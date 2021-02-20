المنع يطال احتجاج "الجبهة الاجتماعية" في زايو

منعت السلطة المحلية والأمن، السبت، وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة الاجتماعية فرع زايو، بمفترق شارع سيدي عثمان وشارع الداخلة المعروفة بساحة الشهيد عبد الكريم الرتبة.

وكانت الجبهة الاجتماعية قد دعت، في بلاغ لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى تنظيم وقفة احتجاجية تخليدا لذكرى حركة 20 فبراير.

وعرفت الوقفة مشاركة كل من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع زايو والنواحي، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع زايو، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي فرع زايو، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فرع زايو، والنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين التوجه الديمقراطي فرع زايو.