المنتخب الوطني النسوي يهزم نظيره المالي بثلاثية‎

تمكن المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم من التغلب على نظيره المالي بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما، الخميس، على أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط.

ثلاثية المنتخب المغربي حملت توقيع كل من أيان روزيلا في الدقيقة الثانية، وإيمان سعود في الدقيقة 44؛ والختم كان من أقدام سلمى أماني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وشهدت المباراة إهدار المنتخب المالي ضربة جزاء أضاعتها اللاعبة بصيرا توري في الدقيقة 34، إذ تصدت لها حارسة المنتخب الوطني أروايسا إيناس.