المنتخب المغربي يهزم الكاميرون برباعية ويصل إلى نهائي بطولة "الشان"

فاز المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، على نظيره الكاميروني بأربعة أهداف لصفر، برسم نصف نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الكاميرون 2021).

وأخرج المحليون المغاربة منظم البطولة بأربعة أهداف من توقيع كل من سفيان بوفتيني في الدقيقة 29 وسفيان رحيمي في الدقيقتين 40 و74، ومحمد علي بامعمر في الدقيقة 82، في المباراة التي أجريت على أرضية ملعب ليمبي (70 كلم غرب دوالا).

ويواجه المنتخب المغربي للمحليين نظيره المالي في نهائي هذه المسابقة القارية، الذي سيجرى يوم الأحد القادم، في حين يطمح المغاربة إلى الاحتفاظ باللقب الإفريقي الذي أحرزوه سنة 2018 في ديارهم.