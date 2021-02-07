المنتخب المغربي يحرز بطولة إفريقيا للاعبين المحليين للمرة الثانية على التوالي

أحرز المنتخب الوطني المغربي، مساء اليوم، لقب بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين المقامة بالكاميرون، بعد فوزه على المنتخب المالي بهدفين لصفر.
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تعليقات الزوار87
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نريد الكان و ليس الشان. الشان بطولة ضعيفة تجمع لاعبين محليين هواة يمارسون في بطولات هاوية و ضعيفة في القارة الأفريقية. حتى الفيفا لا تعترف بهاته الشان. نريد كأس الكان اللقب القاري الحقيقي. ذر الرماد في العيون.
هنيئا للمنتخب المغربي وبرافو للاعبين عن قتاليتهم وشجاعتهم مبروك للمنتخب الوطني للمحليين
ألف مبروك للمنتخب الوطني المحلي و تحية تقدير للإطار الحسين عموتة. نتمنى أن نراه مدربا للمنتخب الوطني للكبار مستقبلا.
مستوى المبارة مقارنة مع المبارات الماضية الذي لعب المنتخب الوطني كان شئ ما ليس في المستوى ،والفريق المالي استعمل الخشونة للضغط على منتخبنا. الحارس الزيتي كان في مستوى عال اليوم لولا تركيزه لكانت المبارة بنتيجة مختلفة. الحكم الكيني كان لا بأس في إدارة مقابلة كانت صعبة جدا. هنيئا لأسود الاطلس في غزو أفريقيا مرة أخرى.
مبروك على اسودنا بكاس افريقيا للمرة التانية على التوالي ومنتخبنا الوطني بدوره يرد على الحملة المسعورة لاعداء الوحدة الترابية
هنيئا لنا بهذا التتويج و كل عام وانتم بخير
مبروك عقبال المنتخب ديال المخترفين
مبروك لمنتخبنا المغربي الكأس الافريقية
مبروك للمنتخب الوطني المغربي بهدا الإنجاز الكبير، شكرا للاعبين والمدرب عموتة ومبروك للمغاربة جميعا،
الف الف مبروووك للأسود شكراً لكم جميعاً
اول حدت مفرح في المغرب سنة 2021
مبروك للمغاربة قاطبة ……..مبروك……المرجو منكم أن تدعوا لوالدي الحسين بن محمد بالخير الكثير ……..أحبكم في الله
مبروك للمنتخب المغربي على هذا اللقب 2 على التوالي
مبروووك عليهم يستاهلو الفوز الله يوفقهم لما فيه خير
مبروك وألف مبروك علينا، ولا عزاء للحاقدين عبيد الجينيرالات
مبروووووووك .. عقبال القادم من المقابلات ان شاء الله
هنيئا للمنتخب الوطني لاعبين المحليين بهذا التتويج المستحق الإطار الوطني عموتة يستحق أن يدرب المنتخب الوطني الأول هنيئا للجميع
وأول مرة كيربحها شي منتخب فتاريخ هاد البطولة، مبروك علينا، الحمد لله
ألف مبروك لأسود الأطلس،ومبروك للبطولة الوطنية وللأطر المغربية، نستحق هذه الفرحة. الحمد لله
هنيءا للشغب المغربي و هنيءا للكرة المغربية و ان شاء الله يتواصل النصر
ألف مبرووووك لمنتخبنا الوطني وتحية خاصة للمدرب الخلوق حسين عموتة
tbarkelah alihom bravo bravo , les locaux sont tjs mieux des gamins qui évoluent en Europe
عودة المغرب للريادة القارية على الطريق الصحيح لا زال الطريق في البداية لكن لو تواصل العمل
سنعود مبروك للمحليين اللقب ولكل المغاربة
مبروك علينا تحية وتقدير للقتالية والصمود لأسود الأطلس نشكركم وديما مغرب
هنيئا المغاربة من طنجة إلى الكويرة
و تحية لاسود الأطلس الاشاوس
ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي والله فرحتونا بزاف
المغرب إستغل غياب المنتخبات الكبيرة كمصر وتونس وأحرز اللقب ليعوض إخفاقات المنتخب الأول المطالب بإحراز لقب إفريقي جديد
الف مليون مبروك للرجال ، يستاهلو الفوز ، عموته حقق المطلوب
كما أسلفت فهذه الكأس لا يعتد بها ولا تعكس مستوى كرة القدم بالبلد حتى ولو فزنا بها كل سنة.فقط تضييع المال العام على لخوى الخاوي.المنتخبات القوية تفوز بكأس الأمم الإفريقية الحقيقية ويتركون لنا هذه شفقة.تخيلوا معي لو شارك المنتخب المخلي المخلي بأرمادته من الأهلي و الزمالك. أكيد كانوا سيسحقونا سحقا.نريد الفوز بنفس الكأس التي فاز بها رفقاء محرز وبن ناصر.
ألف مبروك اللاعبين حمرو الوجه لبلدهم المغرب ومثلوه أحسن تمثيل الله يعزهم وتحية للمدرب عموتة
شكرا جزيلا لكم شرفتو جميع المغاربة مبروك و كنتم تستحقون و بامتياز
الف الف الف مبروك والله الل رفعتو الراية مرة اخرى تبارك الله عليكم .
هنيئا لاسود الاطلس بهدا الانتصار. ديما الانتصارات.
الف مبروك للمغاربة عامة و ل جلالة الملك الرياضي الاول على هذا الفوز الكبير للمغاربة و لا عزاء للحاقذين
الدق تم الدق تم هنيىءا للمغرب ولا عزاء للحساد
هنيئا للمنتخب المغربي بهدا التتويج المستحق
مبروك للمنتخب الوطني المحلي العقبة للمنتخب الوطني للكبار شرفوا المغرب الله يرضي عليكم
السلام عليكم؛ والف مبروك للمنتخب المغربي المحلي الذي إبان على علو كعبه مع الإطار المتميز عموتة مزيدا من التألق ومزيدا من الاهتمام بالخاطر المغربية؛ الإشارة واضحة ومن أراد التقطها فالف مرحبا والخطاب موجه للجامعة المغربية.. ل تهميش باطر المغربية… برافو لجميع
مبروك،مسار جيد رغم اني كنت احبد استدعاء لاعبين أصغر سنا.ومهما تكون النتيجة لا تهم،المهم الاحتكاك أكثر مع الكرة الأفريقية. أما الفوز بفريق يفوق أكثرية لاعبيه 30 سنة فليس له طعم حسب رئيس الشخصي.
1000 1000مبروك. كنتم في الموعد احترامي إلى كل اللاعبين و احترامي إلى المدرب الخلوق عموت
صراحة ناخدو اللقب خير من الخروج بدون لقب
لكن تتويج نادي مغربي بلقب ابطال افريقيا او الجيش الملكي بلقب البطولة افضل من هذا “الانجاز”
ليكن في علمكم ان اغلب المغاربة لا يعلمون ان اليوم نهائي
وشكرا
مبروك لينا و الحمد لله على الفوز
لا تخبروا تبون ……………………………………. الريزو طار لسويسرا بعد المانيا و فرنسا
برافو المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين ببطولة أفريقيا؛ ؛؛؛؛الان الكرة في ملعب خليلودزيتش للاختيار بعض اللاعبين المحليين للمنتخب رقم 1 ::::
مبروك اللقب اللقب الثاني على التوالي لمنتخب المغربي الصرف
استحقتم الأبطال هنيئا لكم
منتخب مغربي 100/100 للتعبئه وطاقمه
ديما حمراء وسطها نجمة خضراء في ضد الاعداء. مبروك موفق يا بلدي في جميع الميادين.
الف مبروك للمنتخب المحلي، هنيئا ولا عزاء للحاقدين
ديما مغرب
مبروك المنتخب الوطني رغم أن المقابلة كانت ضعيفة من الناحية الفنية بإستثناء الهذفين مزيد من الاجتهاد من الأندية الوطنية
ألف مبروك لمنتخبنا المغربي القوي.
mabrooook maroc viva maroc 2021
الف مبروووك.
شكر لكل شخص سواء من بعيد اومن قريب اللذي ساهم في هذا الانجاز الرياضي التاريخي
BRAVO les lions de L’ATLAS
ألف مبروك هنيئا للمنتخب المغربي
مبروك للشعب المفربي قاطبة…عاش الشعب…
كم أنت كبير يا مغرب…مبروك للمغرب و للمغاربة وعشت يا مغرب الصمود شامخا رغم كيد الكائدين….
مبروك لاسود الاطلس الكاس الثانية
مبرووووووووووووووك
انتظروا رسالة من مجلس الشعب الجزائري إلى بايدن يطالبونه بتجريد منتخبنا من لقبه المستحق
هه هه هه هه
مبرووووك الف مبروووووك للمنتخب لكل المغاربة. .
هههههه قولوا العام الزين المغرب اجمل بلد في العالم احسن من امريكا و جميع الدول الاوربيه. صافي دابا كلشي زين ، هادي هي اقوال العياشه.
ألف ألف مبروك هنيئا يا أبطال كنتم فعلا أسود إفتسرتم النسور.
أكيد حلاوة هذه الكاءس ليست كحلاوة كاءس الامم الافريقية والله تشعر وكائن فريقك يحارب كجيش
الوطني الشعبي الذيي يدمر في اعدائه وتسمع الزغاريد والفرحة عارمة في قارة الجزائر
اسود الاطلس ابطال افريقيا.للمرة التانية …سجل يا تاريخ
هنيئا هنيئا هنيئا لاسود الأطلس الحقيقيين ، المغاربة الأحرار. عسى أن يأخذوا العبرة منهم ، مغاربة الهامش الآخرين.
مبروك للاسود، تتويج مستحق، ودائما الى الامام
حققت مصر 3 ألقاب متتالية في ال (CAN (2006, 2008, 2010 و بعدها وقعت ثورة 25 يناير 2011 !!!
فوز مستحق رغم قوة الخصم هنيئا للشباب …نتمنى نفس الامر بالنسبة للكبار مساقبلا
تتويج مستحق لمنتخب محلي انسانا إخفاقات المنتخب الأول . نتمنى أخد هاته العبرة وتفادي منتخب مغربي مكون كله من لاعبين محترفين لم ولن أعتقد أنهم سيحققون التتويج ولو لمرة واحدة
هنيئا للمنتخب المغربي العربي. اما الامازيخي لا يستطيع العيش الا في إطار العروبة والاسلام
مبروك الكأس لفريقنا الوطني للمحليين. لعبوا بعد المبارتين الاوليتين المتواضعتين بقوة واسترجع قوته كبطل ودك جميع الفرق الكاميرون ومالي.هذا ما كنا نتمناه فرحتمونا يا ابطال.
هنينا لعموتة رغم انتقادنا الأول في البداية أنه مدرب كبير يستحق كل الخير.شكرا لعموتة والطاقم والفريق الوطني بهذا الفوز
مقابلة صعبة ولكن المنتخب حقق الأهم و فاز .مبروك والقادم أفضل انشاء الله. نشكر اللاعبين على مجهودهم داخل الملعب.
مبروك منتخبنا
مزيدا من التقدم والنجاح والتألق
مبروك لمنتخبنا المحلي لعز جابوها برافو عليهم
Congratulations.
أجمل التهاني والتبريكات للمنتخب الوطني المغربي المحليين على الفوز المتمييز على نظيره المالي في نهائي كأس إفريقيا للمحليين وهذه الكأس جاءت في الوقت المناسب لتؤكد للعالم أن المغرب يسير بخطأ تابتة وفي جميع الميادين مرت أخرى هنيئا للمنتخب الوطني والاطار الوطني المكافح .والمناضل .والمنتخب بأقل تكلفة أحرز البطولة .عكس المنتخب الآخر الدي يستنزف الأموال الطائلة بدون فائدة تذكر. احتراماتي للجميع الآراء
الحسين عموتة مدرب البطولات ماشي غير جي و ربح بطولة من قاع الكامرون و ماشي غير جي و ربح بطولة إفريقيا للأندية البطلة من بعد 25 سنة مع الوداد و رغم ذلك تيحاربوه علاش؟؟؟؟لحقاش معقول و يحب الإنضباط برافو للجميع جامعة مدرب أطر تقنية و بطبيعة الحال لاعبين و شكرا لكل محب للمعقول و الخدمة فالتيران
الف مبروك للاشقاء المغاربه من اخوتكم فى مصر. لقب عن جداره واستحقاق تام للامام دائما.
70 الف مبروك لمنتخبنا الغالي
تحية كبيرة للاطار الوطني ومساعديه
مبروك للمنتخب المغربي والجمهور المغربي هذا الفوز التاريخي وهذا اللقب القاري نتمنى لمنتخبنا الاول اوفر الحظوظ في منافساته المستقبلية ولكل الفرق الوطنية مزيدا من التألق والألقاب.
مبروك لأشبال عموتة، فوز مستحق ضد خصم عنيد وقوي دفاعيا كبل الثلاثي الحفيظي ورحيمي والكعبي مع خشونة متعمدة والعقبى للمنتخب الوطني.
أتمنى أن يفوز المنتخب المغربي الأول ولو مرة واحدة في حياتنا بكأس إفريقيا للأمم. هرمنا من أجل هذه اللحظة
شكرا ومبروك للمنتخب المغربي والمغاربة انتصار مستحق والف مبروك وعاش الشعب المغربي وتحية اجلال لامير البلاد محمد السادس نصره الله وشوف غيبقى الحال فلحكومة الجزايرية
مبروك الفوز بالشان، ولكن الشعب يريد اساسا الفوز على الفقر والتهميش والحكرة والاستعباد والبطالة ونهب خيرات البلاد ويريد تفعيل المحاسبة في حق مسؤولين احتموا بالقانون والسلطة، هذا بعض من المباريات الفاصلة التي نريد ان يحالفنا الفوز فيها، اما كرة القدم فهي لقاح قديم لصرف اهتمام الشعب بالامور والمجالات التي تعود عليه بالنفع.
مبروك الفوز للمنتخب المغربي المحلي بفوزه بكأس الشان للمرة الثانية على التوالي
مبروك على عموتة ووليداته
#مغربية_و_افتخر
الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي ومزيدا من التألق والابداع
الحمد لله و الف مبروك للمنتخب الوطني المغربي
دقيقتين متتالية لم اشاهدها في هده المقابلة و السبب تقطغ الارسال…. مبروك للمغرب
الف . . . الف . . . ألف . . . : مبروك يا اسود الاطلس فرحتونا الله يعطيكم الرضا ويفرحكم جبتوها بدراعكم الله يحفظكم . . . !
هنيئا للفريق المحلي و العقبى لفريق الاسود