المنتخب المغربي يستهل "مونديال كرة اليد 2021" بمواجهة الجزائر

في سابع مشاركة له في بطولة العالم لكرة اليد، يسعى المنتخب المغربي للظهور بوجه مشرف وتحسين ترتيبه العالمي خلال النسخة السابعة والعشرين من البطولة التي تقام في مصر؛ في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

ويوجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات البرتغال والجزائر وإيسلندا، وسبق له أن شارك في دورات 1995 و1997 و1999 و2001 و2003 و2007.

وحقق المنتخب الوطني أحسن إنجاز في مونديال 1999 بمصر حينما احتل المركز السابع عشر في الترتيب العام النهائي، بينما حل في المركز العشرين في آخر مشاركة له في البطولة سنة 2007 بألمانيا.

وفي باقي الدورات، احتل المنتخب الوطني المركز 22 في مونديالي 1995 بإيسلندا و2001 بفرنسا، والمركز 23 في مونديالي 1997 باليابان و2003 بالبرتغال.

ويستهل المنتخب المغربي ظهوره في البطولة في نسختها الحالية بمواجهة نظيره الجزائري، الخميس، بالقاعة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة ضواحي القاهرة، قبل أن يواجه على الأرضية نفسها منتخب البرتغال يوم 16 يناير، ثم ايسلندا يوم الـ 18 من الشهر نفسه.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، عدلي الحنفي، أن المنتخب المغربي أجرى ما يكفي من الاستعدادات لهذه البطولة، وتحذو لاعبيه رغبة أكيدة في التوقيع على مشاركة مشرفة.

وتابع المسؤول الرياضي قائلا إن النخبة الوطنية أقامت تربصا إعداديا لمدة شهرين بمدينة إفران، وآخر في تركيا التي أجريت بها أربع مباريات إعدادية قبل الانتقال للقاهرة بغية المشاركة في البطولة.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، التي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.

ومع مشاركة 32 منتخبا في بطولة العالم لكرة اليد 2021، تغير نظام البطولة بعض الشيء، سواء في المنافسات على اللقب، أو على كأس الرئيس، بطولة الترضية للمنتخبات التي تودع الدور الأول من البطولة، لكنها تستمر في المنافسات لتحديد المراكز من 25 وحتى 32.

يخوض كل منتخب ثلاث مباريات في دور المجموعات، وتتأهل المنتخبات الثلاث الأولى في كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، فيما يتحول الفريق صاحب المركز الأخير في كل مجموعة للمنافسة على كأس الرئيس.

وفي منافسات كأس الرئيس، سيتم تقسيم المنتخبات الثمانية متذيلة الترتيب إلى مجوعتين، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، يلعب كل منها 3 مباريات، وعلى أساسها تتم إقامة مباريات تحديد المراكز من 25 إلى 32، حيث يتواجه أول كل مجموعة على المركز 25، وثاني كل مجموعة على المركز 27، وثالث كل مجموعة على المركز 29، ورابع كل مجموعة على المركز 31.

أما في الدور الرئيسي، فسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى هذا الدور من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، لكن دون قرعة، حيث تلعب منتخبات المجموعة الأولى والثانية المتأهلة من الدور التمهيدي في مجموعة واحدة، والثالثة والرابعة في مجموعة، والخامسة والسادسة في مجموعة، والسابعة والثامنة في مجموعة.

ويلعب كل منتخب في الدور الرئيسي 3 مباريات، أمام منتخب لم يتواجد في مجموعته، ويصعد معه النقاط التي حصدها من المنتخبات المتأهلة معه عن مجموعته، ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني بعد نهاية منافسات كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وبداية من الدور ربع النهائي، تبدأ منافسات خروج المغلوب، حتى الوصول إلى المباراة النهائية.