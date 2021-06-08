المنتخب المغربي يهزم نظيره الغاني استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022

فاز المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، على نظيره الغاني بهدف دون مقابل، في مباراة ودية تحضيرا للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم “قطر 2022”.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط إلى التعادل دون أهداف في شوط اتسم باستحواذ العناصر الوطنية على الكرة، بنسبة بلغت 56 في المائة، مقابل 46 للمنتخب الغاني.

ولم تشهد الـ45 دقيقة الأولى أي محاولات سانحة للتسجيل، باستثناء الضربة الرأسية لرومان سايس المرتطمة بالعارضة في الدقيقة 22، وتسديدة نايف أكرد بعدها بـ15 دقيقة التي علت مرمى رزاك أبارولا، حامي عرين “البلاك ستارز”.

وأقحم البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب “الأسود”، خلال الجولة الثانية حكيم زياش وأيمن برقوق محل سليم أملاح ومنير الحدادي على الترتيب، في حدود الدقيقة الـ67، ليأتي بعد ذلك بدقيقة الهدف الأول للمنتخب الوطني من توقيع جواد الياميق، عقب تمريرة من زياش.

وأتيحت بعدها مجموعة من الفرص للعناصر الوطنية، غير أنها لم تترجم إلى أهداف على غرار تسديدتي يوسف النصيري وزياش. وفي المقابل تصدى ياسين بونو، حارس مرمى “أسود الأطلس”، لمحاولات خطيرة من طرف لاعبي غانا، قبل أن تنهي صافرة السنغالي ديوف أدالبير المواجهة بفوز المنتخب الوطني بهدف دون رد.