمام الشعب بالامور والمجالات التي تعود عليه بالنفع.

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  • Lalla leila
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:08

    مبروك الفوز للمنتخب المغربي المحلي بفوزه بكأس الشان للمرة الثانية على التوالي
    مبروك على عموتة ووليداته

    #مغربية_و_افتخر

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  • الحسين
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:08

    الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي ومزيدا من التألق والابداع

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  • يوسف مراكش
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:08

    الحمد لله و الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي

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  • من وجدة
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:09

    دقيقتين متتالية لم اشاهدها في هده المقابلة و السبب تقطغ الارسال…. مبروك للمغرب

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  • الله يرضي عليكم . . . ياسود الاطلس !
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:09

    الف . . . الف . . . ألف . . . : مبروك يا اسود الاطلس فرحتونا الله يعطيكم الرضا ويفرحكم جبتوها بدراعكم الله يحفظكم . . . !

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  • Hasna
    الأحد 7 فبراير 2021 - 22:09

    هنيئا للفريق المحلي و العقبى لفريق الاسود

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