المنظمة العالمية للصحة تحذر المدخنين من مخاطر "كورونا"

أعلنت المنظمة العالمية للصحة أن تفشي فيروس كورونا المستجد يعد سببا إضافيا للإقلاع عن التدخين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين الموافق 31 ماي من كل سنة.

ونقلت المنظمة عن مديرها، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، القول: “خطر الإصابة بمسارات مرضية صعبة لفيروس كوفيد-19، والوفاة، يزداد بالنسبة للمدخنين بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بغيرهم”.

وتابع رئيس المنظمة: “يعد الإقلاع عن التدخين أفضل شيء يمكن للمدخنين القيام به من أجل الحد من خطر الإصابة بمسارات خطيرة لفيروس كوفيد-19”.

كما لم يفوت الدكتور جيبريسوس الفرصة لتذكير متعاطي التبغ، بمختلف أشكاله، بالمخاطر المتمثلة في الإصابة بأمراض سرطانية وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي.

وبحسب تقديرات المنظمة الأممية فإن هناك 1,3 ملايير مدخن على مستوى العالم، ويموت أكثر من 8 ملايين شخص سنويا بسبب تدخين التبغ.

;من بين ضحايا التبغ، وفق المصدر الرسمي نفسه، يتواجد 1,2 مليون شخص تقريبا لا يدخنون بأنفسهم؛ ولكنهم يتعرضون لآثار التدخين من آخرين في محيطهم.

وأضافت بيانات المنظمة العالمية للصحة أن “أغلب مدخني منتجات التبغ المصنّع موجودون في جمهورية الصين الشعبية، بواقع 306 ملايين شخص تقريبا”.