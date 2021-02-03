المنتخب المغربي يهزم الكاميرون برباعية ويصل إلى نهائي بطولة "الشان"

فاز المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، على نظيره الكاميروني بأربعة أهداف لصفر، برسم نصف نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الكاميرون 2021).
وأخرج المحليون المغاربة منظم البطولة بأربعة أهداف من توقيع كل من سفيان بوفتيني في الدقيقة 29 وسفيان رحيمي في الدقيقتين 40 و74، ومحمد علي بامعمر في الدقيقة 82، في المباراة التي أجريت على أرضية ملعب ليمبي (70 كلم غرب دوالا).
ويواجه المنتخب المغربي للمحليين نظيره المالي في نهائي هذه المسابقة القارية، الذي سيجرى يوم الأحد القادم، في حين يطمح المغاربة إلى الاحتفاظ باللقب الإفريقي الذي أحرزوه سنة 2018 في ديارهم.
تحياتي للاعبيين لعبوا بروح رياضية ونشالله الفينال ديالنا….
مبروك على فريقنا الوطني نتمنى لهم الفوز بالكاس انشاء الله
مقابلة جيدة مبروك للمنتخب سؤال المطروح كيف كانت نرفزة زنتي قوية الكرة اخلاق آسي زنتي
تبارك الله عليهم….عاش المغرب
ألف مبروك للمنتخب المغربي الرديف التأهل لنهائي المسابقة. وحظ موفق للفوز بها .
تحية عطرة لجميع محبي كرة القدم.
روح رياضية كبيرة،لفريق الكامرون،هنيءا للمنتخب المغربي.
الف الف مبروك للمنتخب المغربي$$$$$$
مبروك النهائي و ان شاء الله الفوز باللقب
مبروك لاسود الأطلس التاهل لنهاية عن جداره واستحقاق, انتهى النصف الان لازم التركيز على المقابلة القادمة مع عدم الاستخفاف بالخصم, مبروك من نيويورك.
ٱبان المنتخب الوطني على مهاراته،،،بالتوفيق انشاء الله
هكذا كان تعليقي هذا الصباح قبل المبارة :
حذاري حذاري ثم حذاري من الأخطاء الفردية …
حذاري من المراوغات و تعلاك الكرة التي لا حاجة لها …حذاري من الانانية الغير منطقية أمام مرمى الخصم …حذاري من مجارات الكامرون من حيث الاندفاع و السرعة …
مفتاح الفوز هو الرزانة و التركيز …السرعة القصوى أمام مرمى الخصم و الضغط على الخصم لاستغلال ارتكابهم أخطاء فادحة من حين لاخر خاصة بنصف ميدانهم …
الكعبي خارج التغطية و أنانيته وغرور ه الزائد لا يستطيع تحملها الجمهور المغربي و يرفض مزيد محاباته من طرف جهات معنية …
اليوم هو يوم الدفاع عن سمعة الكرة الوطنية و ليس فرصة لاقتناص أنظار السماسرة ..
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ألف مبروك التأهل للنهائي و إنشاء الله الإحتفاظ باللقب فقط يجب اللعب بنفس المستوى
bravo pour les lions de l’Atlas bon courage et bonne conduite
عموتة مدرب بطولات لا يحب التشويش و كذلك لا يحب المطبلين هنيئا الوصول إلى النهائي و إن شاء الله الكأس مغربية
مستوى رائع
تفاجأت بالمستوى الذي قدمه المنتخب. احتفاظ بالكرة و ثقة عالية.
بهذا المستوى اللقب مغربي بدون شك.
مبروووووووك نتمناو حنا لي نديوها ياربي
الف الف مبىوك وانشا الله الكاس
نفرح لكم مثل ما فرحتم لنا عندما اخذنا كاس افريقيا في مصر
انا متاكد ان الكاس مغربية باذن الله
زئير الاسووووود ،اتباركالله اعلى تامعلمية ديما المغرب.
مبروك للاسود .. ان شاء الله نحافظ على اللقب.. لكن هنالك ملاحظة .. إذ لم أفهم سبب صراخ الحارس الزنيتي المبالغ فيه او الهستيري حتى في وجه المدافعين .. حقيقة، كنت أخشى أن ذلك سيجعلهم يفقدون التركيز.. لذا على المدرب ان يتحدث للحارس خشية وقوع ما لا تحمد عقباه في النهائي..
منتخب ممتاز أفضل بكثير من المنتخب الأول الذي يحوي المحترفين.
يجب تطعيم هذا المنتخب بثلاثة لاعبين محترفين او أربعة فقط.
لدينا حكيمي و زياش و الحارس بونو و أيضًا سايس هؤلاء هم من يستحقون المنتخب أما الباقي فلاعبوا البطولة أفضل منهم.
مبرؤك مبروك مبروك…الف مبروك البطولة والكأس ان شاء الله يوم الاحد مع مالي.
المنتخب الوطني المغربي يستحق اللقب
bravo bravo bravooooo les lions de l’atlasse, suuuur la coupe viendra au Maroc de Tanger à Lagouira.
بطولة لا تسمن ولا تغني من جوع
بطولة ثانوية لا غير
مبروك لمنتخبنا المغربي اللقب انشاء الله في صالحينا
هدا يعني بوضوح ان البطولة الوطنية قوية ويجب الاعتماد على اغلب اللاعبين المحليين في بطولة افريقيا القادمة بالطبع معززين ببعض اللاعبين الدوليين المتميزين.
في ظل الجائحة و الازمة لترشيد النفقات من الأحسن ان نعتمد على الكفاءات المحلية عوض الاطر الأجنبية و اللاعبيين المجنسين الذين يكلفون الدولة ملايير الدراهم و لا يحققون اية نتائج مرضية
مبروك التاهل اداء افضل من اللقاء السابق ودائما علامة استفهام حول الكعبي صراحة لاافهم اصرار المدرب على اعطائه تسعين دقيقة كاملة خلال ست مباريات لم يقدم اي شيء باستثناء تمريرته للحافظي عموتة يفكر في اعادة الثقة للاعب لكن المنتخب ليس لهذا النوع من التعامل كما انك تقصي لاعبين اخرين يجتهدون في التمارين
المهم بالتوفيق للمنتخب
الف مبروك انشاءالله الاحتفاظ بلقب
الف مبروك للمنتخب الوطني احسن كل المبرات التي اجريت في هدا الدوري ويعني هده النهاية مشاء الله عالى اللاعبين كانوا في احسن الغاية واحسن الدقة واحسن اللعب واحسن المتعة مع الفريق الوطني كلهم كانوا في ارفع المستوى اعطوا درسا للكرة المغربية قاطبة وانشاء الله مع الكاس للمرة التانية على التوالي مبروك عليكم للمغاربة من شملها الى جنوبها العز للمغاربة خاصتا في كل مكان من الديار الكندية يعني كبيك سلامنا اليكم اخواني الاعزاء في ربوعنا العزيز انا وهو المغرب
فريق كبير و مستوى رائع. لازم الفوز باللقب ولم لا ب 4 اهداف لصفر.حظ سعيد في النهائى
الصراحة ماتش لاباس به، بغض النضر عن منتخب الكامرون ضعيف او او…. تاكتيكيا ماتش بعقلو و يستاهلو…
ولكن الكعبي خاصو يكون في الاحتياط و يدخل شي ماتشات في الدقيقة 79 ههه مرعود المخلي
مبروك و ان شاء الله الكاس
Le Maroc a été très très fort bravo et j avais toujours dit qu ils peuvent battre le Cameroun mais pas avec un score lourd. Je me demande comment les maliens vont réagir à la finale .Le Maroc est archi favori
صراحةً…
القتالية على القميص هي الفارق، لا مشكل لدي مع مغاربة المهجر و لكن هل صدفة أن نرى تلك القتالية عند اللاعب المحلي و لانراها عند اللاعب المحترف ( ) ؟؟؟
اللاعب من يسعى لارتداء القميص الوطني و ليس القميص من يجب رميه على ظهر اللاعب !!!
استنتاج شخصي لاغير.
كل التوفيق لهذا الفريق المغربي….. الذي امتعنا و سينال ان شاءالله بعون الله و بفضل جهود لاعبيه و طاقمه المسيّر الكاس…
مقابلة رائعة فريق في المستوى عنده ثقة في النفس أداء جيد جدا في ارضية الملعب مدرب تعامل تكتيكيا مع المقابلة نتمنى لهم الفوز في النهائي أن شاء الله ويجب الاحتفاظ بهادا الفريق كفريق وطني وعموتة هو المدرب
الله يعطيكم الصحة والعافية…. لقد ادخلتم السرور والبهجة إلى قلوب جميع المغاربة… أتمنى لكم مزيداً من التألق والعطاء
Non zniti avait raison de se fâcher. Il n’est pas content de certaines erreurs des défenseurs. Ils doivent être vigilants en Permanence.
من المعروف سيطرة قوة كورة شمال افريقيا للمحليين علي كورة غرب وشرق أفريقيا ويظهر هذا في شبه سيطرة أندية شمال افريقيا علي بطولات افريقيا للأندية سنويا عندما يفوز المغرب علي البلد المضيف برباعية بطولة ليس بها أي منافسة خصوصا مع غياب تونس ومصر الذي لم يدخلوا التصفيات ولم يشاركوا باعتبارها بطولة ليست بالأهمية مع غياب كذلك تونس ومصر المعروفين بقوة الكورة المحلية اصبح البطولة ليست بها منافسة المنتخب المغربي به لاعبين الرجاء و الوداد وبعض لاعبين الأندية الأخري وهم كبار الكورة المغربية ولاعيبين الوداد والرجاء من هزموا في نصف النهائي من الاهلي والزمالك في اربع مباريات داخل وخارج الديار مجموعة تسعة أهداف مقابل هدفين فقط لو شاركت مصر بلاعبين تلك الأندية والاهلي والزمالك لكان أصبح منافسة لكن هولاء اللاعبين لا يشاركون في منتخب المحليين لأنهم يمثلون المنتخب الأول دائما كذلك تونس بلاعبين الترجي والنجم الساحلي
الله ايبارك راحنا مزيان داب شي حاجة تبدلات فينا
هز هديك الراية الفوق اقولو الله اكبر
الحمد لله بدى جليا تفوق البطولة الوطنية على صعيدتها الأفريقية.نتمنى احتراف الفتى الذهبي رحيمي في احدى الدوريات الكبرى.
مبروك للجميع
وحذاري من مالي ومن سياريوهات ضربات الجزاء
هنيئا للاعبين وللمدرب ولرئيس الجامعة ولا عزاء للمتربصين بعموتة.
ملاحظة أريد أن تصل للاعبين باركا من النرفزة ورفع الأيدي مزيان ننتاقدو بعضياتنا ولكن بلطف وبرودة.
ثانيا هاداك اللاعب للي بزق بعد صافرة الحكم يمكن بوطويل خصو يعرف بأنه فلت من الحمرة.
خللي داك الشي حتى ترجع للحومة.
مبروك على المنتخب وحذاري من سناريو مالي في مبارياتها ربع ونصف النهائي
Ka3bi n’a plus sa place dans l’équipe. Il doit disparaître à jamais. Il est devenu inutile et porteur de malheurs. De
نعم ربحو هنيئا و لكن واش تمتعنا بالمقابلة في المنزل مع العائلة؟ ام لا بد من الذهاب الى المقاهي لمشاهدة المقابلة!!!!!
بطولة ضعيفة غير معترف بها من الفيفا.نريد الفوز بكأس أفريقيا الحقيقية كالتي فاز بها محاربو الصحراء المنتخب الجزائري الشقيق.أما أن تصرف الملايير وتفوز ببطولة مالهاش أي لازمة فبلاش.
مبروك للمنتخب المغربي الأسود الذي أضهر القوة على أسود الكامرون وفر هاربا بأربع من دياره
مصر فازت باللقب الاقريقي بفضل لاعبيها المحليين.
نيجيريا فازت به ايضا بفضل لاعبيها المحليين..
مادام المغرب يعطي اهمية للاعبين المحترفين على حساب اللاعب المحلي فلن يفوز بكاس افريقيا للأمم مطلقا.
صراحة اللاعب المحلي يتقاتل و يلعب برجولة و لا تهمه ارضية الملعب.
يجب بناء منتخب وطني باللاعبين المحليين مع اضافة عنصر او عنصرين محترفين كاكثر تقدير.
برافو عليهوم…مجموعة زوينة و منسجمة.
عمل المدرب واضح.
هنيئًا للسيد لقجع على هذا الانجاز لفريق كرة القدم للمحليين و انا اعترف له بالخدمات و التنظيم الملاحظ في عهده و هو رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم و بفضل هذا العمل فهو يستحق عن جدارة عضوا في الفيفا.
رحيمي عالمي ونريده في الفريق الوطني الاول الاخرون مستواهم حسن والكعبي ليس في مستواه بتاتا ويجب اعادة النظر في اختياره كاساسي ولاحظنا حارس المرمى الزنيني يفقد اعصابه كلما جاءت محاولة للخصم ويذخل في نقاش مع بوتويل واظن ان الحارس كيقفقف بدون داعي وعليه ان يعلم ان كبار الحراس العالميين لا يتكلمون ولا يفقدون اعصابهم وان هاته صفات الهوات اذا على الزنيني ان يعلم انه حارس هاوي وجد متوسط ولو اضفنا تصرفاته مع الدفاع المستميت فهو ينقص من قيمته والتي كما قلت فهو ليس ديخي ولا نوييير
الجامعة الكاميرونية واعدوا اللعابة ب:5000$ للواحد إلا ربحو المغرب لكن مكتابتش لهم المهم مبروك للمنتخب الوطني المغربي
مبروك للمنتخب المغربي أنس الزنيتي السينما لا حاجة لنا بيها خصوصا مع عنصر من الفريق ديالك شوية كنتوا ترجعوا دراري صغار مع البوفتيني وترجعونا ضحكة لحسن الحظ البوفتيني تمالك نفسه الرياضة اخلاق قبل كل شىء والغرور اسي أنس ما يوصلك فين راك ماشي بوفون ولا نويير الكعبي شبح فالملعب ما يستاهلش المنتخب ما عرفتش علاش كا تفرضوا علينا شي لغابة لا علاقة رغم ان البديل متوفر الفحلي من احسن لاعبي البطولة استغرب عدم المنادات عليه