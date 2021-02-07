المنتخب المغربي يحرز بطولة إفريقيا للاعبين المحليين للمرة الثانية على التوالي

أحرز المنتخب الوطني المغربي، مساء اليوم، لقب بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين المقامة بالكاميرون، بعد فوزه على المنتخب المالي بهدفين لصفر.

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