المنصة الرقمية "نساء إديال" تكرم المرأة المغربية

أعلنت العلامة التجارية “إديال” إنشاء منصة رقمية باسم “نساء إديال” قصد إنعاش المشهد الإعلامي المغربي وتقديم محتوى يعكس ويحمي قيم وهوية المجتمع المغربي.

وتؤكد “إديال” أن المرأة تعتبر، وبدون منازع، عنصراً رئيسياً في تطور المغرب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث ساهمت في بناء النموذج التنموي للبلاد وسايرت كل التغيرات المتسارعة التي تعيشها المملكة بانفتاحها على العالم.

وفي نظر العلامة التجارية، فإن أثر هذا الانفتاح لا يمس المستوى الاقتصادي فقط، بل أيضا المستويين الثقافي والاجتماعي، حيث ساهمت الثورة الرقمية بشكل كبير في إسقاط جميع الحدود الفكرية بين المجتمعات.

ويأتي إنشاء منصة “نساء إديال” (www.femmesideal.com) في وقت أصبح فيه الولوج للمعلومة في متناول كل الفئات المجتمعية، مما قد يتسبب في استهلاك محتوى لا يتلاءم مع ثقافتنا المغربية.

وسيتم الاعتماد في إعداد محتوى المنصة على أخصائيين مغاربة مشهود لهم بكفاءتهم في هذا المجال من أجل تقديم إجابات دقيقة تناسب المجتمع المغربي وحاجياته، وفي سعي تام إلى تزويد المرأة المغربية بمعلومات تساهم في تطوير مهاراتها.

وجعلت “إديال”، منذ بدايتها، من المرأة محوراً أساسياً لاهتماماتها، حيث تؤكد أنها “تسعى إلى تحريرها من قفص المهام المنزلية وتزويدها بكل ما تحتاجه لتحقيق ذاتها وكل تطلعاتها”.

وتقول العلامة التجارية المعروفة في البيوت المغربية إنها لا تكتفي بوضع هذا الالتزام تجاه المرأة كرؤية فقط، بل تعمل جاهدة من أجل تحقيقه على أرض الواقع من خلال تزويد كل السيدات المغربيات بالمعلومات اللازمة لإلهامها ومساعدتها في اكتشاف القوة المدفونة بداخلها.

واختارت علامة إديال العمل على تزويد السيدات المغربيات بكل ما تحتجنه من نصائح ووسائل للنهوض بأنفسهن وتغيير وضعيتهن من خلال محتوى متنوع وهادف لا يقتصر على تزويد النساء بالمعلومات فقط، وإنما تعمل على تسليط الضوء على مسارات نساء تميزن في كل المجالات وتركن بصمة مرسومة في المجتمع.

ومن أجل تشجيع عن النساء الطموحات، التي تشكلن رموزاً للشجاعة والتحدي والإلهام، سيتم إطلاق “جائزة نساء إديال” المخصصة لجميع السيدات المغربيات اللواتي ساهمن، فكرياً، فنياً، اجتماعياً، واقتصادياً في إحداث تأثير في بيئتهن وفي المجتمع من خلال إنشاء مشاريعهن، أو تكريس نفسهن للعمل الجمعوي أو الفني.

وسيتم اللجوء إلى لاختيار المسارات الفائزة إلى الجمهور الدي يختار المسار الذي أثر فيه أكثر ونمى لديه الرغبة في تحقيق طموحاته الخاصة، حيث ستجمع النسخة الأولى من “جائزة نساء إديال” بين أربع فئات من المسارات التي تتميز بروح التحدي المثابرة والشغف.

وستكون الفئة الأولى مخصصة للمسار المهني، والثانية للمسار الإنساني، والثالثة تتعلق بالمسار الفني، فيما ستكون الفئة الرابعة خاصة بالمسار الاستثنائي، وعند انتهاء التصويت عبر منصة (www.femmesideal.com)، ستتوج أربعة نساء بالجائزة الكبرى.