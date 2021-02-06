المنفي "حفيد" عمر المختار .. وديبة "رجل" أردوغان

نفى مصدر ليبي مطلع انتماء رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس بشير المنفي إلى التنظيم العالمي للإخوان، مؤكدا أن المنفي (44 سنة) ينتمي إلى قبيلة المنفة، التي تضم أحفاد المجاهد عمر المختار، وكان رئيسا لرابطة الطلبة الليبيين بفرنسا خلال عهد الديكتاتور الليبي العقيد معمر القذافي.

وأحدث المنفي رفقة رجل الأعمال الثري عبد الحميد ديبة، الذي أصبح رئيس الوزراء الجديد بالسلطة التنفيذية الليبية، مفاجأة مدوية بعد التفوق على قائمة رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

وتساءل مصدر هسبريس: كيف يكون المنفي عضوا في جامعة الإخوان المسلمين وقد تولى رئاسة “اتحاد طلبة الجماهيرية” بفرنسا في عهد القذافي، وكان من أشد المدافعين عن الديكتاتور الراحل؟

وأضاف المصدر ذاته “المعروف هو قرب الملياردير ديبة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن العديد من القيادات في التنظيم العالمي للإخوان الناشط في تركيا وبريطانيا، وهي أمور يعلمها القاصي والداني في ليبيا”.