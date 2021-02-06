المنفي "حفيد" عمر المختار .. وديبة "رجل" أردوغان

المنفي "حفيد" عمر المختار .. وديبة "رجل" أردوغان
صورة: أ.ف.ب
السبت 6 فبراير 2021 - 23:32

نفى مصدر ليبي مطلع انتماء رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس بشير المنفي إلى التنظيم العالمي للإخوان، مؤكدا أن المنفي (44 سنة) ينتمي إلى قبيلة المنفة، التي تضم أحفاد المجاهد عمر المختار، وكان رئيسا لرابطة الطلبة الليبيين بفرنسا خلال عهد الديكتاتور الليبي العقيد معمر القذافي.

وأحدث المنفي رفقة رجل الأعمال الثري عبد الحميد ديبة، الذي أصبح رئيس الوزراء الجديد بالسلطة التنفيذية الليبية، مفاجأة مدوية بعد التفوق على قائمة رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

وتساءل مصدر هسبريس: كيف يكون المنفي عضوا في جامعة الإخوان المسلمين وقد تولى رئاسة “اتحاد طلبة الجماهيرية” بفرنسا في عهد القذافي، وكان من أشد المدافعين عن الديكتاتور الراحل؟

وأضاف المصدر ذاته “المعروف هو قرب الملياردير ديبة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن العديد من القيادات في التنظيم العالمي للإخوان الناشط في تركيا وبريطانيا، وهي أمور يعلمها القاصي والداني في ليبيا”.

أردوغان التنظيم العالمي للإخوان المجاهد عمر المختار عبد الحميد ديبة محمد يونس بشير المنفي

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‫تعليقات الزوار

3
  • ليبيا الشاردة .
    السبت 6 فبراير 2021 - 23:39

    تدخل تركيا في ليبيا يمكن أن يخرج علينا بكل عجيبة فالسيد أردوغان الذي بكى أسرى الإخوان في مصر رجل من زمن الخلافة لولى قوة العلمانية في تركيا.

    1
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  • عمر
    الأحد 7 فبراير 2021 - 00:02

    ما العيب أن ينسب الشخص إلى ارضوكان ؟
    أم يريدونه أن ينتسب إلى ابن زايد او نتانياهو أحسن؟

    3
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  • اش داه لشي اهوج
    الأحد 7 فبراير 2021 - 00:16

    وا بنادم تايزرب على روحو بزاف

    0
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