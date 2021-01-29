المنطقة الصناعية المندمجة ترى النور بمدينة أكادير

ترأس أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، الخميس، حفل تسليم أشغال إنجاز الشطر الأول من المنطقة الصناعية المندمجة بأكادير، وإطلاق أشغال إنجاز الشطر الثاني منها؛ وذلك في إطار التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي على مستوى جهة سوس ماسة، ولاسيما المحور المرتبط بتوفير عرض عقاري ملائم لحاجيات ومتطلبات الصناعيين المغاربة والدوليين.

وأورد بلاغ صادر عن ولاية جهة سوس ماسة أن إطلاق أشغال إنجاز هذه المنصة الصناعية الجديدة “يصادف حلول الذكرى السنوية الثالثة لإطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، تحت الإشراف الفعلي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 28 يناير 2018”.

وأضاف المصدر ذاته أن المخطط يهدف إلى “إعطاء دفعة كبيرة للدينامية الاقتصادية لهذه الجهة، من خلال إنشاء مناطق صناعية عصرية جديدة ومدينة للابتكار وتكنوبارك، تحفيزا لروح المبادرة والاستثمار الجهوي؛ إذ إن هذا البرنامج واسع النطاق لا يعزز فقط الصناعات المعروفة كرافعة للنمو الجهوي، بل يدعم الابتكار وتطوير النظم الصناعية الجديدة المدرة لفرص الشغل والتصدير”.

ووفقا للبلاغ فقد سجل مخطط التسريع الصناعي لسوس ماسة، منذ بدء تنفيذه، عددا كبيرا من التزامات الاستثمار التي “تجاوزت 12.5 مليارات درهم، مع توفير 33.500 فرصة عمل مباشرة مرتقبة”، مضيفا: “واليوم، فإن الدينامية الصناعية التي أطلقها مخطط التسريع الصناعي مكنت من المصادقة على أزيد من 260 مشروعا صناعيا جديدا ومن الإحداث الفعلي لحوالي 2.700 فرصة عمل مباشرة”.

أما الشطر الثاني من المنطقة الصناعية المندمجة فيمتد على مساحة 30.7 هكتارات بالجماعة الترابية الدراركة، على مقربة من منطقة التسريع الصناعي سوس ماسة الجديدة (المنطقة الحرة). ويتطلب إنجاز أشغال مرافق هذا المشروع غلافا ماليا إجماليا قدره 169.5 ملايين درهم، تصل مساهمة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي فيه إلى 45 مليون درهم، وفق البلاغ سالف الذكر.